Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

С 10 по 28 марта «Яндекс» проведёт занятия для школьников на «Уроке цифры». Компания познакомит ребят с технологиями беспилотных автомобилей. Участвовать могут школьники с 1 по 11 класс. Все материалы урока доступны в дистанционном формате.

На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили

Специалисты «Яндекса» покажут, что происходит под капотом беспилотного автомобиля, расскажут, какие процессы помогают машине строить безопасный, эффективный маршрут. Эксперты поделятся собственным опытом разработки, разберут принципы работы автономного транспорта на примере данных с реальных автомобилей. 

Занятия адаптированы для школьников разных возрастов: они отличаются друг от друга уровнем сложности и детализацией. Урок можно начать в любое удобное время. Задания доступны на сайте проекта. Ребята надо будет определить местоположение автомобиля, используя карты и данные сенсоров, предсказать поведение других участников движения и составить или доработать маршрут.


Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2021

Корпоративный акселератор Почты России

09 марта 2021

А:СТАРТ — акселерационный марафон по запуску стартапов

10 марта 2021

Хакатон Роскачества по разработке инновационных решений в современном ритейле

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма