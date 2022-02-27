Как выбрать профильный детский лагерь

Поездка в лагерь — отличный вариант детского отдыха. Сегодня детям доступны современные профильные лагеря: IT, бизнес, профориентационные, по развитию soft skills и финансовой грамотности. Основатель портала «Дети в лагере» Герман Липатов выделил 10 критериев, которые стоит учесть при выборе профильного лагеря, чтобы ребенок остался доволен отдыхом.
1. Направленность лагеря
Первое, с чего стоит начать, — определиться с направленностью лагеря. Можно подобрать вариант под увлечения ребенка или, наоборот, заинтересовать его чем-то новым.
В профильных лагерях для ребят проводят тренинги, мастер-классы, встречи с экспертами. Живое общение со сверстниками, имеющих схожие интересы, и взрослыми, которые делятся новыми знаниями и опытом, вдохновляет детей на дальнейшее развитие в выбранной сфере.
Подобрав несколько лагерей, которые на первый взгляд нравятся больше всего, можно перейти к сбору информации о них.
2. История
На официальном сайте лагеря обычно содержатся данные о том, когда он начал работать, какая компания является организатором и есть ли у нее другие проекты. Лагерь с историей и традициями позволяет быстро понять, чего стоит от него ожидать.
Подойдет детям, которые едут на подобный отдых впервые. Как правило, в таких лагерях работает слаженный коллектив, хорошо умеющий находить подход к новичкам и помогать им с адаптацией.
Молодой проект может порадовать оригинальной программой или креативным подходом к организации отдыха. В такой лагерь стоит отправить подростка, который хочет попробовать что-то новое.
3. Реестр
В регионах детские лагеря вносят в Реестры организации отдыха детей и их оздоровления. Попасть в реестр может только учреждение, безопасность пребывания в котором подтверждена государственными органами.
Проверить входит ли понравившийся лагерь в реестр родители могут самостоятельно. На сайте Министерства просвещения РФ выложен общий список со всеми региональными реестрами. Скачав его, достаточно найти регион, в котором находится заинтересовавший лагерь, и открыть соответствующий реестр.
Лучше отказаться от поездки в учреждение, которое не включено в реестр.
4. Программа
Программа отдыха, предлагаемая лагерем, — залог интересного увлекательного отдыха. Важно ознакомиться с нею заранее. Обычно информация выкладывается на сайте лагеря.
Организаторы рассказывают об общем подходе к досугу детей и представляют список активностей, которые включает в себя каждая конкретная смена. Чем подробнее расписана программа, тем лучше, так как появляется четкое представление о том, чем будут заняты дети.
Стоит обратить внимание, какие активности предлагаются в познавательной части программы. Среди тех, что должны присутствовать в профильных лагерях: мастер-классы, тренинги, деловые игры, встречи с экспертами, экскурсии (например, на производство).
5. Размещение
Многие современные лагеря размещаются на территории баз отдыха, парк-отелей, санаториев. В них детям предлагают комфортные условия проживания в номерах по два-четыре человека со всеми необходимыми удобствами. Но есть ряд моментов, которые необходимо уточнить дополнительно:
- где хранится верхняя одежда и обувь, если ребенок отдыхает в лагере в холодное время года;
- есть ли сушилка для вещей;
- наличие прачечной;
- как осуществляется климат-контроль в детских комнатах. Это особенно актуально для летних смен.
Все эти нюансы определяют, насколько ребенку будет комфортно в лагере с бытовой точки зрения.
Многие лагеря проводят дни открытых дверей, когда родители могут посетить место будущего отдыха ребенка и посмотреть, каковы условия проживания в нем. В случае отсутствия подобной возможности, источником информации становятся фотографии, видео или виртуальные обзорные экскурсии.
6. Питание
Сегодня в детских лагерях есть несколько основных вариантов организации питания:
- классический шведский стол;
- полушведский стол, когда выбор блюда предоставляется на завтрак, обед и ужин, а полдник и сонник (небольшой перекус перед сном) выдаются порционно;
- порционное питание по утвержденному меню.
В детских лагерях обычно предлагается четырех- или пятиразовое питание, включающее в себя три основных приема пищи, а также полдник и/или сонник.
Информацию с примером меню обычно можно найти на сайте лагеря. В случае наличия у детей пищевой аллергии или иных особенностей питания можно связаться с организаторами и уточнить, предлагают ли они альтернативы вместо тех продуктов, которые не подходят ребенку.
Некоторые лагеря закупают продукты в фермерских хозяйствах, что позволяет готовить для детей максимально полезные блюда. Также можно найти лагеря, созданные для отдыха детей с диабетом или придерживающихся вегетарианства.
