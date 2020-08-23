Стартап Reface вышел в финал конкурса Alibaba GET Challenge с устройством для борьбы с последствиями коронавируса
Команда студента из России Дениса Шилова вышла в финал международного конкурса Alibaba GET Challenge, который выделял стартапы, чьи решения помогают справляться с последствиями пандемии коронавируса. Устройство для распознавания лиц Reface снижает вероятность заразиться коронавирусом и помогает работникам на удалёнке не перегружаться, рассказал Rusbase Денис. Среди трёх команд в российском этапе Reface занял первое место.
Читайте интервью с Денисом Шиловым на Rusbase: «Со мной конкурирует Илон Маск». Как российский студент создал нейросеть для управления гаджетами мимикой
Reface распознаёт мимику лица с помощью двух точек на голове и за ушами. Оно позволяет бороться с последствиями пандемии коронавируса — следит за тем, насколько много работает сотрудник дома из-за перехода на удалёнку и не даёт ему перегружаться, измеряет уровень стресса, концентрации, усталости организма в целом и уровень усталости глаз в частности. Это помогает избавиться от выгорания и последующего увольнения сотрудника.
Также разработка снижает вероятность заразиться вирусом — пользователь почти не прикасается к своей технике, а управляет ей с помощью мимики.
Денис рассказал, что устройство и приложение к нему можно использовать в школах и университетах, чтобы оценивать, насколько учащиеся вовлекаются в процесс. Ещё приложение может управлять техникой: пользователь сам выбирает последовательность действий для выполнения задач. Главное — запомнить цепочку и правильно её выполнить.
Команда проекта:
- Денис Шилов — CEO и Full stack developer;
- Лена Юмагулова — UX / UI designer;
- Илья Зисман — Data scientist;
- Кирилл Соснин — Business developer;
- Лиза Снежинская — Промдизайнер;
- Святослав Понаэтов — Android developer.
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