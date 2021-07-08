Как построить карьеру в сфере сельского хозяйства?

Как работать в сфере АПК, стоит ли строить карьеру в сельскохозяйственной области и какими качествами нужно обладать молодому специалисту, чтобы добиться успеха, рассказывает генеральный директор компании «Агротек» Николай Грушко.

Какое образование нужно иметь

Логично начать с образования. Специалистом в аграрной сфере можно стать, закончив профильный ВУЗ, колледж или техникум. Среднего специального образования будет достаточно для того, чтобы без особого труда найти работу в АПК. Однако для серьезного карьерного роста высшее образование просто необходимо.

Профессионалы с образованием из других областей так же востребованы в АПК – этот сектор становится более технологичным, поэтому есть потребность в IT специалистах. Управленческие кадры также необходимы. Кроме того, существует масса примеров, как непрофильные специалисты успешно проявляют себя в качестве менеджеров по продажам в АПК.

Современный специалист в АПК – это не только «человек в поле», но и специалист в офисе.

При этом важно понимать, что любая специализация в АПК требует собранности, умения руководить и контролировать процессы, которые входят в зону ответственности. Скажем, все этапы от посева до сбора урожая нужно продумывать стратегически.

Иными словами, на сегодняшний день АПК требуются сотрудники не только с высшим образованием и хорошей теоретической базой. Значительным плюсом будет являться также наличие практических умений и хотя бы некоторого опыта работы «в поле».

Если у молодого специалиста есть достойное образование, но нет уверенности в том, что полученные знания будут пригодны на практике, можно пройти дополнительное обучение на базе агрохолдингов. Сейчас это реально. Тенденция такова: современные компании создают собственные учебные центры, чтобы помогать молодым специалистам, растить кадры. Здесь знания уже сугубо практические.

Разумеется, для молодых кадров важна плавная адаптация. Например, в Группе Компаний «Агротек» разработана программа стажировки для учащихся профильных (аграрных) ВУЗов с возможностью последующего трудоустройства. Основная цель программы – привлечение молодых специалистов в компанию, создание условий для их профессионального и карьерного роста.

Программа рассчитана для студентов старших курсов, которые могут проходить производственную и преддипломную практики в компании. Сейчас мы готовы предложить практику в двух должностях: менеджер-стажёр по продажам и агроном-консультант. Самых успешных новичков мы готовы видеть в своих рядах на постоянной основе.

На какие доходы рассчитывать

Если говорить о доходах молодого специалиста, то они напрямую зависят от масштаба аграрной компании или хозяйства, которое станет местом работы. Разумеется, всё зависит от должности, загруженности, зоны ответственности и региона России. Как правило, доход варьируется в пределах 30-120 тыс. рублей.

Производительность труда работников в большинстве организаций АПК зависит от сформированной мотивационной системы, которая призвана направлять потенциал работников в соответствии с организационными целями и задачами.

Что насчёт корпоративной культуры

Корпоративная культура – важный элемент работы в АПК. В современных рыночных условиях корпоративную культуру можно рассматривать как фактор повышения конкурентоспособности организации АПК.

Корпоративная культура представляет собой нематериальный актив, являющийся одним из обязательных элементов внутренней организационной среды.

Этот актив включает в себя целый ряд компонентов, разделяемых каждым сотрудником, и придающих предприятию АПК отличительный и уникальный образ.

В настоящее время всё больше и больше хозяйств и предприятий АПК приходят к выводам о необходимости внедрения и развития корпоративной культуры. Так что не стоит думать, что, пойдя в АПК, можно наслаждаться только «видом полей». Вовсе нет. Эта сфера становится всё более современной и прогрессивной.

Мифы АПК

Теперь про мифы. Современные агрономы, лесники, землеустройщики и другие специалисты АПК востребованы сильно, как и специалисты IT-сферы, например. Однако поскольку «агро» в нашей стране существует намного дольше, чем IT, работники этой сферы окружены некоторыми мифами.

«Агрария никогда не встретишь в дорогом костюме или в трендовых кроссовках». Это миф, о котором стоит забыть. Развивающаяся технологичность АПК уже не требует от агрария-управленца ежедневно «ковыряться в грязи», а всё чаще заставляет участвовать во встречах в деловых костюмах.

«У аграриев нет интересных хобби». Тоже миф, ведь жизнь на селе предлагает гораздо большее разнообразие увлечений, чем городская жизнь. Пользоваться ими или нет – выбор каждого отдельного человека.

«Аграрии путешествуют лишь из поля в поле, на другие страны нет времени и возможностей». Это и правда, и миф. Дело в том, что ответственный аграрий обаятельно будет контролировать своё предприятие. Это прежде всего поля и производственные мощности.

При успешном контроле и хороших качественных показателях бизнеса появляются время и возможность путешествовать в другие страны. Конечно, сейчас возможности путешествовать ограничены, но в целом это вполне реально и даже необходимо. Например, для обмена опыта с коллегами из других стран.

Выводы

Суммирую всё вышесказанное и приведу краткий чек-лист, которым стоит воспользоваться тем, кто решил строить карьеру в АПК.

Выбирайте профильный ВУЗ, чтобы иметь базовый набор знаний в области сельского хозяйства, быть более востребованным среди агропромышленных компаний. Если окончили не профильный ВУЗ, а получили другую специальность, связанную с менеджментом, например, не отчаивайтесь. Построить карьеру в области продаж, управления и маркетинга и в компаниях АПК тоже возможно. Обращайте внимание на то, предлагает ли будущий работодатель практику и обучение. Уже на последних курсах стремитесь попасть в такие компании, чтобы получить максимум реальных, практических навыков. Не верьте в мифы и небылицы, которые ходят вокруг АПК. Стремитесь к поставленной цели, выдвигайте предложения, будьте инициативны. Это ценно.

Дерзайте и делайте шаги в сфере АПК. Она интересная, перспективная и творческая. Конечно, есть сложности, есть недочёты, требуются фундаментальные перемены, но государство активно поддерживает АПК, а коммерческие компании жизненно нуждаются в обновлении кадров, за которыми стоит будущее.

Фото на обложке: DedovStock/shutterstock.com