«Никто к вам не подойдёт и не назначит лидером»: как стать COO в 22 года

На старте карьеры бывает тяжело определить свой трек и понять, как продвинуться и стать лидером, которого принимает коллектив. При этом, согласно исследованию SuperJob, наличие мотивации — одна из основных компетенций, на которые смотрят работодатели при найме.

Как уйти работать в перспективную сферу в начале карьеры

Как правило, студенты начинают задумываться о будущем лишь ближе к середине или даже концу бакалавриата. Я не стал исключением — понял, что пора строить планы, только на третьем курсе юридического факультета. По специальности работать не хотелось, поэтому я стал самостоятельно изучать IT-сферу, которая казалось самой современной.

Первую работу нашел уже после того, как изучил все вакансии на рынке и в теории узнал, за что отвечает каждый специалист. Вот книги и ресурсы, которые помогли мне определиться с траекторией развития и понять, как работает индустрия:

«”Никогда не ешьте в одиночку” и другие правила нетворкинга», Кейт Феррацци



Хотя сам термин «нетворкинг» стал очень надоедливым современных словом, книга Кейта Феррацци действительно помогает понять, как выстраивать общение ради взаимной пользы. Еще Кейт рассказывает, как выявить и развить свои преимущества, зачем каждому нужен небольшой «консультативный совет» из друзей и делится другими важными вещами.



«Постигая Agile», Эндрю Стеллман



Простое пособие по основным методологиям Agile с полезными примерами из практики. Идеально подходит для знакомства с разными техниками и помогает развить бизнес-мышление. Книга поможет понять, как сделать работу команды эффективнее и выстроить гибкие операционные процессы.

«СПИН продажи», Нил Рекхэм



Еще одна важная книга про эффективную коммуникацию, основанная на исследовании компании Huthwaite. Руководство для b2b-рынков, которое позволяет структурировать деловые встречи, лучше понять нужды клиента и найти к нему подход.



«Спроси маму», Роберт Фитцпатрик



Рекомендую всем, кто хочет развивать свой продукт или научиться задавать такие вопросы, которые помогут получить максимально полезные ответы. Кроме того, она может научить лучше интерпретировать мотивы потенциальных клиентов или покупателей.



«Дизайн-мышление в бизнесе», Тим Браун



Эта книга помогает посмотреть свежим взглядом на привычные бизнес-процессы и вообще устоявшиеся представления о вашей индустрии. Автор рассказывает, как правильно визуализировать идеи и сохранять баланс между эмоциями и расчетами при создании стратегий развития.

Но изучение теории без практики не поможет вам быстро преуспеть. Отнеситесь к началу карьеры как к непрерывному поиску возможностей. Когда меня из-за личных разногласий уволили с позиции технического специалиста в IT-стартапе, я пошел в офис соседней компании и быстро устроился к ним.

Постарайтесь как можно больше общаться с успешными специалистами из индустрии. Это поможет вам отточить коммуникацию и заодно лучше понять сферу. Но и не забывайте о технических знаниях: сохраняйте баланс между так называемыми soft skills и профессиональными навыками.

Берем ответственность: как быстро и эффективно прокачиваем навыки

Опыт, накопленный на первых двух работах, помог мне устроиться на вакансию junior-менеджера в Kodix. Но мне не хватало понимания того, как устроена работа внутри агентства. Чтобы накопить эти знания, я преодолел свой страх и начал брать как можно больше ответственности. Первые два месяца после работы я постоянно изучал новое — например, гуглил незнакомые технические термины, которые использовали разработчики.

Несмотря на то, что я был начинающим специалистом, мне с самого начала попались крупные клиенты. Я понимал, что шанса на ошибку нет — ощущение большой ответственности стало стимулом для непрерывного развития.

С первого дня я думал как стартапер — задавал себе вопросы вроде «куда движется компания?» или «какие инструменты необходимы для развития?».

Бизнес-мышление помогает начать думать масштабами эффективности всего коллектива, а не одного сотрудника. Относитесь к своей работе не просто как к способу зарабатывания денег, а как к стратегически важному для карьеры кейсу. Это отличный способ повысить продуктивность и быстрее развиваться.

Свой среди своих: как молодому специалисту добиться доверия коллектива

Первая команда в подчинении для начинающего руководителя — всегда большой стресс. Как правило, сотрудники не принимают всерьез его компетенции и не доверяют его экспертизе, а значит, не выполняют его задания. Я не стал исключением: в начале мы часто спорили и никак не могли достичь понимания.

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Решить эту проблему помогло неформальное общение: я применил к коллегам такой же подход, как и к клиентам. Выяснил их интересы, мотивацию, цели — в общем, нашел индивидуальный подход к каждому. Я стал своим как внутри коллектива сотрудников на стороне клиента, так и среди своих коллег. Поэтому я уверен, что лучшая команда — содружество специалистов, которых объединяет не только работа, но и тесные дружеские отношения.

Избегаем ошибок начинающего руководителя

Когда я только пришел в Kodix, то в первую очередь попросил коллег составить список самых частых недочетов, которые допускают менеджеры. Они выделили целый список ошибок, который в начале работы мне сильно пригодился. Делюсь им и заодно по пунктам рассказываю, как можно избежать этих недочетов:

Срывает сроки

«Горящими» дедлайнами часто грешат не только начинающие менеджеры, но и в целом руководители команд. Тем не менее, это верный способ испортить отношения с клиентом.

