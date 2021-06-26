9 способов заработать на блоге в «Яндекс.Дзен»

В книге автор рассказала, с чего начать ведение блога, как составить контент-план и научиться писать тексты, а главное — получать от этого доход. Мы публикуем отрывок из главы «Зарабатываем на блоге» (с сокращениями), где блогер делится проверенными способами заработка на «Яндекс.Дзен».

Вместе с командой Анна помогает компаниям продвигаться через блоги в «Яндекс.Дзене». Среди них — сервисы «Сбера», корпорация «Технониколь», издательство «Миф», онлайн-школа Skyeng, группа компаний «ПИК» и другие.

Партнерские программы

Если у блогера нет своего собственного бизнеса/проекта или услуги, которую он мог бы продавать с помощью блога, то всегда можно найти партнеров, у которых этот бизнес есть. Блогер как бы становится менеджером по продажам — приводит партнеру покупателей за процент. Эта модель называется CPA (переводится как «оплата за действие»).

Алгоритм работы по CPA такой:

блогер подбирает партнерскую программу, изучает условия: какие товары или услуги он мог бы продавать в блоге, сколько денег выплатят за продажу, как можно отследить количество заказов и покупок, как создать партнерскую ссылку, которую он будет использовать в статье;

пишет рекламную статью, встраивает в нее партнерские ссылки;

читатели видят статью, переходят по этим ссылкам, что-то покупают — блогер получает вознаграждение.

Для блогера это удобно тем, что не надо заранее согласовывать текст, не нужно давать никаких гарантий: если результата от размещения не будет, он просто ничего не заработает. Логично, что в этом и минус работы по партнерским программам, — блогер поработал, написал статью, но не уверен, что заработает что-то с этого. Причем сама статья может быть прекрасной, но продажи зависят еще и от сайта партнера, и от рекламируемого продукта, и от ситуации на рынке, сезонности.

CPA-сети

Где найти партнера, чьи товары вы могли бы продавать? Существуют площадки, на которых собраны предложения сразу от множества интернет-магазинов и сервисов, они сами становятся посредником между рекламодателем и блогером: помогают подобрать нужную площадку, собирают статистику по продажам и выплачивают вознаграждение блогеру.

Очень важно внимательно отнестись к выбору площадки, многие обманывают блогеров: не отражают совершенных покупок, забирают огромную комиссию на каком-то из этапов, замораживают выплаты на неопределенный срок.

Две мои любимые площадки — это Admitad.com и Epn.bz, но на самом деле их гораздо больше. При выборе площадки обращайте внимание на такие вещи:

какие бренды работают с площадкой: есть ли среди них нужные вам;

как следить за покупками и переходами: прозрачна ли система аналитики площадки;

как происходят выплаты: минимальный порог для выплат, куда платят и когда;

как происходит процесс публикации рекламной статьи: есть ли какие-то сроки выполнения заданий, требуется ли согласовывать с рекламодателем текст;

отзывы других блогеров.

После регистрации на площадке вам нужно будет подключиться к партнерской программе нужных магазинов/сервисов — для этого нужно внимательно прочитать условия работы конкретного партнера и отправить заявку. Как только рекламодатель вас одобрит, вы сможете делать рекламные статьи и получать вознаграждение.

Такой способ работы особенно подходит начинающим авторам, когда крупные рекламодатели еще не готовы покупать рекламу в блоге, но аудитория уже есть, и можно ее монетизировать. <...>

Прямые партнеры

Если вы планируете продавать товары или услуги каких-то избранных брендов, нужно сперва изучить их сайт (ищите разделы «Сотрудничество» или «Партнерская программа»). Возможно, они уже предлагают какие-то условия для блогеров и журналистов.

Некоторые компании работают только через CPA-сети и их раздел «Партнерская программа» перенаправит вас все в тот же Admitad или другую сеть. <...> Также некоторые магазины не имеют отлаженной системы для работы с партнерами, но готовы работать по CPA-модели, если им написать напрямую.

