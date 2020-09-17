Стартует новая акселерационная программа MUIV.LAB от Университета им. Витте

Университет им. Витте с партнёрами запустили новую акселерационную программу MUIV.LAB. Эксперты выберут 10 лучших проектов. Сумма инвестиций в акселератор составит 3 миллиона рублей. На полученные деньги участники смогут продолжить развивать проекты.

Организаторы программы ищут проекты в сферах искусственного интеллекта, образовательных технологий (EdTech) и финансовых технологий (FinTech). Ограничений по стадия развития нет — ждут начинающих студентов или ребят, у которых уже есть готовый продукт. Иногородним участникам предоставят жильё.

Бизнес-акселератор поможет стартаперам пообщаться с потенциальными инвесторами, менторами и крупными компаниями. Работа строится по модели венчурного бюро — с индивидуальным подходом к каждому проекту.

Помимо денежной поддержки от акселератора стартапы могут получить финансирование со стороны крупных компаний, инвестиционных венчурных фондов и бизнес-ангелов. Предприниматели выступят перед участниками на Demo Day.

Фото на обложке: Shutterstock / Olesya Kuznetsova