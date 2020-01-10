Правительство выдаст школьникам гранты за достижения в математике и информатике

Министерство просвещения России будет присуждать школьникам гранты за достижения в важных для развития цифровой экономики предметах: математике, информатике и цифровых технологиях. Размер гранта – 125 тысяч рублей.

Претендовать на грант могут учащиеся до 18 лет, которые получали основное общее или среднее общее образование в учебном году, предшествовавшем выплате гранта.

Претенденты на грант должны иметь дипломы победителей или призеров олимпиад или других конкурсов, а также научно-исследовательские работы, имеющие прикладной характер и практическое применение.

Подать заявку можно можно через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» до 10 октября 2020 года.

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