Олимпиадные тренеры: как помогать другим, когда все призы завоеваны

Мы в TalentTech уже подготовили несколько поколений олимпиадников, которых тренируют лучшие педагоги с солидным стажем и талантливые студенты, которые сами побеждали в олимпиадах. Я расскажу, как устроена тренерская работа, почему тренер и репетитор — не одно и то же и как самому стать тренером.

Олимпиадное движение школьников — совсем как олимпийское у спортсменов. Участники занимаются с тренерами, ездят на сборы, получают медали и денежные призы за участие, а после выпуска из школы завершают «карьеру»‎ и идут готовить следующее поколение олимпиадников. Тренерская работа для многих из них станет первой. Но в тренеры идут не только из финансовых соображений. Это возможность остаться частью олимпийского движения, передать свои знания и опыт и даже путешествовать.

Школьная олимпиада: этапы

Олимпиада кажется делом избранных и таким сложным, что не все согласны принять участие даже в школьном этапе. Олимпиадные задания действительно сложнее, чем обычная контрольная, но это точно отличный шанс попробовать свои силы.

За школьным идет более сложный этап — муниципальный. К нему обычно помогает готовиться школьный учитель: дает дополнительные задания, советует литературу для изучения. На региональном и всероссийскомом этапах на кону не только личные амбиции, но и честь школы, города или целого региона. Здесь уже подключаются тренеры, которые целенаправленно готовят школьников к успешному выступлению.

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Кто такие тренеры и чем они отличаются от репетиторов

Задания олимпиад не похожи на задачи со звездочкой из учебника. Сложность не только в необходимости знать предмет очень глубоко, а в том, чтобы думать нестандартно.

Отличаются и темы. То, что в школе проходится мимоходом для ознакомления, в олимпиадных заданиях встречаются повсеместно. Например, задания на перевод древнерусского текста — тут знаниями грамматики не обойдешься. Поэтому школьники, настроенные на победу, ищут не репетитора, а тренера по олимпиадной биологии/физике/астрономии и т.п.

Тренер — чаще всего студент, который совсем недавно сам побеждал в олимпиадах или становился призером. Среди тренеров встречаются и школьники старших классов, которые еще соревнуются в олимпиадах и уже готовят участников помладше. Это полезная практика, ведь чтобы объяснить материал другому, тебе нужно его структурировать. В результате ты прокачиваешь собственные знания.

Зачем становиться олимпиадным тренером

Если вы принимаете участие в олимпиадах, то уже успели почувствовать себя частью этого движения. Оно особенное: это группа не соперников, а единомышленников, сообщество, где для большинства и правда важнее участие, а не победа. В тренеры часто идут именно для того, чтобы продолжать быть частью олимпиадной «тусовки» и делиться знаниями со следующим поколением школьников.

Евгений Бойцов, обладатель золотой медали международной олимпиады по астрономии и астрофизике

«Достаточно сложно выходить из олимпиадного движения. Мы все говорим на одном языке и хотим продолжать «вариться» в этом. Поэтому, закончив свои соревнования, олимпиадники идут готовить следующих участников. Мы чувствуем потенциал этого движения, оно выделяется на фоне вузовских олимпиад. Плюс это вопрос престижа школы, региона, стран».

С этим согласен Никита Змановский, двукратный призёр Всероссийской олимпиады по русскому языку. Благодаря работе со школьниками бывший олимпиадник продолжает оставаться в обойме движения и передает знания дальше.

Тренеры вообще большие энтузиасты, готовые работать и во внеурочное время. Нередки случаи, когда ученики пишут наставнику в три часа утра с вопросом, который не дает им заснуть. И получить ответ от тренера могут достаточно быстро.

Конечно, есть и финансовая мотивация.

Никита Змановский, двукратный призёр Всероссийской олимпиады по русскому языку

«Студенты стараются найти работу на период учебы, и в идеале она должна быть близка к предмету, который они изучают. Кто-то занимается репетиторством, например, готовит школьников в ЕГЭ. Те, кто участвовал в олимпиадах, хотят заниматься чем-то посложнее, поэтому идут в олимпиадные тренеры».

Есть и не самые очевидные плюсы — путешествия. Никита Алкин, тренер по олимпиадной биологии, побывал уже в 40 регионах страны. Он проводит семинары по всей России для школьников и учителей.

Где искать работу

У тренеров есть три пути:

готовить к олимпиаде индивидуально в формате репетиторства;

готовить в группах в кружках или на курсах;

совмещать первые два варианта.