Проблема решается на уровне отношения к ней: сроки — это профессиональная оценка менеджера вместе с личным обещанием справиться вовремя. Когда ты понимаешь, что на кону — доверие к твоей экспертизе и обещаниям, находишь способы закончить проект в срок. Например, ускоряешь процессы, которые можно ускорить или по согласованию с клиентом урезаешь функционал.

Недостаточно проактивный

Агентский бизнес предполагает необходимость идти впереди событий и «вести» клиента за собой. Менеджеры часто забывают про это и предпочитают просто плыть по течению — выполнять свои текущие задачи и не думать о будущем.

Эту проблему позволяет устранить бизнес-мышление, о котором я писал выше. Постарайтесь посмотреть на свою карьеру в историческом разрезе: какие перспективы вас ожидают, если вы отдадитесь общему ходу вещей? Развитие невозможно без желания и инициативы — если у вас их нет, скорее всего, стоит поменять род деятельности или немного отдохнуть.

Неправильно оценивает проект

Другая распространенная проблема связана с тем, что менеджеры забывают просчитать риски и держать на подкорке клиентские условия по проекту. В результате сильно возрастает риск провалиться.

Учитывайте множественные факторы и помните про пользу ретроспективы: анализируйте свои действия и неудачи, чтобы становиться лучше каждый месяц.

Не умеет сплотить команду

Руководитель коллектива забывает, что он должен заботиться о сплочении специалистов и напоминать им про общие цели и задачи проекта. Из-за этого работа над проектом может неоправданно затянуться, и предсказать результат становится невозможно.

По своему опыту работы с командой могу сказать, что начать решать ее стоит еще на этапе отбора новых сотрудников. Постарайтесь найти командных игроков, способных работать в связке c коллегами.

Покажите на своем примере, что коллектив — единое целое. Для этого работайте над выполнением задач наравне с коллегами и не выстраивайте жесткую вертикальную иерархию.

Как руководителю-новичку прокачаться по максимуму: чек-лист

Научитесь обрабатывать большое количество информации

Будьте требовательны к себе и к другим

Всегда стремитесь к большему и развивайте уверенность в себе

Отслеживайте свое развитие

Чтобы карьерный рост был быстрым, постарайтесь прокачать навык работы с новыми знаниями. Если вам периодически не хватает опыта, это нормально. Ненормально, если вы ничего не делаете с этим пробелом — не занимаетесь самообразованием или стоите на месте. Так, в начале карьеры я тратил в три раза больше времени на работу — изучал все детали индустрии и руководства командой, чтобы прокачать экспертизу.Развивайте бизнес-мышление — относитесь к работе не как к простому источнику средств, а как к личному делу. Непрерывно совершенствуйте навыки: поставьте себе задачу, чтобы каждый ваш следующий проект был лучше предыдущих для этого помните про ретроспективу. Постоянный акцент на улучшение результатов поможет стать высококвалифицированным специалистом. Еще это поможет вам производить верное впечатление на руководителей или коллег по цеху и добавит вау-эффект вашему портфолио.Никто из руководителей не подойдет к вам и не назначит лидером команды, если вы не проявите себя. Постарайтесь ставить большие задачи и не говорите «нет» своим амбициям. Чтобы в будущем возглавить коллектив, вы должны гореть этой идеей и постоянно улучшать свои результаты (помните про ретроспективу).Кроме того, важно развить лидерские качества, например, умение мотивировать и приободрять коллектив и уверенность в себе. Будьте проактивным и заряжайте команду даже при неудачах. Если вы хотите занять руководящую должность, нельзя скидывать вину на человека. Попытайтесь первым решить проблему и никогда не обвиняйте одного сотрудника в ошибке. С первого дня привыкайте брать на себя ответственность за других и внедрять в команду коллективную ответственность.

Лучше всего следить за своими результатами позволяет простая визуализация. Так, я развил у себя привычку записывать итоги каждого месяца в специальный блокнот. В нем я выделял, что получилось, какие умения я приобрел в процессе работы и с какими проблемами столкнулся. Используйте эти записи как свод установок для работы над развитием своих навыков.

Не забывайте ставить краткосрочные цели и долговременные задачи. Постарайтесь представить себя через 5 лет, а затем подумать, чего бы вы хотели добиться в идеале через этот временной промежуток. Запомните картинку и выстраивайте свой карьерный путь в соответствии с ней.

Помните, что работа должна заряжать вас делать больше и лучше. Если вам не нравится сфера, куда вы попали, то нужно уходить из нее и пробовать что-то новое.

Оставайтесь на одной волне с командой и с заказчиком

Постоянно проверяйте, одинаково ли вы, ваша команда и заказчик понимаете текущий статус и критерии готовности работы. Достигается это на первый взгляд бессмысленным постоянным проговариванием одного и того же всем участникам. Лучше лишний раз переспросить, чем получить не тот результат, что нужно: не бойтесь повторять одинаковые вопросы более одного раза.

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