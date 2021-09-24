«Если я получил работу в 19 лет, то могу добиться большего». История студента из Бийска, уехавшего в Пизу

Мирон Пузанов родился и вырос в Бийске, затем в 18 лет переехал в Москву по учебе, а в 19 лет уже начал работать в Mail.ru Group. В сентябре Мирон переехал в Пизу, где вместе с друзьями развивает небольшую веб-студию. «Кто-то скажет, что это рискованно — оставить вуз и работу в корпорации, но я хочу пробовать что-то новое, пока есть возможность», — говорит он сам. RB.ru попросил Мирона рассказать о том, как у него получилось устроиться на работу на втором курсе и что ему помогло прокачать себя.

Меня зовут Мирон Пузанов, мне 20 лет. Я родился и вырос в Бийске — это город в Алтайском крае, где живет почти 200 тысяч человек. У нас очень жарко летом и до минус 35 зимой. Бийск — крупный промышленный и научный центр Южной Сибири, также через него проходит трасса на Горно-Алтайск, Барнаул и Новосибирск.



У меня никогда не было мечты о конкретной профессии, скорее, я хотел заниматься тем, что мне понравится. Поэтому я пробовал самые разные увлечения и сменил четыре учебных заведения.

В восьмом классе я понял, что после обычной школы будет сложно поступить в топовый вуз, а мне хотелось развиваться. Поэтому я подал заявки в четыре гимназии и краевой лицей. Неожиданно для себя я прошел в лицей, где свободное место было только в классе с углубленным изучением информатики и физики. Так как я не сдавал ОГЭ по информатике, мне пришлось все лето заниматься с репетитором, чтобы сдать внутренний экзамен в лицей.



Моей главной целью было поступить на бюджет. Я не особо усиленно готовился к ЕГЭ — решил, что как сдам, так и сдам. Мои баллы позволили пройти на бюджет в не самый топовый вуз — РГУ им. Косыгина — на факультет вычислительной информатики и техники.

Сперва я расстроился, а потом понял, что в обучении много плюсов. Я умел программировать, поэтому легко справился с программой первого курса. Плюс, у меня было свободное время.

Мы с другом хотели учиться новому, поэтому решили открыть студенческий научно-образовательный ИТ-клуб. Через год нас признали самым активным клубом вуза: у нас было более 100 участников. Позже я оказался в студенческом совете, от которого ездил на разные мероприятия.



На первом курсе я подал заявку в программу «Сбера» Sberseasons (стажировка для студентов профиля ИТ, право, экономика и финансы. — Прим.), хотя они принимают только старшекурсников. Прошел все тесты, несколько собеседований, но меня не взяли, предложив вернуться через пару лет. Помимо этого я постоянно ходил на мероприятия в «Яндекс», Mail.ru Group — чтобы почувствовать атмосферу.



На втором курсе я услышал про программу амбассадорства образовательного департамента Mail.Ru. Программа позволяет представлять корпорацию в своем вузе, прокачать Soft Skills, пообщаться с менеджерами компании и попасть на стажировку или проект. Отбор длился полгода: я сдавал тесты, ходил на собеседования. Знаю, что было около 3000 желающих, из которых отобрали 70 человек.

Выступление на мероприятии перед студентами

Как амбассадорство помогло мне развить soft skills

Благодаря амбассадорству и Mail.ru я смог приглашать классных спикеров в студенческий клуб. Например, Игоря Федорова, который устроился во «ВКонтакте» в 18 лет без диплома программиста. Амбассадорская программа помогла мне развить коммуникативные навыки: я много общался с людьми, выступал, научился презентовать себя и продукты. За месяц я участвовал в 2-5 мероприятиях, иногда помогая другим. У программы сильное комьюнити выпускников, которые помогают друг другу. Я могу спокойно поехать в любой город, где меня примут. Еще с клубом в 2020-м году мы собрали команду и заняли одно из призовых мест на TravelHack Амбассадорская программа идет девять месяцев и заканчивается хакатоном или кейс-чемпионатом, где сотрудники компании предлагают решить задачи. Если твое решение понравится, его возьмут на реализацию, а тебя позовут на практику. Это внутреннее мероприятие специально для амбассадоров, которое позволяет быстро попасть в компанию. Я же пошел другим путем и подал заявку на открытую вакансию помощника менеджера образовательных проектов.

