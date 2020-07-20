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Российские школьники выиграли 8 золотых медалей в Международной Менделеевской олимпиаде по химии

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Школьники из России выиграли 8 золотых медалей из 13 возможных на Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Абсолютное первенство завоевал 11-классник из Магнитогорска Илья Чайка, сообщает Indicator со ссылкой на источник.

Российские школьники выиграли 8 золотых медалей в Международной Менделеевской олимпиаде по химии

54 Международная Менделеевская олимпиада по химии проходила онлайн. Ребята решали теоретические задания в два этапа. Практический тур отменили из-за пандемии коронавируса. Эксперты ЮНЕСКО отметили, что задания на Менделеевской олимпиаде были гораздо сложнее, чем на Международных соревнованиях по химии.

Среди победителей — школьники из России, Украины, Узбекистана, Турции и Беларуси. Абсолютное первое место занял магнитогорский школьник Илья Чайка. Его наградили Премией имени Валерия Лунина. Размер приза — 5000 долларов. 

В Олимпиаде участвовали команды из Австрии и Саудовской Аравии, Азербайджана и Македонии, Армении и Израиля, Беларуси и Венгрии, Грузии и Латвии, Ирана и Казахстана, Эстонии и Киргизии, Сербии и Словакии, Таджикистана и Туркменистана, Болгарии и Турции, Литвы и Сирии, Монголии и Узбекистана, Украины и Китая, России.

Следующую олимпиаду проведут очно в Будапеште в 2021 году. 

Фото на обложке: Unsplash

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