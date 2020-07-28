Проект «Профсреда» приглашает студентов колледжей и школьников на онлайн-хакатон
С 10 по 16 августа пройдёт онлайн-хакатон для учеников 7-11 классов и студентов колледжей 1-4 курсов. Ребята должны предложить лучшее программное решение для проекта «Профессиональные каникулы».
Участники хакатона должны выбрать задание и разработать проект за отведённое время. На протяжении всего хакатоны ребят будут поддерживать менторы и специалисты в области IT. Консультации с экспертами проходят утром и вечером. Работа пойдёт в группах от двух до пяти человек.
Приглашённые спикеры проведут лекции по теме, разберут с участниками реальные кейсы и выстроят план работы для каждой команды.
Презентации проектов пройдут в два этапа — сначала конкурсанты представят макеты разработок, а потом и сами разработки. Победителей и призёров объявят 15 августа.
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