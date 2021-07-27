Как молодому специалисту построить карьеру в ритейле?

В колонке руководитель направления в торговой сети «Пятёрочка» Мария Присмакова рассказывает, как начинающему специалисту добиться успеха в торговой сети и построить карьеру к 25 годам.

В мире, где каждый третий зумер хочет стать блогером, никто не думает о том, что современный ритейл – одна из сфер бизнеса, где можно быстро построить хорошую карьеру в разных направлениях. У кандидатов всегда есть выбор: сразу пробоваться на руководящую позицию, обладая необходимыми компетенциями, или расти и развиваться внутри компании, получая недостающие знания и опыт уже на месте.

Что приходится делать

Мне двадцать пять лет, и я самая младшая из команды руководителей в своём управлении. Конкретно моя должность называется так: менеджер направления управления по пополнению категории «Фрукты-овощи» макрорегионов «Волга» и «Волга-Север». Звучит очень сложно, постараюсь объяснить.

Я работаю в центральном офисе компании в Москве и отвечаю сразу за два макрорегиона (всего их в компании десять). Под моим управлением две группы специалистов, которые планируют поставки в распределительные центры Волжского региона — от Ярославля до Елабуги, а также два менеджера по работе с поставщиками.

Распределительные центры – это гигантские склады, где хранятся продукты и товары перед тем как отправиться в магазины. Моя задача — заказать столько товара у контрагентов, чтобы на складе всегда было оптимальное количество мандаринов, огурцов, помидоров, ананасов, лука, груш, картошки и прочего, и в итоге покупатель видел на полке изобилие свежих и доступных продуктов.

Приходя в магазин, покупатель смотрит на яблоки без пятнышек и зелень, сорванную утром с грядки, а я и моя команда наблюдаем весь путь, который этот товар преодолел.

Звучит скучно. Никаких вам вечеринок с блогерами, съёмок на Сейшелах, коллективных медитаций над блокчейном и ловли потока при производстве мемов и комиксов. Только фуры, графики, объёмы, паллеты, томаты, арбузы, сезоны, ячейки хранения, прогнозы, расчёты и рабочие встречи под тэгом #почемунетвинограда.

Уже жалко меня? Как бы не так! Не могу представить для себя работы интереснее и динамичнее. Каждый день — новый челлендж, новый инсайт. Каждый день новый фрукт нужно спасать от исчезновения с полки магазина.

Не важно, на чём я сфокусирована сегодня: на проектах по автоматизации процессов, совершенствовании точности прогноза, подготовке складов к фруктово-овощному цунами перед Новым годом, — все эти задачи зажигают меня и заставляют выкладываться на полную.

Готовьтесь к сложностям

Я пришла на стартовую позицию специалиста пополнения восточного региона во время учёбы на логистике в магистратуре РАНХиГС и прошла весь тернистый путь от белки в колесе до позиции лидера.

Начинала с того, что ежедневно в ручном режиме собирала таблицу Excel и почти на глаз прогнозировала отгрузку со склада. В первые дни думала – это не для меня, не понимала, что такое комплектации, и как работает этот жуткий Excel-файл с километровыми формулами.

Через пару месяцев освоилась, где-то через год мне предложили повышение до менеджера, ответственного за перемещения фруктов и овощей между разными складами, и я с нуля выстроила для них прозрачный процесс – как итог и сотрудники офиса, и сотрудники распределительного центра знали, что, в каком порядке и в какой день нужно делать для того, чтобы товар из склада А попал на склад В.

Затем я ушла в управление цепочками поставок, где столкнулась с абсолютно новыми обязанностями — организацией открытий распределительных центров и переключением магазинов с одного питающего РЦ на другой. Например, сначала товар в магазин поступал из одного центра, а надо организовать, чтобы начались отгрузки из другого.

Потом появилась вакансия менеджера направления, и я рискнула — сходила к директору департамента и попросила повышения. И — джекпот! — через полтора года прихода в компанию стала лидером команды пополнения. Помня ту жуткую табличку, я приложила уйму усилий, чтобы автоматизировать инструмент расчёта для специалистов — сейчас мы с коллегами запускаем ИТ-решение.

Оно исключит ошибки, которые возникают из-за человеческого фактора, снизит долю ручного труда и позволит нам интегрировать разные базы данных компании для планирования поставок фруктов и овощей. Прощай, Excel-файл, здравствуй, прекрасное будущее высоких технологий и роботов.

