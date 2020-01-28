12 фактов, которые вы должны знать о TikTok

Все больше брендов и компаний использует TikTok для продвижения своих продуктов, но многие игнорируют это приложение, считая его слишком несерьезным. Платформа для создания и обмена короткими видео пользуется огромной популярностью у молодого поколения и если вы хотите быть в тренде, вам стоит с ней познакомиться. Вот несколько фактов, которые помогут вам узнать, что такое TikTok и почему оно так популярно.

1. TikTok — это приложение из Китая

В отличие от Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube и других крупных игроков на рынке, TikTok принадлежит не американской компании.

Приложение появилось в 2016 году и называлось Douyin — так оно зовется до сих пор в Китае. Оно принадлежит крупному китайскому техногиганту Bytedance. Так что, если до вас доходили слухи, что в США пытаются запретить TikTok, теперь вы знаете, почему это происходит. Американские компании пытаются остановить рост китайской социальной платформы, но уже слишком поздно.

2. У него более 800 миллионов активных пользователей по всему миру

Это больше, чем в Twitter, LinkedIn и Snapchat. Так что, если вы думали, что TikTok это странная видеоплатформа для детей, вам стоит пересмотреть свое мнение.

Для сравнения — у Instagram миллиард активных пользователей. И если учесть, как стремительно растет TikTok, возможно, платформа скоро достигнет этой цифры.

3. Его скачали более 1,5 миллиарда раз в App Store и Google Play

Отметка в миллиард скачиваний очень важна и ее преодолело немного приложений, тем более за такой короткий срок. Не забывайте, что TikTok запустился в 2016 году.

Facebook, к примеру, был основан в 2004 году и платформе понадобилось какое-то время, чтобы обосноваться. Да, времена изменились и люди сейчас активнее скачивают приложения, однако показатели TikTok все равно очень внушительные.

4. Это самый дорогой стартап в мире

TikTok принадлежит частной компании Bytedance, которая была основана в 2012 году. Сейчас она является стартапом, который по оценкам экспертов обладает наивысшей стоимостью в более чем $75 миллиардов. Такая высокая стоимость говорит о том, что вряд ли TikTok в ближайшее время продадут какой-нибудь американской корпорации.

5. У TikTok более 30 миллионов активных пользователей в США

Изначально приложение запустилось в Китае и именно оттуда родом большинство его пользователей. Огромную часть аудитории TikTok составляют жители восточных стран — в основном Китая и Индии.

Однако приложение получило серьезную популярность и за пределами Азии. Только в США им активно пользуются более 30 миллионов человек и количество пользователей стремительно растет.

6. Основная аудитория — поколение Z, но не дети

У TikTok самая молодая аудитория по сравнению с другими социальными платформами. Почти 70% пользователей приложения это люди в возрасте от 16 до 24 лет. Получается, что только 30% аудитории TikTok старше 25 лет.

Многие игнорируют TikTok из-за юной аудитории, но на самом деле именно ради нее этой платформой стоит заинтересоваться. Помните, как начинал Facebook? Изначально это была платформа для студентов и ее первые пользователи были значительно младше тех, кто сейчас в основном ей пользуется.

То же самое было с Instagram. Молодым людям надоел Facebook, потому что там стали сидеть их родители (и даже бабушки и дедушки), поэтому они ушли в Instagram. Через какое-то время наши мамы и папы начали пользоваться Instagram и средний возраст пользователей этой платформы снова увеличился. Именно поэтому подростки сидят в TikTok — это их приложение и родители его не понимают.

7. Пользователи TikTok проводят в приложении более 50 минут в день

Примерно столько же времени тратят пользователи Facebook и Instagram, что указывает на светлое будущее приложения. TikTok очень залипательная платформа, некоторые люди могут часами смотреть на ней короткие ролики.

Основатели приложения сделали все, чтобы удержать пользователей — и им это удалось.

8. 34% аудитории TikTok активно выкладывает контент каждый день

Уровень активности в TikTok значительно выше, чем на других социальных платформах. Около 34% всех пользователей ежедневно публикуют минимум одно видео. Как и в других соцсетях, чтобы нарастить аудиторию здесь нужно регулярно что-то выкладывать.

TikTok дает пользователям органический охват — даже если на вас никто не подписан, ваш контент может стать вирусным и его увидят миллионы. У платформы довольно точные алгоритмы и она показывает людям то, что они хотят увидеть. Если другим нравится ваш контент, то вы вас ждет быстрый прирост аудитории.

9. Здесь нет искусственности присущей Instagram

Когда листаешь TikTok, в основном чувствуешь, что здесь сидят обычные люди. Пользователи приложения не поддерживают стремление к совершенству, которое доминирует в Instagram. Пока крупнейшие звезды Instagram выкладывают постановочные фото, тиктокеры ведут себя более честно.

При этом в TikTok не так много токсичности — многие комментарии очень воодушевляющие. Например, там можно найти видео, в которых подростки, больные раком, делятся своими историями и находят огромную поддержку в комментариях.

10. TikTok — это не только открывание рта под музыку

Большинство людей думают, что TikTok это то же самое, что и musical.ly — приложение, где надо попадать в губы под музыку. Вот что объединяет эти две платформы:

В конце 2017 года компания Bytedance (разработчик TikTok) приобрела приложение musical.ly за более чем миллиард долларов. После этого произошло слияние двух приложений и часть функций musical.ly появилась в TikTok.

Так что да, связь между приложениями есть, но TikTok представляет собой нечто большее. В TikTok есть огромное количество звуков, песен, фильтров и спецэффектов, которые можно добавить в свой ролик. Разумеется, поскольку аудитория приложения очень молодая, в основном тут можно найти смешные видео. Но если углубиться, можно обнаружить кое-что более серьезное — например, короткие ролики, в которых люди дают советы о бизнесе и личном развитии. А крупные бренды вроде НБА, Chipotle и Guess пристально следят за приложением и активно инвестируют в маркетинг в TikTok.

11. Здесь есть локализованный контент

TikTok это глобальное приложение, но оно стало популярно благодаря локализованному контенту — различным конкурсам, челленджам и хэштегам, которые поддерживают отражают тренды.

Пользователи TikTok часто просматривают ленту «Для вас» — это что-то вроде вкладки с трендами Explore в Instagram. Но там они проводят гораздо больше времени, чем среднестатистический пользователь Instagram. В итоге тиктокеры не только смотрят контент от тех, на кого они подписаны, но и то, что им рекомендуют алгоритмы TikTok.

12. Легкость создания контента

При первом входе в приложение легко потеряться, но на самом деле в TikTok очень просто создавать ролики и делиться ими.

Любой человек, у которого нет никаких навыков в редактировании видео, может сделать интересный контент без установки дополнительных приложений или программ.

Ролики короткого формата, поэтому их делают и смотрят быстро. Из-за этого в TikTok очень быстрый темп потребления контента и это заставляет пользователей по нескольку раз на дню заходить в приложение, чтобы проверить, не появилось ли там что-то новое.

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