Когда мне попадается на глаза хороший товар или услуга, которые я готова рекомендовать своим читателям или хочу купить для себя, я часто напрямую пишу в отдел маркетинга компании и спрашиваю, не хотят ли они поработать с моим блогом. Зачастую мне отвечают согласием: от них ничего не требуется, кроме как выдать мне промокод или партнерскую ссылку, которая поможет отследить покупателей, пришедших от меня. <...>

Еще очень часто партнерские программы есть у онлайн-школ и различных курсов. Если вы проходите обучение где-то или вам понравился курс, релевантный тематике вашего блога, спросите о партнерской или реферальной программе.

Забавно, но стать партнером зачастую гораздо выгоднее (в финансовом плане), чем снимать свой собственный курс: обычно школы готовы выделить 10–30% от стоимости курса за привлечение клиента. Классически рентабельность бизнеса составляет около 20%, поэтому продажник может зарабатывать примерно столько же, сколько основатель курса, но не мороча себе голову со съемками, сотрудниками и всеми прочими проблемами бизнеса.

Коммерческие виджеты

В «Дзене» есть возможность встраивать виджеты товаров из различных магазинов в свои статьи прямо из редактора. Тогда автор получает гонорар каждый раз, когда читатели кликают на виджет товара или совершают покупку (у разных магазинов разные условия). В данный момент в «Дзене» два партнера: «Маркет» и Joom, но со временем список магазинов может измениться.

Эта функция доступна авторам, которые преодолели порог монетизации, она просто появляется в редакторе: при написании статьи можно добавить нужный виджет.

Чтобы кликов по виджету и покупок было больше, нужно подвести читателя к необходимости покупки. Самый удачный формат — когда вы рассказываете, как сделали что-то, к какому прекрасному результату это привело, и даете ссылки на вещи, которые понадобятся человеку, если он захочет повторить за вами. Например:

можно рассказать, что именно вы покупаете на первое сентября для своего ребенка, и поделиться виджетами на товары;

сделать список идеальных подарков на День учителя и вставить виджеты товаров, о которых рассказываете;

написать про то, как вам удалось похудеть при помощи определенных упражнений, и дать виджеты оборудования, которое при этом понадобится;

если же тема статьи не вяжется с виджетом, который использован в ней, то читатели могут вообще не увидеть его — «Дзен» уберет виджет из статьи.

Думаю, что виджеты — самый простой и удобный способ увеличить свой заработок на партнерских программах. Ведь вставить кликабельную картинку товара в свою статью прямо из редактора, где пишешь ее, несомненно проще, чем подключаться к партнерским сетям.

Поэтому я питаю огромные надежды, что команда «Дзена» будет и дальше развивать функцию «социальной коммерции», как они сами называют возможность заработка на виджетах. Будет здорово, если со временем партнеров будет больше, чтобы выбор не ограничивался «Маркетом» и Joom, хотя там есть почти все товары.

Книги

Книгу в современном мире сложно назвать способом заработка — годовой гонорар писателя может быть ниже заработка на одной рекламной статье в «Дзене». Но книга помогает в выстраивании личного бренда, продвижении себя как профессионала, помогает найти новую аудиторию и в долгосрочной перспективе приносит много бонусов.

К тому же для многих пишущих людей книга — некая мечта, физический результат творчества. Это твое лицо на обложке, встречи с читателями, строчка «писатель» в резюме.

Но надо понимать, что издание — это бизнес. Издательства инвестируют немало денег и сил в выпуск каждой книги. И если у автора уже есть аудитория, которая его любит и читает, то вероятность, что книга станет популярной и окупит свое производство, — выше.