Так за всё время я сменила четыре команды, и в две из них приходила сразу на руководящую должность. Где-то вливалась в уже сформировавшийся коллектив, где-то набирала команду с нуля (тяжелое было время).

Порой было непросто, но я ни разу не пожалела ни о том, что пошла работать по специальности, ни о выборе компании, ни о решении начать карьеру в свежей, то есть нервной категории, так как все решения здесь нужно принимать быстро, иначе товар потеряет привлекательность.

Про целеустремленность, энтузиазм и эмпатию

Самое сложное — в любой ситуации не падать духом, видеть в проблемах вызовы и по-настоящему слышать окружающих, будь то партнёры, коллеги или подчинённые. Мне кажется, это самые важные качества для любого руководителя независимо от уровня и опыта.

Энтузиазм, направленность в будущее заряжают твою команду, привлекают классных кандидатов и позволяют тебе самому быстро принимать решения в условиях неопределённости. Однако атмосферу общего доверия и понимания ценности вклада каждого отдельного человека в команде невозможно создать без эмпатии.

Эмпатия отрезвляет, и в пылу битвы за цели компании помогает помнить о том, что твои подчинённые — живые люди, а не биороботы.

Признаюсь, для меня это самый большой челлендж: приходится одёргивать себя, когда вписываю свой регион в очередной проект. Я осознанно останавливаюсь и присматриваюсь к состоянию своих ребят — готовы ли они к апгрейду или в этом месяце находятся в режиме выживания.

Принять, что мы можем ошибаться, и искать решение

В таких больших компаниях нельзя забывать о корпоративных ценностях. Особенно когда речь идет про людей. Если честно, свою склонность ставить цели выше людей как ошибку я осознала на внутренних курсах компании по наставничеству и эмоциональному интеллекту.

Без них я была бы слепа, а результаты команды оставляли бы желать лучшего. Тогда я поняла, что корпоративная культура, ценности – это очень важно. В соответствии с ними можно корректировать своё поведение, регулировать отношения в коллективе и отбирать кандидатов на собеседованиях.

Вообще об ощущениях от работы: у нас классная атмосфера. Какой бы ни был завал, ты чувствуешь, что людей ценят — и сотрудников, и гостей. У нас есть стратегические сессии для всех работников и прямые линии с генеральным директором.

В одной из таких я участвовала лично — два из десятка моих вопросов были выбраны общим голосованием зрителей, и я задала их в прямом эфире. Ещё три вопроса топ-менеджеры компании признали лучшими и прислали мне за это в подарок книги по бизнесу. Книги — супер, спасибо!

Советы начинающим руководителям

Всегда думала, что для руководителя достаточно ставить чёткие цели, давать подробные указания и иметь авторитет — и классные результаты у тебя в кармане. На деле всё оказалось сложнее.

Сталкиваясь с разными ситуациями и людьми, понимаешь, что тут нет универсального рецепта — кому-то комфортно исполнять приказы и ясно осознавать свою роль, а кто-то хочет свободы в принятии решений и сам находит пути к достижению результатов.

Я убеждена, что лучшие руководители, — те, кто чувствует, что нужно команде сегодня, и умеет так выстроить работу, чтобы каждый сотрудник начинал новый день с радостью и стремился достигать выдающегося результата.

Надеюсь, когда-нибудь я смогу стать таким лидером, благо джедаи руководства прямо перед глазами — мои суперпрофессиональные коллеги и моя руководительница (настоящий мастер своего дела!).

Напоследок хочу дать совет начинающим руководителям. Когда войдёте во вкус, помните, что смысл руководства в мобилизации людей, в их мотивации, чтобы они работали и делали это хорошо. Для этого их нужно слышать.

Советы тем, кто нацелен на карьеру

Начинайте искать работу ещё во время учёбы;

Идите в крупную компанию – там много возможностей и они разные;

Не бойтесь начинать со стартовых позиций;

Расширяйте границы, думайте объёмнее, не ориентируйтесь только на тренды, рекламу и мнение блогеров. Такая на первый взгляд «неинтересная» логистика овощей и фруктов может оказаться работой мечты;

Проявляйте инициативу. Обсуждайте с руководителем свои цели, амбиции и то, что вам интересно расти в профессиональном и карьерном плане;

Учитесь, постоянно обновляйте знания;

Помните про эмпатию.

Фото на обложке: unsplash.com