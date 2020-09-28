«Наша цель — воспитать джуниора и трудоустроить его». О чем говорили на секции EdTech на РИФ-2020

В рамках Российского интернет-форума (РИФ 2020) представители отрасли обсудили ключевые тренды онлайн-образования на секции EdTech. Рассказываем вам о главных выводах.

Российское образование заполонили онлайн-платформы, которые позволяют людям быстро поменять профессию или добавить недостающие навыки к имеющемуся образованию. Образование необходимо, чтобы оставаться на плаву и быть востребованным для топовых работодателей. Поэтому рост EdTech в России действительно можно назвать стремительным: объем рынка по итогам 2019 года составил 38,5 млрд рублей. Прогнозируемый рост — в среднем на 12-15% в год.

Не онлайн или оффлайн, а гарантия трудоустройства

В современном мире стирается граница между онлайн и оффлайн под влиянием цифровой трансформации мира. Неважно, в каком формате человек получает образование: важен результат.

Главный KPI онлайн-школы — реальное трудоустройство. «Наша цель воспитать джуниора и трудоустроить его. Сейчас есть запрос на качественных джуноров, которые уже готовы браться за работу, имея при этом определенный набор навыков», — уверен сооснователь онлайн-школы Skillbox Дмитрий Крутов.

Выбор образования должен быть осознанным

Больше половины российских школьников не делают осознанный выбор вуза, отдаваясь воле родителей. Нередко бывает, что вместо ребенка вуз выбирает мама либо выпускник подает документы везде, где требуются сданные им ЕГЭ.

Необходимо развеять миф о том, что поступление в первый год — это успех.

После девятого класса школьники могут попробовать ИТ-специальности в онлайн-школе, а затем сделать выбор вуза.

От классического образования к проектному обучению

Онлайн-платформы поставили перед собой задачу дать студентам больше, чем просто образовательный курс, заточенный на определенные hard skills. Способность работать в проектных командах — это наиболее важная черта современного специалиста. Например, в «Яндекс.Практикуме» образовательный процесс устроен так, чтобы первую половину занятия человек оттачивал свои навыки, а вторую половину — общался с людьми и работал вместе с ними.

Георгий Бабаян сравнил образовательный процесс в его стартапе Elbrus Bootсamp с работой ИТ-команды: «Со стороны может показаться, что у нас сидит команда и пилит какой-то онлайн-стартап. Наш график обучения предполагает полный рабочий день. Ребята работают над совместными проектами, а это потом помогает работе», — отметил Бабаян.

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Учиться никогда не поздно

Представители поколения 40+ имеют аналоговые специальности. Этим людям не хватает навыков для работы в условиях цифровой трансформации. Для того, чтобы получить эти навыки можно обратиться в онлайн-школу и пройти там образовательный курс.

За счет гибкости графика эти занятия не оторвут специалиста от основной работы и в то же время дадут ему новые навыки. Как отметил Дмитрий Крутов, человек может и не стать первоклассным разработчиком после прохождения курса после 40 лет, но базовые навыки получить можно. Главное, обеспечить доступность образования.

Советы для бизнеса

Говоря о советах по ведению бизнеса в сфере онлайн-образования, спикеры сошлись во мнении, что необходимо занимать узкую целевую аудиторию. Так, к примеру, для Skillbox — это выпускники вузов 23-25 лет, которые закончили учебное заведение и не понимают, что дальше делать. Для Учи.ру целевой аудиторией стали учащиеся начальных классов. Замещать школьную программу основатели стартапа не намерены.

«Мы представляем доступ к качественному образованию для детей из любого уголка страны. Уровень образования по стране очень разный, мы помогаем эту историю выравнивать. Конечно, можно освоить школьную программу, но мы себя позиционируем как дополнение к школе, а не альтернативу», — комментирует Рамиль Альшин.

На рынке есть место новым технологиям EdTech, считает вице-президент ВШЭ Игорь Агамирзян. «Мы должны максимально использовать те возможности новых цифровых инструментов в образовании. Безусловно, есть зоны, где цифровой инструментарий пока еще не используется. А если используется — то это единичные кейсы. Те же тренажеры, которые разработали в Яндексе, адаптивное обучение, система автоматической подстройки курсов под запросы обучающегося и его возможности. Таких систем пока не хватает», — заключил Агамирзян.

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