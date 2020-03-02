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YOUNG

В Москве пройдет «Семейный финансовый фестиваль»

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

25 апреля пройдет «Семейный финансовый фестиваль» для детей от шести лет и их родителей. Мероприятие организуют в формате «субботника»: участникам предлагают навести порядок в своих финансах. 

В Москве пройдет «Семейный финансовый фестиваль»

Для участников проведут лекции, мастер-классы, конкурсы и игры, а также спектакль и мюзикл о деньгах.  Детей и родителей познакомят с принципами планирования бюджета, расскажут о накоплениях, кредитах, страховании и самозащите от мошенников.

Фестиваль пройдет в РЭУ им. Г.В. Плеханова. На площадке будет собственная игровая валюта. 

Мероприятие пройдет в рамках VI Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, ежегодно организуемой Минфином России в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Фото на обложке: Shutterstock / Andrey_Popov

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