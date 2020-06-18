Стартовал основной тур всероссийской онлайн-олимпиады «Дино» для учеников 1–4 классов на образовательной платформе Учи.ру. Задачи будут по математике, русскому языку, предпринимательству и окружающему миру. Олимпиада продлится до 7 июля, рассказали в пресс-службе компании.

Учи.ру запустила онлайн-олимпиаду по математике и предпринимательству для школьников