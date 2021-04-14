«Обычно в аспирантуру в Европе поступают уже взрослые люди с накопившимся жизненным опытом»

Полина Оленева приехала в Будапешт по программе стипендий Stipendium Hungaricum. Сейчас она студентка PhD-программы в университете Eötvös Loránd University (ELTE). Ольга Кузина, эксперт STAR Academy по высшему образованию за рубежом, спросила у Полины о ее первых впечатлениях от аспирантуры и организации учебного процесса.

Будапешт — один из самых доступных для жизни европейских городов, который немного похож своей атмосферой и архитектурой на российский. Иностранцам там живется комфортно, а адаптация не занимает много времени.

От программы обмена к учебе в вузе

В 2017 году в бакалавриате я участвовала в программе по обмену Erasmus+ от моего университета и полгода училась в Венгрии, университете Дунайвароша на специальности Communication and Media BA. Тогда меня очень впечатлила страна, культура, а также столица Венгрии — Будапешт, и в тот момент возникло желание продолжить обучение в этой стране на правах студента.

Также меня подкупили достаточно низкие цены на жизнь в Венгрии по сравнению с другими странами Европы. Насколько я знаю, во Франции, Испании и Италии можно только «выжить» на стипендию, которая предоставляется студентам.

После возвращения в Россию я узнала о программе Stipendium Hungaricum и решила подать заявку на программу аспирантуры вместо магистратуры, поскольку выплачиваемая стипендия для PhD-студентов значительно выше по сравнению с BA и MA-программами (прим. ред. — программы бакалавриата и магистратуры).

Было трудно получить все необходимые документы из университета, которые потом надо отправить в Москву в Министерство образования (в рамках программы Stipendium Hungaricum отправляющая страна должна номинировать кандидатов). Сам процесс поступления и подтверждения получения стипендии занял около семи месяцев, что тоже было морально тяжело, поскольку все это время пребываешь в подвешенном состоянии.

Особенности обучения в аспирантуре

В Венгрии аспирантура рассчитана на четыре года: два года теоретических и столько же практических. Первые два года проходят лекции и семинары с преподавателями, третий и четвертый год выделены на консультации с научным руководителем по написанию диссертации, участие в конференциях и подготовку научных статей. Другими словами, большую часть времени ты занимаешься подбором материалов для своей будущей диссертации.

Количество аспирантов на каждой программе ограничено, как правило, это около двух-пяти человек, с которыми ты практически не видишься и не общаешься. Обычно в аспирантуру в Европе поступают уже взрослые люди, с накопившимися жизненным опытом и большим стажем работы в разных сферах. Я считаюсь очень юной для подобной программы по мнению других аспирантов, поскольку в таком возрасте обычно люди заканчивают только бакалавриат в Европе.

Сейчас у меня первый год обучения, и нагрузка небольшая, по два-три занятия в неделю. Большую часть времени я уделяю освоению других иностранных языков, поскольку в Венгрии для получения степени доктора наук необходимо знать минимум два иностранных языка на уровне В2 (Upper-Intermediate), которые нужно подтвердить наличием международных сертификатов.

Отличия между венгерской и российской системами образования

Бакалавриат и магистратуру я закончила в России, в моем родном городе Екатеринбурге, в Уральском федеральном университете. Диплом бакалавра у меня по специальности «Журналистика», и могу сказать, что обучение было тяжелым. У нас было очень много общеобразовательных предметов, как зарубежная и отечественная литература, философия, история, экономика, в первые два года обучения.

Мне кажется, общеобразовательные предметы важны на любой специальности для развития критического мышления и расширения кругозора. В Европе такую систему не практикуют.

Ты выбираешь узкие предметы только в рамках своей специальности. На мой взгляд, это делает европейское образование практико-ориентированным, но, с другой стороны, студенты не знакомы с какими-то известными фактами и концепциями в рамках истории, философии и других общих дисциплин.

В магистратуре я училась на англоязычной программе «Реклама и связи с общественностью» в УрФУ, и здесь учебный план уже был составлен исключительно с профильными дисциплинами. Программы магистратуры в России созданы по образу и подобию европейской системы, поэтому в два года невозможно уместить общеобразовательные и профильные дисциплины, нужно сделать фокус на чем-то одном.

Получение степени PhD в Венгрии или в любой другой европейской стране всегда открывает большие перспективы, потому что звание доктора наук высоко ценится не только в пределах Евросоюза, но и в странах Северной и Южной Америки, Австралии.

Студенческие города Венгрии

Весь первый год я буду жить в общежитии. Дальнейшие годы обучения планирую снимать небольшую комнату или студию, поскольку надо больше времени уделять научным статьям и написанию первых глав диссертации.

В плане выбора города — одни только плюсы, поскольку это столица Венгрии, где постоянно что-то происходит, и Будапешт с каждым годом продолжает набирать популярность среди туристов со всего мира. Поэтому для четырёх лет жизни в Венгрии я не рассматривала никакие другие города, кроме Будапешта. Стипендия, выплачиваемая аспирантам, позволяет нормально жить в столице.

«Будапешт считается научным центром с множеством престижных университетов и сильной международной академической жизнью. В городе 34 высших учебных заведения, которые своими сообществами и формируют его повседневный облик. Второй по величине город Венгрии — Дебрецен. Здесь находится Дебреценский университет, крупный исследовательский центр Европы. Он занимает лидирующие позиции в области медицины и информационных технологий».

Ольга Кузина, эксперт по высшему образованию за рубежом компании STAR Academy

Что я поняла во время учебы

Обучение в аспирантуре учит или помогает совершенствовать уже приобретенные навыки самоорганизации и тайм-менеджмента. С одной стороны, здесь дано достаточно свободного времени на написание диссертации, потому что программа рассчитана на людей, которые помимо учебы могут быть трудоустроены на полную ставку в какой-либо организации. С другой стороны, надо успеть многое, и затягивать с написанием статей и изучением языков не стоит, потому что эти задачи требуют времени для выполнения.

Пока не могу сказать о возвращении в Россию после выпуска, потому что четыре года обучения на программе аспирантуры — достаточно большой срок, и я только в самом начале этого пути.