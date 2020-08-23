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Стартап Reface вышел в финал конкурса Alibaba GET Challenge с устройством для борьбы с последствиями коронавируса

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Команда студента из России Дениса Шилова вышла в финал международного конкурса Alibaba GET Challenge, который выделял стартапы, чьи решения помогают справляться с последствиями пандемии коронавируса. Устройство для распознавания лиц Reface снижает вероятность заразиться коронавирусом и помогает работникам на удалёнке не перегружаться, рассказал Rusbase Денис. Среди трёх команд в российском этапе Reface занял первое место.

Стартап Reface вышел в финал конкурса Alibaba GET Challenge с устройством для борьбы с последствиями коронавируса

Читайте интервью с Денисом Шиловым на Rusbase: «Со мной конкурирует Илон Маск». Как российский студент создал нейросеть для управления гаджетами мимикой

Reface распознаёт мимику лица с помощью двух точек на голове и за ушами. Оно позволяет бороться с последствиями пандемии коронавируса — следит за тем, насколько много работает сотрудник дома из-за перехода на удалёнку и не даёт ему перегружаться, измеряет уровень стресса, концентрации, усталости организма в целом и уровень усталости глаз в частности. Это помогает избавиться от выгорания и последующего увольнения сотрудника.

Также разработка снижает вероятность заразиться вирусом — пользователь почти не прикасается к своей технике, а управляет ей с помощью мимики. 

Денис рассказал, что устройство и приложение к нему можно использовать в школах и университетах, чтобы оценивать, насколько учащиеся вовлекаются в процесс. Ещё приложение может управлять техникой: пользователь сам выбирает последовательность действий для выполнения задач. Главное — запомнить цепочку и правильно её выполнить. 

Команда проекта:

  • Денис Шилов — CEO и Full stack developer;
  • Лена Юмагулова — UX / UI designer;
  • Илья Зисман — Data scientist; 
  • Кирилл Соснин — Business developer; 
  • Лиза Снежинская — Промдизайнер; 
  • Святослав Понаэтов — Android developer. 
Фото на обложке: Shutterstock / zhu difeng

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