Наша победа на хакатоне от «ВКонтакте»

Как я начал работать в 19 лет и почему решил уйти из вуза

Я работал помощником менеджера по образовательным проектам в департаменте исследования образования и был самым младшим в отделе. Наш департамент искал и обучал талантливых студентов, делал обучающие программы с российскими вузами, организовывал мероприятия. В Mail.ru молодая команда, так как туда часто берут выпускников-амбассадоров. Компания в целом заинтересована в молодых сотрудниках: у них гибкое мышление, их легко выучить «под себя».

Я совмещал обучение и работу: сперва меня устроили на 30 часов, а в конце второго курса — уже на 40 часов. Вместе с этим я рос внутри компании: у меня прибавились обязанности, появилась своя зона ответственности и проекты.

Уровень зарплаты не могу разглашать из-за NDA. На тот момент я жил в общежитии, немного карманных денег давали родители, плюс благодаря клубу у меня была повышенная стипендия. Могу только сказать, что для студента это был хороший уровень дохода. Но высокая зарплата не была самоцелью: я готов был работать бесплатно, ради опыта. Мне важнее делать то, что интересно. Думаю, что у студентов не должно быть цели получать сразу много денег: чем больше зарплата, тем выше ответственность. Важнее понимать конечную цель и как ты будешь расти.

В какой-то момент я понял, что пора двигаться дальше. Решил уйти из вуза, так как он тормозил рост на работе и в личных проектах, не давал мне того, что я ожидал. Плюс, учеба требовала внимания и времени. В Mail.ru Group мне все нравилось и я примерно представлял, какую должность могу занять. Я понимал, что если получил работу в крупной компании без диплома в 19 лет, то смогу добиться и других успехов.



Параллельно работе у меня с друзьями была небольшая веб-студия. Я подумал: а почему бы не заняться тем же самым в Европе? Тем более, что там у меня жили друзья.

Выступление на мероприятии «День знаний»

Почему в России digital развит лучше, чем в Европе

Сейчас я в Италии: тут красиво, приятный климат, к тому же у меня жили здесь знакомые. Компания юридически оформлена в Европе, поэтому я получил приглашение и нахожусь в Пизе по рабочей визе.



В нашей команде шесть человек: маркетологи, дизайнеры, разработчики. Мы на связи удаленно, потому что живем в разных городах — Лондоне, Милане, Петербурге, Москве. Я иногда встречаюсь с коллегами из Милана и Пизы.



У нас есть заказы как из России, так и из Европы. Мы создаем digital-решения под запрос: от фирменного стиля до дизайна в любом виде. Обычно мы ведем 4-5 заказа в течение двух месяцев. Так как у нас ограничены ресурсы, мы особо не продвигаем себя, а заказы приходят благодаря сарафанному радио.

В Европе все не так хорошо с диджиталом, как в России. Мне кажется, это связано с несколькими вещами.

Во-первых, в России больше сервисов, которые работают на всю страну — онлайн-банки, ФНС, Госуслуги, электронная запись к врачу и не только. В Европе сервисы более локальные: они могут работать только в конкретном регионе — тут нет такой истории про масштабирование. Например, в Италии документы отправляются только почтой, в то время как в России ты легко можешь отправить скан. Поэтому сайты слабые и часто выглядят так, как будто их сверстали на коленке в 90-х. Не у всех компаний вообще есть сайты.



Во-вторых, в России больше людей, которые разбираются в технологиях.



В-третьих, в Европе медленный и дорогой интернет, а о том, чтобы вай-фай был в метро или другом транспорте, можно только мечтать. Люди ведут более расслабленный образ жизни: гуляют, сидят в кафе.

Местный пляж

Немного про жизнь в Пизе

Я прилетел в Италию третьего сентября и еще 10 дней отсидел на карантине, поэтому у меня пока не так много впечатлений. Сейчас я бегаю по разным инстанциям и оформляю документы. Например, мне нужно было сделать прививку, так как российская вакцина в Италии не признана. А без прививки ты не можешь передвигаться — везде просят так называемый Green Pass.Квартиру искал при помощи друзей и местных сайтов, которые похожи на ЦИАН — immobiliare.it , например. В среднем, можно снять комнату от 250 евро, а студию — от 700. У меня квартира в 30-40 квадратных метров с видом на горы, а договор аренды похож на тот, что заключается в России. Оплата ЖКУ зависит от типа дома: где-то они входят в стоимость, где-то оплачиваются отдельно. Я плачу 50 евро в месяц сверху.



Совсем недавно я выбрался на море: оно в 15 минутах езды на электричке. Билет в одну сторону стоит 3,6 евро.