Если у вас еще нет педагогического опыта, найти учеников на индивидуальные занятия будет сложнее, потому что вас некому порекомендовать. Но если все же решите тренировать индивидуально, обязательно зарегистрируйтесь как самозанятый.

Легче начинать с работы в кружке или на курсах. Вести занятия можно очно или онлайн. Тренеры в TalentTech как раз работают на онлайн-платформе и ведут занятия для школьников из разных регионов России. Благодаря этому олимпиадники могут получать знания у лучших преподавателей вне зависимости от того, где они живут.

Отбор тренеров в TalentTech строгий. Это всегда ребята, которые:

доказали свое знание предмета победой или призерством на одной или более олимпиадах;

имеют опыт очного преподавания;

любят детей и готовы по многу раз объяснять то, что для них ясно, как день;

пришли заниматься с олимпиадниками, потому что просто не могут этого не делать.

Опция преподавания онлайн особенно подойдет тем студентам, которые учатся в небольших городах, где нет специализированных курсов для школьников и преподавать очно не получится.

Занятия проходят в группах. Чтобы присоединиться к тренерской команде, можно обратиться к одному из старших тренеров, например, к тому, который когда-то готовил вас к олимпиаде. Другой вариант — найти контакты кружка или курсов олимпиадной подготовки и связаться с ними напрямую. У каждого учреждения свои правила приема. Будьте готовы, что назвать свои регалии будет недостаточно. Вас могут попросить прислать материалы о себе в формате презентации или пригласить провести пробное занятие.

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Некоторые учреждения проводят входные тесты для школьников, потому что даже среди победителей отдельных этапов олимпиады очень разный уровень подготовки. По его результатам их разделят на группы. Тренеру-новичку могут достаться менее подготовленные группы. Теми, кто набрал балл выше, займутся более опытные студенты. Возможно, вы начнете свой путь с позиции помощника тренера. Когда наставник поймет, что вы справляетесь, вы сможете самостоятельно вести занятия.

Путь от помощника тренера на региональном этапе до тренера национальной сборной может быть разным. Всё зависит от вашего уровня подготовки, педагогического опыта и успехов ваших подопечных. Последнее станет мерилом вашего успеха. У школьников разные цели, поэтому не стоит думать, что от вас сразу начнут требовать в качестве результата победу в олимпиаде. Многие дети мотивированы не на победу, а на получение новых знаний. Им действительно важно разобраться в предмете.

А что с авторитетом?

У кого-то может возникнуть вопрос: насколько тяжело учить ребят, которые совсем немного тебя младше?

Никита Алкин, победитель Всероссийской олимпиады школьников по биологии, золотой призёр Международной биологической олимпиады

«Небольшая разница в возрасте — даже плюс: тренер легче находит общий язык с детьми и может объяснить им тему на понятных примерах, даже на мемах. Кроме того, дети, которые приходят заниматься, обычно очень мотивированы. Им не важно, сколько лет преподавателю, если он компетентен».

Тем не менее Никита Змановский, тренер по олимпиадному русскому языку, рекомендует все же держать дистанцию с учениками. На его занятиях все обращаются друг к другу по имени, но на «вы». Еще один совет — для поддержания рабочего настроя не вступайте в дружеские отношения с учениками до тех пор, пока занятия не закончились.

На последних этапах олимпиады результат зависит уже больше от самого школьника, чем от тренера. До финала доходят очень сильные участники и уровень знаний между тренером и школьником сокращается, даже если говорить о тренерах со стажем.

Однако, свой тренерский путь после окончания университета продолжают немногие: после окончания института большинство закончит готовить школьников к олимпиадам. Остаются в основном те, для кого преподавание стало основной работой. Другие продолжают развиваться профессионально в выбранной области. Так что тренерский состав постоянно меняется и на место опытных тренеров приходят те, кто только что одержал свою крупную победу и готов поделиться секретом как.

Как стать идеальным тренером: 5 необходимых качеств

Терпение и любовь к детям. Это совершенно необходимо, ведь вам придется по несколько раз объяснять вещи, которые кажутся вам очевидными.

Способность найти подход к каждому. Все школьники очень разные. Слова, которые мотивируют одного, выбивают из колеи другого.

Открытость и готовность помочь. Вспомните про сообщения в три утра!

Умение объяснить один материал десятью разными способами: с аналогиями, примерами.

Высокий уровень предметных знаний и постоянное саморазвитие. Например, в биологии чуть ли не каждую неделю совершаются открытия, а значит, информация постоянно устаревает.

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