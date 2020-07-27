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История из «Яндекса»: как устроен буткемп и к чему нужно быть готовым на испытательном сроке

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Михаил Федоров
Михаил Федоров

Разработчик интерфейсов сервисов для разработки в «Яндексе»

Дарья Мызникова

Из-за самоизоляции новым сотрудникам пришлось удаленно знакомиться с коллегами и погружаться в работу. Михаил Федоров, разработчик интерфейсов сервисов для разработки в «Яндексе», дает советы по удаленному выбору места работы и рассказывает о своем опыте буткемпа.

История из «Яндекса»: как устроен буткемп и к чему нужно быть готовым на испытательном сроке

В компании есть такая система набора персонала, которая называется буткемп Программа адаптации для разработчиков. Программист пробует себя в нескольких командах, а потом остается в одной из них, если команда тоже хочет с ним работать. Обычно буткемп длится восемь недель. За это время можно поработать в трех-четырех командах. Я поработал в трех. 

Сначала я попал в команду «Толоки» — это краудсорсинговая платформа для заказчиков и исполнителей. Обычно в первой команде работают дольше — три недели вместо двух. За это время я сделал несколько задач: две из них уехали в продакшн, а третья в тестинг. 

Вторая команда разрабатывала внутреннюю систему контроля версий для разработчиков компании. В третьей команде я тоже работал над внутренними сервисами, но уже не для разработчиков, а для всех сотрудников. 

Что дает буткемп

Когда я шел в буткемп, то не очень понимал, чего от него ждать. Знал только, что это хорошая возможность узнать компанию изнутри и получить полезный опыт. У меня не было желания попасть в конкретную команду. 

Я хотел решать сложные задачи и делать крутой продукт для пользователей. 

Я познакомился с внутренней кухней разных команд, освоил технологии и процессы разработки, которые используют в компании. На мой взгляд, это один из главных плюсов буткемпа. 

У каждой команды был свой подход к работе. Например, одна из них работала в режиме стартапа: там не было четких задач на каждый день, мы только налаживали работу. В другой команде ребята работали по Scrum: ставили цели, планировали спринты, оценивали задачи — и все это можно было видеть на дашбордах. 

Работая в разных командах и над разными задачами, ты узнаешь гораздо больше, чем во время работы в одной команде. Вокруг тебя много опытных разработчиков, у которых можно чему-то научиться. 

Еще один плюс буткемпа в том, что ты знакомишься с людьми в процессе работы, а не только во время собеседования. Это позволяет составить впечатление о командах и понять, какая из них тебе ближе. Все это помогает осознанно выбрать место работы, что не всегда возможно при обычном трудоустройстве. 


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Unsplash

Очно и удаленно

Я пришел в буткемп еще в феврале, когда офис был открыт. Поэтому с первой командой работал в обычном режиме: знакомился с людьми, проникался духом компании. Но перед самым стартом работы во второй команде решили перевести всех сотрудников на удаленную работу. 

Мне было немного страшно. Не успел я адаптироваться, а тут нужно общаться по видеосвязи. Раньше я не обсуждал все рабочие вопросы онлайн, тем более с новыми людьми. А из-за того, что я только пришел, у меня было много вопросов. Нужно было общаться, советоваться, я не очень понимал, как это получится в удаленном режиме. Если я сижу в комнате рядом с коллегой, то могу пять раз его дернуть. Казалось, по видео это будет сложнее. Но все оказалось решаемо. 

На удаленке у меня сильно растянулся рабочий день. Вроде бы он должен был сократиться, потому что выпала дорога в офис и обратно, но на деле этого не произошло. О том же говорят более опытные коллеги. Не знаю, почему так происходит у них, у меня это было связано с тем, что я новенький. 

Я старался раньше начать работу и позже закончить, чтобы побольше успеть. Я понимал, что первое время буду работать медленнее других. 

Были чисто бытовые неудобства: не такое комфортное рабочее место, как в офисе, ну и просто непривычно дома. Нам разрешили забрать из офиса кресло и монитор. Кресло я не стал забирать, а монитор привез. Удобный бонус — возможность оплачивать бейджиком заказы в «Яндекс.Еде», чтобы не отвлекаться от работы для готовки еды.

В условиях удаленной работы дух компании никуда не пропал: регулярные встречи, Random Coffee и тренировки перекочевали в онлайн, а ребята из службы поддержки сделали фоны любимого офиса для Zoom. Многие команды стали устраивать онлайн-встречи, чтобы просто поболтать. 

Трудности выбора

Когда Буткемп подошел к концу, нужно было выбрать команду, а у меня не было ответа. Пока я был в первой, я хотел остаться там. Меня все устраивало, мне нравился продукт. Это было то, зачем я пришел в компанию, — делать сервис, которым пользуется много людей. 

Когда я перешел во вторую команду, то хотел остаться в ней. Но к тому моменту я уже понимал, что в компании много интересных задач и надо попробовать разное — использовать шанс, который дает буткемп. Поэтому я пошел в третью команду — там мне тоже понравилось. 

Во всех командах были плюсы и минусы, не было четкого перевеса. Где-то мне больше нравился коллектив. Он везде хороший, но где-то суперпозитивные ребята, но задачи кажутся менее интересными, чем в других командах. 

Тогда я решил определить для себя критерии выбора и понял, что меня в первую очередь интересует содержание работы, цели команды и ее перспективы. 

Самые четкие цели и задачи были в команде внутренних сервисов, мне очень нравился такой подход. Во второй команде детального плана достижения целей еще не было. Тогда я стал смотреть, какие цели у соседних команд в рамках этой службы. Поговорил с руководителями служб — тут с этим нет никаких проблем, все всегда открыты к диалогу. 

Прежде всего я отталкивался от содержания работы. С профессиональной точки зрения, мне было интереснее заниматься интерфейсом для разработчиков, то есть делать то, чем я сам пользуюсь. Еще я учитывал кризис — смотрел, какие задачи могут оказаться неактуальными. В этом плане вторая команда выглядела перспективной, от нее не отказались бы в любом случае. Я выбрал ее и сейчас продолжаю заниматься интерфейсами для разработчиков. 

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Unspalsh

Как достичь максимума

Ребятам, которые тоже будут проходить испытательный срок и выбирать место работы удаленно, я бы посоветовал следующее:

  • Помнить о своей цели. Например, я хотел делать крутые продукты, меня очень поддерживало то, что я иду к этой цели. Я понимал, что удаленка — это просто дополнительное препятствие, которое нужно преодолеть. 

  • Определить для себя критерии, по которым вы хотите выбирать работу. Так вам будет проще сделать осознанный выбор, когда испытательный срок закончится. У меня было три критерия: содержание работы, цели и перспективы команды. 

  • Больше общаться, писать и звонить, чтобы разобраться в рабочих процессах и установить контакт с коллегами. Вливаться в новый коллектив всегда непросто, а во время удаленной работы особенно. Но лучше лишний раз спросить, чем наделать ошибок.


Фото обложки: Shutterstock/ben bryant

Материал изменён в 12:39 23 июля 2020

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