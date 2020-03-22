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Подборка TikTok-роликов от людей, оказавшихся на домашнем карантине

YOUNG
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Сейчас многие люди проводят все время дома — кого-то отправили на карантин после зарубежной поездки, а кого-то перевели на удаленное обучение или работу. Эта массовая изоляция уже породила множество шуток и мемов. Не остались в стороне и пользователи TikTok — публикуем самые креативные видео оттуда с хэштегом #quarantine.

Подборка TikTok-роликов от людей, оказавшихся на домашнем карантине

Маккензи Брит из Парижа сейчас находится на домашнем карантине. Ее первый TikTok-ролик, объясняющий, что девушка не смогла покинуть квартиру после возвращения из Рима, набрал 50 тысяч лайков. С тех пор Брит стала регулярно показывать, как она и ее соседи разучивают танцы, измеряют температуру и экспериментируют с вирусными звуками TikTok.

Многие пользователи TikTok предпочитают смеяться над сложившейся ситуацией, а не отчаиваться из-за нее.

Некоторым изоляция от внешнего мира в нынешних условиях даже кажется преимуществом.

Другие учатся новому, в том числе танцу Renegade, который популярен среди пользователей TikTok.

Учитель английского языка Меган Монро живет в Ухане и последние полтора месяца находится на карантине. Она ежедневно публикует видео с рассказами о жизни в новых условиях — при этом пока Монро даже нельзя покинуть свой дом.

Карей Манискалько была пассажиром круизного лайнера Diamond Princess. Она начала загружать ролики в TikTok 6 февраля. В них Манискалько дает шуточные советы по развлечениям на карантине, включая подтяжку подбородка, прыжки на кровати и побег.

Она вернулась в США еще 18 февраля, но до 3 марта находилась на карантине. В своем последнем ролике Манискалько сказала, что наконец-то свободна, и поблагодарила три тысячи своих подписчиков за участие в ее карантинном путешествии.

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