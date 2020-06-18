Учи.ру запустила онлайн-олимпиаду по математике и предпринимательству для школьников
Стартовал основной тур всероссийской онлайн-олимпиады «Дино» для учеников 1–4 классов на образовательной платформе Учи.ру. Задачи будут по математике, русскому языку, предпринимательству и окружающему миру. Олимпиада продлится до 7 июля, рассказали в пресс-службе компании.
Задачи тренируют внимание, логику и пространственное воображение, но при этом не требуют углубленного знания школьной программы. Они помогают развивать нестандартное мышление у детей и представлены в понятной форме.
Также рамках Дино-олимпиады организаторы запустили викторину, посвященную правилам соблюдения гигиены и организации рабочего пространства. Для того, чтобы пройти викторину, принимать участие в олимпиаде не обязательно.
Фото на обложке: Shutterstock / Sergey Maksienko
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