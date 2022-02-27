Как выбрать профильный детский лагерь

Поездка в лагерь — отличный вариант детского отдыха. Сегодня детям доступны современные профильные лагеря: IT, бизнес, профориентационные, по развитию soft skills и финансовой грамотности. Основатель портала «Дети в лагере» Герман Липатов выделил 10 критериев, которые стоит учесть при выборе профильного лагеря, чтобы ребенок остался доволен отдыхом.

1. Направленность лагеря

Первое, с чего стоит начать, — определиться с направленностью лагеря. Можно подобрать вариант под увлечения ребенка или, наоборот, заинтересовать его чем-то новым.

В профильных лагерях для ребят проводят тренинги, мастер-классы, встречи с экспертами. Живое общение со сверстниками, имеющих схожие интересы, и взрослыми, которые делятся новыми знаниями и опытом, вдохновляет детей на дальнейшее развитие в выбранной сфере.

Подобрав несколько лагерей, которые на первый взгляд нравятся больше всего, можно перейти к сбору информации о них.

2. История

На официальном сайте лагеря обычно содержатся данные о том, когда он начал работать, какая компания является организатором и есть ли у нее другие проекты. Лагерь с историей и традициями позволяет быстро понять, чего стоит от него ожидать.

Подойдет детям, которые едут на подобный отдых впервые. Как правило, в таких лагерях работает слаженный коллектив, хорошо умеющий находить подход к новичкам и помогать им с адаптацией.

Молодой проект может порадовать оригинальной программой или креативным подходом к организации отдыха. В такой лагерь стоит отправить подростка, который хочет попробовать что-то новое.

3. Реестр

В регионах детские лагеря вносят в Реестры организации отдыха детей и их оздоровления. Попасть в реестр может только учреждение, безопасность пребывания в котором подтверждена государственными органами.

Проверить входит ли понравившийся лагерь в реестр родители могут самостоятельно. На сайте Министерства просвещения РФ выложен общий список со всеми региональными реестрами. Скачав его, достаточно найти регион, в котором находится заинтересовавший лагерь, и открыть соответствующий реестр.

Лучше отказаться от поездки в учреждение, которое не включено в реестр.

4. Программа

Программа отдыха, предлагаемая лагерем, — залог интересного увлекательного отдыха. Важно ознакомиться с нею заранее. Обычно информация выкладывается на сайте лагеря.

Организаторы рассказывают об общем подходе к досугу детей и представляют список активностей, которые включает в себя каждая конкретная смена. Чем подробнее расписана программа, тем лучше, так как появляется четкое представление о том, чем будут заняты дети.

Стоит обратить внимание, какие активности предлагаются в познавательной части программы. Среди тех, что должны присутствовать в профильных лагерях: мастер-классы, тренинги, деловые игры, встречи с экспертами, экскурсии (например, на производство).

5. Размещение

Многие современные лагеря размещаются на территории баз отдыха, парк-отелей, санаториев. В них детям предлагают комфортные условия проживания в номерах по два-четыре человека со всеми необходимыми удобствами. Но есть ряд моментов, которые необходимо уточнить дополнительно:

где хранится верхняя одежда и обувь, если ребенок отдыхает в лагере в холодное время года;

есть ли сушилка для вещей;

наличие прачечной;

как осуществляется климат-контроль в детских комнатах. Это особенно актуально для летних смен.

Все эти нюансы определяют, насколько ребенку будет комфортно в лагере с бытовой точки зрения.

Многие лагеря проводят дни открытых дверей, когда родители могут посетить место будущего отдыха ребенка и посмотреть, каковы условия проживания в нем. В случае отсутствия подобной возможности, источником информации становятся фотографии, видео или виртуальные обзорные экскурсии.

6. Питание

Сегодня в детских лагерях есть несколько основных вариантов организации питания:

классический шведский стол;

полушведский стол, когда выбор блюда предоставляется на завтрак, обед и ужин, а полдник и сонник (небольшой перекус перед сном) выдаются порционно;

порционное питание по утвержденному меню.

В детских лагерях обычно предлагается четырех- или пятиразовое питание, включающее в себя три основных приема пищи, а также полдник и/или сонник.

Информацию с примером меню обычно можно найти на сайте лагеря. В случае наличия у детей пищевой аллергии или иных особенностей питания можно связаться с организаторами и уточнить, предлагают ли они альтернативы вместо тех продуктов, которые не подходят ребенку.

