На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили

С 10 по 28 марта «Яндекс» проведёт занятия для школьников на «Уроке цифры». Компания познакомит ребят с технологиями беспилотных автомобилей. Участвовать могут школьники с 1 по 11 класс. Все материалы урока доступны в дистанционном формате.

Специалисты «Яндекса» покажут, что происходит под капотом беспилотного автомобиля, расскажут, какие процессы помогают машине строить безопасный, эффективный маршрут. Эксперты поделятся собственным опытом разработки, разберут принципы работы автономного транспорта на примере данных с реальных автомобилей.

Занятия адаптированы для школьников разных возрастов: они отличаются друг от друга уровнем сложности и детализацией. Урок можно начать в любое удобное время. Задания доступны на сайте проекта. Ребята надо будет определить местоположение автомобиля, используя карты и данные сенсоров, предсказать поведение других участников движения и составить или доработать маршрут.

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