Российские школьники выиграли 8 золотых медалей в Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Школьники из России выиграли 8 золотых медалей из 13 возможных на Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Абсолютное первенство завоевал 11-классник из Магнитогорска Илья Чайка, сообщает Indicator со ссылкой на источник.

54 Международная Менделеевская олимпиада по химии проходила онлайн. Ребята решали теоретические задания в два этапа. Практический тур отменили из-за пандемии коронавируса. Эксперты ЮНЕСКО отметили, что задания на Менделеевской олимпиаде были гораздо сложнее, чем на Международных соревнованиях по химии.

Среди победителей — школьники из России, Украины, Узбекистана, Турции и Беларуси. Абсолютное первое место занял магнитогорский школьник Илья Чайка. Его наградили Премией имени Валерия Лунина. Размер приза — 5000 долларов.

В Олимпиаде участвовали команды из Австрии и Саудовской Аравии, Азербайджана и Македонии, Армении и Израиля, Беларуси и Венгрии, Грузии и Латвии, Ирана и Казахстана, Эстонии и Киргизии, Сербии и Словакии, Таджикистана и Туркменистана, Болгарии и Турции, Литвы и Сирии, Монголии и Узбекистана, Украины и Китая, России.

Следующую олимпиаду проведут очно в Будапеште в 2021 году.