Некоторые лагеря закупают продукты в фермерских хозяйствах, что позволяет готовить для детей максимально полезные блюда. Также можно найти лагеря, созданные для отдыха детей с диабетом или придерживающихся вегетарианства.

7. Инфраструктура

На территории лагеря должны быть созданы не только комфортные условия для проживания детей, но и для их досуга. Минимальный набор включает в себя:

открытые спортивные площадки;

спортзал;

ухоженную территорию для прогулок и занятий на свежем воздухе;

учебные аудитории;

сцену или зал для выступлений;

Приятными дополнениями станут бассейн или водоем для купания, собственный кинозал, тир и другие площадки для разнообразных занятий и развлечений. И, конечно, в профильном лагере должна быть инфраструктура, соответствующая заявленной направленности.

8. Педагогический состав

Перед принятием решения необходимо выяснить:

Сколько вожатых работает на отряде. На десять детей должен приходиться, как минимум, один взрослый. В случае, если дети в отряде младше девяти-десяти лет, количество вожатых увеличивается;

На десять детей должен приходиться, как минимум, один взрослый. В случае, если дети в отряде младше девяти-десяти лет, количество вожатых увеличивается; Какое обучение проходят вожатые. Помимо того, что лагеря стараются набирать молодых людей с педагогическим или психологическим образованием или студентов соответствующих факультетов, многие из них организуют для кандидатов Школу вожатых.

Обучение в ней занимает несколько недель, а по его итогам сдается аттестация. В итоге на работу в лагерь попадают хорошо подготовленные люди.

Также должны присутствовать педагоги, тренеры, инструкторы, преподаватели, которые проводят тематические занятия. Важно уточнить, каких экспертов приглашают для общения с детьми. Стоит выбрать тот лагерь, в котором опытом и знаниями делятся профессионалы своего дела.

9. Безопасность

Безопасность пребывания ребенка в лагере обеспечиваются в двух аспектах.

Во-первых, на территории должен на постоянной основе присутствовать медицинский персонал — врач и медсестра.

Также обязательно наличие медицинского корпуса или кабинета и изолятора, в который временно помещаются дети, подхватившие простудное заболевание. В случае, если ребенку требуется постоянный прием каких-либо лекарственных препаратов, то делать это необходимо под непосредственным наблюдением врача.

Во-вторых, лагерь должен быть защищен от возможного прохода на его территорию посторонних лиц. Как правило, в современных лагерях в обязательном порядке выполняется несколько пунктов:

территория огорожена по периметру;

есть контрольно-пропускной пункт;

присутствует круглосуточная охрана;

строго соблюдаются требования пожарной безопасности.

К дополнительным мерам по обеспечению безопасности относятся:

наличие системы видеонаблюдения;

допуск на территорию лагеря по пропускам;

патрулирование территории в темное время суток.

Во время пандемии лагерь обязан соблюдать условия, которые оговариваются в местных правовых актах.

10. Отзывы

Стоит потратить время и поискать отзывы о лагере из источников, не связанных с ним. Например, обратиться к агрегаторам детских лагерей (VLagere, Incamp, Kidsincamp), на сайтах которых отзыв о лагере можно оставить, только подтвердив, что ребенок в нем был.

Или воспользоваться специализированными порталами отзывов, на которых публикуются развернутые мнения с большим количеством фотографий. В последнем случае необходимо обращать внимание на рейтинг пользователя и его репутацию, что позволит исключить аккаунты-однодневки, созданные для размещения заказных отзывов.

Небольшое количество негативных впечатлений вполне допустимо. Все же оценка сервиса и отдыха носит субъективный характер, и то, что один человек запишет в минусы, другой даже не заметит.

Однако если негативных отзывов много, и в них подробно описываются вполне правдоподобные ситуации — безусловно, это повод насторожиться. Одинаковые положительные мнения также дают повод задуматься над тем, а насколько они правдивы.

Еще один вариант поиска информации о лагере — опрос знакомых, у которых есть дети.

Выбор лагерей сегодня необычайно широк, что дает возможность подобрать оптимальный вариант. И в первую очередь стоит обратить внимания на те учреждения, которые максимально открыты для своих будущих подопечных и их родителей.

На их сайтах предоставлен максимум информации по всем рассмотренным выше пунктам, выложены фотографии по прошедшим сезонам, подробно описана программа будущих смен.

Чем меньше у родителей остается вопросов по организации отдыха после посещения сайта и общения с представителем лагеря, тем ниже вероятность того, что условия в нем окажутся неподходящими для комфортного отдыха.