Объявлен конкурс детских стартапов «Большое начинается с малого»

Компания Yummy United и Фонд «Сколково» объявляют набор на конкурс детских стартапов «Большое начинается с малого». Ищут проекты, которые улучшат жизнь людей в конкретном месте. Детям надо придумать проект, которого ещё нет в их городе, посёлке или деревне и который принесёт пользу жителям местности. Подать заявку можно до 10 января 2021 года.

Организаторы ждут проекты по следующим направлениям:

digital-объекты;

объекты городской среды;

новые мероприятия и события;

инициативы в образовании;

инициативы в социальной сфере.

Участвовать могут команды из 3-5 детей от 8 до 12 лет и одного наставника. Наставником может быть педагог или родитель.

Чтобы подать заявку на конкурс, надо снять видео длительностью не более трёх минут. В видео вы должны рассказать, что предлагает изменить команда, почему проект имеет значение, как ваша идея сможет решить существующую проблему, что надо для реализации вашей идеи.

Экспертами конкурса выступят представители крупных компаний и стартапов, венчурные инвесторы и руководители холдингов. Жюри выберет финалистов и разместит их идеи на краудфандинговой платформе. Проект, собравший больше всего средств, станет победителем и будет представлен на конференции Startup Village 2021 в «Сколково». Организаторы помогут воплотить идею в жизнь.