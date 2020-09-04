«Вспомните, за что вы любите математику». Как подготовиться к школьной олимпиаде без потерь

Когда мы слышим про очередной конкурс, что главное не победа, а участие, то знаем — это не больше, чем утешительные слова. Проигравшие выдавливают улыбку и идут переживать спектр эмоций от отчаяния до эмоционального подъема («‎ну вот в следующий раз!»). В предметных олимпиадах участие и правда не менее важно, но победить, конечно, всегда здорово.

Чем выше участник взбирается по ступенькам этапов: школьный, муниципальный, региональный, национальный, международный — тем большая ответственность на него ложится: честь школы, честь региона, честь страны. Собственные амбиции, наконец. Подготовка к каждому этапу все сложнее и заниматься надо все больше.

Сегодня я хотел бы поделиться советами о том, как подготовиться к олимпиаде так, чтобы не возненавидеть любимый предмет.

Must do: принципы подготовки к олимпиаде

Мы знаем, что олимпиадники — народ ответственный и мотивированный, в хорошем смысле упрямый. Они понимают, как важно направить все силы на занятия с тренером, повторение материала, прорешивание типовых задач и обмен опытом с другими участниками. И все же им регулярно напоминают о том, какая ответственность на них лежит. Хотя трудно забыть о чем-то, когда ты погружен в это по несколько часов в сутки настолько, что решаешь задания и по пути в столовую, и во сне. В моменты интенсивной подготовки даже самый любимый предмет может начать вызывать отвращение. Вот несколько советов, как этого избежать.

Составьте план подготовки к олимпиаде

В какие дни занимаетесь, по сколько часов. Распишите себе темы, которые нужно повторить. Определите, занимаетесь ли небольшими порциями или садитесь на 2,5 часа за раз. Сделайте этот план не только подробным, но и реалистичным.

Помните, что у вас еще есть занятия в школе, секции, сон. На последнее не стоит оставлять пару-тройку часов, приговаривая, что выспитесь после олимпиады.

Просто составить план недостаточно, его еще надо (да-да) придерживаться. В конце первого дня обязательно сравнивайте сделанное и запланированное и вносите коррективы.

Распишите распорядок дня

Да, второй пункт снова про планирование. Если вы написали, что спать надо лечь в 23:00, то не нужно до часа ночи решать задачи на законы Менделя. Не пренебрегайте отдыхом: включайте его отдельной графой и не используйте это время для подготовки — для нее у вас отдельный временной слот. При составлении плана учитывайте те биоритмы, к которым привыкли. Сейчас не лучшее время пытаться превратить себя из совы в жаворонка — вы и так в стрессе.

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Проверьте, включили ли вы в свой распорядок дня прогулки на свежем воздухе и зарядку. Те, кто готовится к биологии, вам подтвердят: мозгу нужен кислород и физические нагрузки.

Не вините себя за каждую минуту отдыха

В период интенсивной подготовки хочется отбросить все и посвятить себя главному: предмету. Может показаться, что это единственное, на что стоит потратить время. Если вы поставили в график отдых с 19 до 19.30 — отдохните. Лучше сделать перерыв на час сейчас, чем потом три дня пребывать в полной апатии.

Попробуйте разные форматы

Если вы чувствуете, что вам уже невмоготу решать задачи и читать тысячную страницу научного текста. Читали книги? Послушайте подкаст. Слушали подкасты? Попробуйте посмотреть онлайн-уроки: новый учитель может совсем по-другому преподносить материал. Или посмотрите видео на YouTube или в TikTok. Наверняка вы уже слышали об учительнице из Тюмени, которая читает рэп. Да, это не уровень сложности олимпиады, но вы не выпадете из темы и вспомните, что учиться может быть не только полезно и интересно, но и весело.

Или попробуйте послушать курс онлайн: другой формат и другой преподаватель помогут по-новому взглянуть на подготовку.

Переключите фокус

Олимпиадные задания сложны не только выходом за пределы школьной программы, но и одного предмета. Вы сдаете биологию, а там может встретиться задание, для которого пригодится знание иностранного языка. Возможно, мертвого. Изучите смежные области. Вот вы вроде бы отвлеклись от основного предмета, а с другой стороны, продолжаете подготовку.

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И еще пара советов

Держите перед глазами вашу финальную цель: победу, призерство, попадание в топ-10, 20 и т.д. Это поможет вам сконцентрироваться и поддерживать мотивацию. Если вы поняли, что завысили планку и сейчас не можете уделить подготовке достаточно времени, чтобы занять призовое место, скорректируйте вашу цель, сделайте ее достижимой. Например, вы учитесь в 8 классе и поставили перед собой большую цель — выиграть Всероссийскую олимпиаду. Но это не значит, что у вас это получится сделать это с первого раза. Для начала попробуйте стать первым в школе или муниципалитете, стать призером регионального этапа. Оценивайте свои силы объективно, чтобы потом не разочароваться и не бросить занятия.

Вспомните, за что любите свой предмет: за безупречную логику — математику, физику — за объяснение законов вселенной, русский язык — за невероятные этимологические кульбиты. Это не стало менее интересным из-за того, что сейчас вы посвящаете этому почти все свободное время.

Ограничьте ваше общение с другими олимпиадниками в последние пару дней до конкурса или пообещайте общаться на другие темы. Помните, что происходит, когда вы стоите у кабинета перед контрольной? Все начинают спрашивать друг у друга: «А ты помнишь дату этого события?», «Что там за формула?». И вот кто-то вспоминает ответ быстрее вас, и вы чувствуете, что вы ничего не знаете, а кругом все умные. Кажется, что все часы за учебой прошли зря. Это ничего не говорит о ваших знаниях, зато добавляет стресса. И старайтесь меньше думать о самой олимпиаде при приближении даты соревнования. Долго пребывая в нервном ожидании можно легко перегореть.

Как бы вы ни готовились, всегда есть факторы, которые никак от вас не зависят. Вам может повезти, и задания будут по темам, на которых вы сделали большой упор, а может нет. За соседним столом может оказаться парень, который без конца шмыгает носом и мешает сосредоточиться, или муха с противным жужжанием будет кружить по аудитории.

Общайтесь с теми, кто заряжает вас энергией. Может, это школьный учитель, который поверил в вас и всегда приходит на помощь. Или это родители, которые всегда поддерживают боевой дух шуткой или чашкой какао. А еще можно придумать себе ритуал или выбрать талисман. Вряд ли он будет обладать магической силой, но точно придаст уверенности.

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