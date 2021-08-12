Владивостокские школьники победили в международных соревнованиях по робототехнике

Команда школьников Центра развития робототехники во Владивостоке победила в международных соревнованиях по подводной робототехнике MATE ROV Competition. Кроме того, студенческая команда Центра заняла третье место в других международных соревнованиях по подводной робототехнике — Robosub. Об этом сообщает пресс-служба Кружкового движения НТИ.

Подготовка команд проходила в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике» Кружкового движения НТИ, реализованного совместно с Морским государственным университетом (МГУ) им. адм. Г.И. Невельского, Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), Центром развития робототехники и Отраслевым центром «МАРИНЕТ».

MATE ROV Competition — это неофициальный чемпионат мира среди телеуправляемых подводных аппаратов. Путем отбора в более чем 30 региональных состязаниях в финальный этап в этом году прошли свыше 600 команд. В школьной категории состязались 34 команды из 10 стран.

Как сообщил директор Центра развития робототехники во Владивостоке Сергей Мун, команда Центра долго шла к победе на MATE ROV: в 2017 году она заняла четвертое место, год спустя — третье, а в 2019 году взяли второе место. В 2021 году ребята не только стали лучшими в общем зачете, но и победили в двух номинациях: «Лучшее выполнении миссии в бассейне» и «Лучшая техническая документация».

Фото: пресс-служба Кружкового движения НТИ

«Наши школьники последние два месяца работали каждый день по 15 часов и пятеро наставников им в этом все время помогали. Поэтому первое место стало для ребят заслуженной наградой», — заявил Сергей Мун. Команда студентов принимала участие в международных соревнованиях среди автономных необитаемых подводных аппаратов Robosub. В них приняли участие 54 команды из 12 стран. За два месяца участники из Центра подготовили робота к выполнению необходимых задач, написали технический отчет, запустили сайт и сняли видео об аппарате и о команде, за которое и получили третье место. Выше в категории видео «Дизайн корпуса» расположились Высшая техническая школа (Квебек, Канада) и Университет Альберты (Эдмонтон, Канада).

Фото: пресс-служба Кружкового движения НТИ