Проект «Профсреда» приглашает студентов колледжей и школьников на онлайн-хакатон

С 10 по 16 августа пройдёт онлайн-хакатон для учеников 7-11 классов и студентов колледжей 1-4 курсов. Ребята должны предложить лучшее программное решение для проекта «Профессиональные каникулы».

Участники хакатона должны выбрать задание и разработать проект за отведённое время. На протяжении всего хакатоны ребят будут поддерживать менторы и специалисты в области IT. Консультации с экспертами проходят утром и вечером. Работа пойдёт в группах от двух до пяти человек.

Приглашённые спикеры проведут лекции по теме, разберут с участниками реальные кейсы и выстроят план работы для каждой команды.

Презентации проектов пройдут в два этапа — сначала конкурсанты представят макеты разработок, а потом и сами разработки. Победителей и призёров объявят 15 августа.