7. Инфраструктура
На территории лагеря должны быть созданы не только комфортные условия для проживания детей, но и для их досуга. Минимальный набор включает в себя:
- открытые спортивные площадки;
- спортзал;
- ухоженную территорию для прогулок и занятий на свежем воздухе;
- учебные аудитории;
- сцену или зал для выступлений;
Приятными дополнениями станут бассейн или водоем для купания, собственный кинозал, тир и другие площадки для разнообразных занятий и развлечений. И, конечно, в профильном лагере должна быть инфраструктура, соответствующая заявленной направленности.
8. Педагогический состав
Перед принятием решения необходимо выяснить:
- Сколько вожатых работает на отряде. На десять детей должен приходиться, как минимум, один взрослый. В случае, если дети в отряде младше девяти-десяти лет, количество вожатых увеличивается;
-
Какое обучение проходят вожатые. Помимо того, что лагеря стараются набирать молодых людей с педагогическим или психологическим образованием или студентов соответствующих факультетов, многие из них организуют для кандидатов Школу вожатых.
Обучение в ней занимает несколько недель, а по его итогам сдается аттестация. В итоге на работу в лагерь попадают хорошо подготовленные люди.
Также должны присутствовать педагоги, тренеры, инструкторы, преподаватели, которые проводят тематические занятия. Важно уточнить, каких экспертов приглашают для общения с детьми. Стоит выбрать тот лагерь, в котором опытом и знаниями делятся профессионалы своего дела.
9. Безопасность
Безопасность пребывания ребенка в лагере обеспечиваются в двух аспектах.
Во-первых, на территории должен на постоянной основе присутствовать медицинский персонал — врач и медсестра.
Также обязательно наличие медицинского корпуса или кабинета и изолятора, в который временно помещаются дети, подхватившие простудное заболевание. В случае, если ребенку требуется постоянный прием каких-либо лекарственных препаратов, то делать это необходимо под непосредственным наблюдением врача.
Во-вторых, лагерь должен быть защищен от возможного прохода на его территорию посторонних лиц. Как правило, в современных лагерях в обязательном порядке выполняется несколько пунктов:
- территория огорожена по периметру;
- есть контрольно-пропускной пункт;
- присутствует круглосуточная охрана;
- строго соблюдаются требования пожарной безопасности.
К дополнительным мерам по обеспечению безопасности относятся:
- наличие системы видеонаблюдения;
- допуск на территорию лагеря по пропускам;
- патрулирование территории в темное время суток.
Во время пандемии лагерь обязан соблюдать условия, которые оговариваются в местных правовых актах.
10. Отзывы
Стоит потратить время и поискать отзывы о лагере из источников, не связанных с ним. Например, обратиться к агрегаторам детских лагерей (VLagere, Incamp, Kidsincamp), на сайтах которых отзыв о лагере можно оставить, только подтвердив, что ребенок в нем был.
Или воспользоваться специализированными порталами отзывов, на которых публикуются развернутые мнения с большим количеством фотографий. В последнем случае необходимо обращать внимание на рейтинг пользователя и его репутацию, что позволит исключить аккаунты-однодневки, созданные для размещения заказных отзывов.
Небольшое количество негативных впечатлений вполне допустимо. Все же оценка сервиса и отдыха носит субъективный характер, и то, что один человек запишет в минусы, другой даже не заметит.
Однако если негативных отзывов много, и в них подробно описываются вполне правдоподобные ситуации — безусловно, это повод насторожиться. Одинаковые положительные мнения также дают повод задуматься над тем, а насколько они правдивы.
Еще один вариант поиска информации о лагере — опрос знакомых, у которых есть дети.
Выбор лагерей сегодня необычайно широк, что дает возможность подобрать оптимальный вариант. И в первую очередь стоит обратить внимания на те учреждения, которые максимально открыты для своих будущих подопечных и их родителей.
На их сайтах предоставлен максимум информации по всем рассмотренным выше пунктам, выложены фотографии по прошедшим сезонам, подробно описана программа будущих смен.
Чем меньше у родителей остается вопросов по организации отдыха после посещения сайта и общения с представителем лагеря, тем ниже вероятность того, что условия в нем окажутся неподходящими для комфортного отдыха.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
- 2 Школа программирования «Алгоритмика» запустила соцсеть для детей
- 3 Школьники из Якутии создают приложение для формирования рациона питания людей с болезнями почек
- 4 Как пара ученых из Обнинска зарабатывает $100 тыс. в месяц на детском контенте в YouTube
- 5 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
27 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022