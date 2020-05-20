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«Мы сделали приложение для себя и друзей». Как студенты запустили стартап Friends&Reviews

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Friends&Reviews — приложение, в котором можно сохранять интересные места в городе и отправлять их друзьям, а отзывы знакомых помогают выбрать подходящее развлечение.

Мы поговорили с одним из его создателей — Максимом Ратнером — и выяснили, каково делать стартап, когда ты ещё учишься в университете, чем приложение уникально, как оно выживает сейчас, когда все сидят по домам, и как будет развиваться дальше.

«Мы сделали приложение для себя и друзей». Как студенты запустили стартап Friends&Reviews

Об образовании и команде

Я студент третьего курса факультета инноваций и высоких технологий МФТИ. Я делаю проект вместе с однокурсниками и друзьями — Лёшей Пономарёвым, Никитой Торопцевым, Эдгаром Шмавоняном и Савелием Кожевниковым. Учёба в МФТИ помогла нам сделать проект и была его катализатором. У нас одна из дисциплин по выбору — стартап-преакселератор.

Думаю, что все мы вынашивали идею о своем проекте очень давно и решили попробовать. Помимо этого и нашего комьюнити, которое сформировалось вокруг еды и тусовок, университет дал много практических навыков для реализации приложения.

Как появилась идея создать F&R

Мы собрались компанией, сели брейнштормить, накидали пять-шесть идей, потом ещё раз собрались, отказались от всех предыдущих наработок и решили сделать то,  что нам действительно нужно и близко — соцсеть для обмена интересными местами. Раньше было приложение 4sq, но он давно уже неактуален. Мы ходим в бары,кафе и любим атмосферные новые и крутые места.

Например, ты понимаешь, что сегодня вечером тебе хочется провести время с друзьями, девушкой или хорошими знакомыми, но где быстро найти для этого места? 

Поэтому мы сделали приложение — в нём ты можешь посмотреть, какие есть заведения рядом, куда советуют сходить твои друзья. Посмотреть фото, средний чек и без судорожного поиска пойти туда, где тебе точно понравится, потому что советы друзей почти всегда релевантны и мы им доверяем.

С чего мы начали? Конечно же, сразу сели делать приложение, пока горели идеей. Потом только нам разжевали, что надо делать кастдев, юнит-экономику и посчитать, сколько денег мы принесем инвесторам через три года. Мы это всё посчитали и успешно продолжили работать над проектом.

Чем  уникально приложение

У нас небольшое приложение с понятной идеей, и завоевать своих пользователей можем только с помощью виральных фич, поэтому мы много пробуем и тестируем. 

Сейчас мы сделали эмодзи-теги для более понятного и быстрого взаимодействия между друзьями. Никто не хочет писать длинные отзывы, можно показать буквально, как тебе было в этом кафе 🎉 и 🔥 или 😒 и 🐌.

О сложных и лёгких моментах в работе

Однозначно командная работа давалась сложно — мы все очень темпераментные ребята. Все хотят принимать решения, поэтому у нас внутри команды сложилась некоторая форма демократии. 

Ещё было сложно вливаться в стартап-тусовку, это какой-то отдельный мир со своими терминами и мерилами жизни —  важно не сколько ты денег заработал, а сколько стартапов попробовал и запустил, сначала надо продать вещь — потом создать её, а хорошая юнит-экономика лучше и надежнее самого функционального MLP (minimal lovable product). 

Легко и весело шла разработка, хотя с ней тоже бывали проблемы. Мы все до этого работали в крупных IT-компаниях, у кого-то были свои проекты, поэтому понимали, как устроен процесс разработки. У нашего коллеги был проект — за пару недель он собрал кроссплатформенное приложение на флаттере — и он убедил нас, что выучить новый язык и написать приложение на на нём вообще не проблема. Спустя два месяца приложение вышло в стор.

Проект во время самоизоляции — как он выживает

Сейчас мы активно наращиваем аудиторию. Самоизоляция сильно подкосила весь рынок общепита и развлечений, но многие держатся на плаву за счёт доставки и онлайн-мероприятий. И мы вслед за ними, потому что люди не перестали обмениваться с друзьями рекомендациями мест и событий. 

Ещё мы придумали, что будем предлагать пользователям эксклюзивные списки мест, откуда сейчас можно заказать необычную еду и напитки или посмотреть шоу онлайн. В какой-то момент даже хотели полностью переключиться на создание приложения с местами, которые неожиданно вышли в онлайн, но решили уместить это в нашем приложении.

О доходах приложения

Пока мы не набрали критическое количество пользователей, мы не можем начать зарабатывать на нашем главном источнике дохода — рекламе заведений. Месяца через три-четыре мы наберём достаточное количество юзеров для продажи лидов заведениям. 

Наши пользователи — прямые покупатели заведений с высокой конверсией, поэтому мы сможем продавать лидов достаточно дорого, дороже обычной рекламы. 

Чему научил свой стартап

Это супер опыт для нас всех. Мы с нуля сделали продукт, который был нужен нам и нашёл отклик на рынке. Почувствовали себя полноценной стартап-командой, погрузились с головой в эту сферу.

Работа в команде — самый важный и сложный элемент, через который мы прошли и который нам ещё предстоит совершенствовать. 

Как приоритизировать фичи? Как обсуждать тонкости реализации, не превращая обсуждение в бардак? На правильные процессы даже в команде из пяти человек уходит много времени, иногда где-то пропускаешь их, возникает недопонимание. Такие вещи нужно обсуждать отдельно и делать из этого выводы, хоть и хочется иногда просто забить.

О дальнейшем развитии приложения

Мы стараемся быстро тестировать разные гипотезы в поиске виральных фич — это наш главный источник роста. В дальнейшем собираемся привлекать аудиторию через блогеров, микроинфлюенсеров и издания, которые уже генерируют рекомендации мест. Ищем инвесторов на развитие через этот канал. Мы хотим дойти до отметки 5000 MAU (прим. редактора — ежемесячные активные пользователи) в Москве, чтобы потом масштабировать приложение.

Фото: архив героя материала

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