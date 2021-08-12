Владивостокские школьники победили в международных соревнованиях по робототехнике

Команда школьников Центра развития робототехники во Владивостоке победила в международных соревнованиях по подводной робототехнике MATE ROV Competition. Кроме того, студенческая команда Центра заняла третье место в других международных соревнованиях по подводной робототехнике — Robosub. Об этом сообщает пресс-служба Кружкового движения НТИ.
Подготовка команд проходила в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике» Кружкового движения НТИ, реализованного совместно с Морским государственным университетом (МГУ) им. адм. Г.И. Невельского, Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), Центром развития робототехники и Отраслевым центром «МАРИНЕТ».
MATE ROV Competition — это неофициальный чемпионат мира среди телеуправляемых подводных аппаратов. Путем отбора в более чем 30 региональных состязаниях в финальный этап в этом году прошли свыше 600 команд. В школьной категории состязались 34 команды из 10 стран.
Как сообщил директор Центра развития робототехники во Владивостоке Сергей Мун, команда Центра долго шла к победе на MATE ROV: в 2017 году она заняла четвертое место, год спустя — третье, а в 2019 году взяли второе место. В 2021 году ребята не только стали лучшими в общем зачете, но и победили в двух номинациях: «Лучшее выполнении миссии в бассейне» и «Лучшая техническая документация».
«Наши школьники последние два месяца работали каждый день по 15 часов и пятеро наставников им в этом все время помогали. Поэтому первое место стало для ребят заслуженной наградой», — заявил Сергей Мун.Команда студентов принимала участие в международных соревнованиях среди автономных необитаемых подводных аппаратов Robosub. В них приняли участие 54 команды из 12 стран. За два месяца участники из Центра подготовили робота к выполнению необходимых задач, написали технический отчет, запустили сайт и сняли видео об аппарате и о команде, за которое и получили третье место. Выше в категории видео «Дизайн корпуса» расположились Высшая техническая школа (Квебек, Канада) и Университет Альберты (Эдмонтон, Канада).
От России в Robosub всего участвовало три команды: из Центра развития робототехники, ДВФУ и МГУ им. адм. Г.И. Невельского.
«Мы с нашими студентами надеялись на победу, но, учитывая конкуренцию как со стороны зарубежных вузов, так и отечественных (МГУ им. адм. Г.И.Невельского и ДВФУ почти всегда становились призерами Robosub), третье место — отличный результат. Конечно, обеим командам было сложно участвовать онлайн без поездки на место традиционного проведения соревнований, в США», — добавил Мун.
Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны Задачи НТИ интегрированы в Национальный проект «Наука».
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Фото на обложке: maliao/Shutterstock
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