Именно поэтому издательства стараются работать с писателями, которые уже завоевали внимание людей. Блог — это наглядное доказательство того, что автор интересно пишет и его творчество востребовано. <...>

Если вы хотите издать книгу, то алгоритм такой:

формируете понимание, о чем будет ваша книга, для кого она;

прикидываете, какой аудиторией обладаете, кто может потенциально купить вашу книгу;

подбираете подходящее издательство, изучая сайты. Кто-то публикует только детские книги, кто-то — художественные, а кто-то — бизнес-литературу. Например, бессмысленно обращаться в Clever с предложением издать книгу о вашем бизнесе, когда они сосредоточены на детской литературе. Чтобы разобраться с тематиками издательств, откройте любой интернет-магазин книг и посмотрите, кто издавал книги, схожие с вашей по тематике, а затем переходите на сайт издательства и читайте условия работы с авторами;

отправляете в издательство рукопись, первые главы или просто письмо, в зависимости от требований издательства, указанных на сайте. В заявке рассказываете о своей книге как о бизнес-проекте, уделяя внимание не содержанию книги, а тому, почему ее будут покупать: кто ваши читатели, какую их проблему решит книга, какая у вас аудитория, чем вы известны;

ждете и параллельно ищете личные контакты редакторов, что-бы быть уверенным, что ваша заявка попала на рассмотрение и к ней отнеслись внимательно.

Если вы получили отказ — попробуйте обратиться в другое издательство или подумайте, как сделать ваше предложение о книге более интересным. Пусть вас это не смущает — отказ может быть не связан с вами напрямую, на издательский бизнес влияет множество факторов: загрузка, сезонность, востребованность каких-то определенных тематик.

Если вам отказали сегодня, это не значит, что откажут завтра.

Создание материалов на заказ

Многие авторы так сильно прокачиваются в создании текстов, видео и иллюстраций за время ведения блога, что им готовы платить не только за рекламу, но и за создание материалов. Например, бьюти-блогер Таня Спицына делает столь красивые фотографии, что к ней обращаются за созданием контента косметические бренды.

А иллюстратор Слава Зиновьев, автор канала «Zinoink о комиксах и шутках» делает не только статьи и видео в «Дзене», но и стикерпаки, иллюстрации, комиксы, мультфильмы и видео на заказ.

Ко мне часто обращаются с просьбой создать текст для какого-нибудь сайта или рекламной кампании, хотя я и не ищу такие заказы — людям просто нравятся мои тексты и они просят написать что-то и для них. Если вы планируете делать что-то на заказ — рассказывайте об этом в статьях в блоге, в шапке канала и на сторонних площадках. А ваш блог будет вашим же портфолио.

Бартер

Когда я хочу что-то купить, то первым делом смотрю, работает ли эта компания с блогерами. Если да — это сигнал, что надо бы и нам начать сотрудничать. Я могу предложить поработать: компания пришлет мне свой товар, а я напишу об этом статью.

В случае, когда какая-то компания сама приходит ко мне с предложением поработать по бартеру, я оцениваю:

насколько мне нужен этот товар (или, может, я могу его подарить кому-то или продать на «Авито» потом);

интересно ли читателям будет узнать о нем, хороший ли это материал для статьи;

какие еще рекламные размещения у меня запланированы, есть ли место для бартерной рекламы или я могу написать о ком-то, кто платит живые деньги;

какую сумму бартера мне предлагают: она должна быть не ниже обычной стоимости размещения у меня на канале (обычно больше на 30–50%).

Сейчас я работаю по бартеру только с теми компаниями, продукцию которых хотела бы купить сама: это экономит мне деньги и дает повод написать статью о любимых продуктах.

Если вы захотите попробовать поработать по бартеру, вот несколько советов:

когда пишете в компанию, составляйте письмо так, чтобы выгода работы с вами была очевидна: кто вы, что вы хотите, что за это дадите. Приложите свои кейсы, подтверждения крутости;

не заискивайте и не чувствуйте себя «халявщиком» — вы предлагаете сотрудничество, а не выпрашиваете что-то просто так. Эта же компания могла бы прийти к вам на рекламу, и тогда ей пришлось бы не только дать товар/услугу, чтобы вы могли написать объективную статью, но еще и заплатить вам гонорар. А вы предлагаете более интересные условия, потому что делаете первый шаг. В этом нет ничего стыдного;

имейте в виду, что у человека, к которому попадает ваше письмо, есть еще миллион своих задач, и он имеет право не тратить на вас время: не читать, не вникать и даже не отвечать. Составляйте письмо так, чтобы все было кратко, понятно и человеку лишь оставалось ответить «Да».

