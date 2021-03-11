В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников

12 марта начинаются соревнования по робототехнике для школьников First Lego League. Участвовать могут ребята от 6 до 16 лет. Для этого надо зарегистрировать команду и внести организационный взнос.
Соревнования проходят в три этапа. 12 марта все участники должны пройти регистрацию, провести тренировки и расставить своё оборудование на площадке. 13 марта состоится открытие чемпионата, презентация команд и начало соревнований. 14 марта продолжится состязание роботов, в конце этого же дня жюри подведёт итоги и объявит победителей.
Выступления будут оценивать эксперты из Красноярска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Екатеринбурга, Сочи и Московского региона. Лучшие команды отправятся на Всероссийский чемпионат по робототехнике в апреле 2021 года.
Фото на обложке: Unsplash
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