Стартап Reface вышел в финал конкурса Alibaba GET Challenge с устройством для борьбы с последствиями коронавируса

Команда студента из России Дениса Шилова вышла в финал международного конкурса Alibaba GET Challenge, который выделял стартапы, чьи решения помогают справляться с последствиями пандемии коронавируса. Устройство для распознавания лиц Reface снижает вероятность заразиться коронавирусом и помогает работникам на удалёнке не перегружаться, рассказал Rusbase Денис. Среди трёх команд в российском этапе Reface занял первое место.

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Reface распознаёт мимику лица с помощью двух точек на голове и за ушами. Оно позволяет бороться с последствиями пандемии коронавируса — следит за тем, насколько много работает сотрудник дома из-за перехода на удалёнку и не даёт ему перегружаться, измеряет уровень стресса, концентрации, усталости организма в целом и уровень усталости глаз в частности. Это помогает избавиться от выгорания и последующего увольнения сотрудника.

Также разработка снижает вероятность заразиться вирусом — пользователь почти не прикасается к своей технике, а управляет ей с помощью мимики.

Денис рассказал, что устройство и приложение к нему можно использовать в школах и университетах, чтобы оценивать, насколько учащиеся вовлекаются в процесс. Ещё приложение может управлять техникой: пользователь сам выбирает последовательность действий для выполнения задач. Главное — запомнить цепочку и правильно её выполнить.

Команда проекта:

Денис Шилов — CEO и Full stack developer;

Лена Юмагулова — UX / UI designer;

Илья Зисман — Data scientist;

Кирилл Соснин — Business developer;

Лиза Снежинская — Промдизайнер;

Святослав Понаэтов — Android developer.