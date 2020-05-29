Открыт сбор заявок на всероссийский онлайн-чемпионат по алгоритмическому программированию

31 мая состоится чемпионат по программированию «Открытый финал Московских тренировок» для школьников, студентов и всех тех, кто интересуется этой темой. Для участия необходимо подать заявку .

Чемпионат станет завершающим этапом образовательного проекта по олимпиадному программированию для студентов. Участники должны решить 8-13 задач за пять часов. После проведут онлайн-разбор заданий и объявят результаты.

К участию допускаются студенты и школьники в командах до трёх человек, владеющие базовыми алгоритмами и как минимум одним из языков программирования — C++, Java, Python или Kotlin.

Победители чемпионата получат сертификаты на изучение английского языка от школы Skyeng и подарки от компании JetBrains.

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