Работа в смежных областях и жизненные бонусы

Блог дает еще и неочевидные бонусы, которые сложно посчитать в деньгах, но они все-таки про финансы тоже. Когда вы пишете и рассказываете миру о себе, своем опыте, показываете экспертизу, вокруг вас образуется сообщество.

Люди узнают о вас и ваших талантах, и это помогает находить рабочие контакты, партнеров, друзей и даже работу. А это, в свою очередь, помогает запускать новые проекты, находить себе сотрудников, единомышленников.

Мне сложно представить, какой была бы моя жизнь без блога, — почти все мое окружение, за исключением друзей из детства, так или иначе связано с блогерством или «Дзеном».

А иногда опыт ведения блога может привести к тому, что человек поймет, что ему интересна тема блогерства, но сам он не хочет его вести (и это нормально).

Но зато он может стать администратором блогеров, продюсером, копирайтером, который делает тексты по «Дзену», редактором, уйти работать в рекламное агентство или даже в сам «Дзен». А еще многим блогерам не хватает в команде корректора, копирайтера, пиарщика, аналитика.

Можно придумать нишу и обосноваться в ней — в свое время я так и сделала: начала с того, что помогала блогерам искать рекламодателей, а рекламодателям — блогеров, так получилось мое агентство.

Автоматическая монетизация

Последний способ заработка блогеров, применимый только к «Дзену», — автоматическая монетизация, о которой мы так много уже говорили всякого: и хорошего, и плохого.

Монетизация — очень приятная, но коварная вещь: с одной стороны, вносит свою лепту в копилочку блогерского заработка, а с другой, может заставить блогера совсем забыть о своих целях в погоне за увеличивающейся строкой баланса.

Как больше зарабатывать на монетизации?

Искать самые популярные темы. В том, чтобы писать на популярные темы, нет ничего плохого, напротив, я всегда призываю писать для людей, а не для себя — о том, что интересно людям. <...> Выпускать больше статей. Мой друг Влад Горбачев делает две-три статьи в день. В одиночку сложно справиться с таким объемом, поэтому, если вы хотите больше зарабатывать на монетизации, подумайте, где взять еще авторов себе в помощь (и как сделать так, чтобы их зарплата не обнулила тот дополнительный заработок на монетизации). Писать статьи подлиннее. Чем длиннее статья, тем больше рекламных блоков в ней будет, тем больше получится заработать. Статья на две-три минуты принесет больше денег, чем статья на 40 секунд. Писать на темы, которые долго остаются актуальными. Оценивать, что именно ищут люди в поиске «Яндекса» по вашей тематике и писать «вечнозеленые» статьи, спрос на которые не будет падать долгое время. Работать над качеством блога. Как ни странно, но авторы, которые не делают монетизацию главной целью, а больше сосредотачиваются на качестве контента, в долгосрочной перспективе зарабатывают больше — они не выгорают, могут позволить себе каникулы, а их читатели всегда дождутся новой статьи. Завести еще один канал. Знаю много авторов, у которых написание статей плотно вошло в график, и они занимаются только этим. Обычно они заводят несколько каналов разных тематик и зарабатывают сразу из нескольких «ручейков». Стать самозанятым. Монетизация — полностью «белый заработок». «Дзен» принимает на себя обязательства налогового агента (для граждан РФ) и платит налоги и страховые взносы со всех сумм, выплаченных авторам, а это около 40% в случае, если автор — физическое лицо. Но автор может оформиться как самозанятый — тогда обязанность по уплате налога ляжет на него, и «Дзен» будет платить примерно на 40% больше. Автор заплатит налог (максимум 6%) и останется в хорошем выигрыше. <...>

Баланс обновляется ежедневно, но с задержкой в два дня. Деньги можно вывести в любой момент, мгновенно, на «Яндекс.Деньги» (для россиян) или на Paypal (для граждан других стран).

Фото на обложке: Christin Hume/unsplash.com