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10 студенческих проектов получат гранты на создание технологий для школьных кружков

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Победителями молодежного конкурса «УМНИК» Кружкового движения НТИ стали 10 проектов. Они получат гранты на создание технологий для школьных кружков от программы Фонда содействия инновациям, сообщили в пресс-службе Кружкового движения. 

10 студенческих проектов получат гранты на создание технологий для школьных кружков

Участники конкурса – студенты, аспиранты и сотрудники вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Челябинска. Победили проекты по разработке софта для моделирования химической лаборатории в VR, двигательной установки для малых космических аппаратов, образовательных игр и другие. Эти решения могут использовать в школах, технологических кружках, кванториумах и центрах молодежного инновационного творчества.

Размер гранта – 500 000 рублей.

Фото на обложке: Кружковое движение НТИ

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