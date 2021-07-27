Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
YOUNG

Как молодому специалисту построить карьеру в ритейле?

YOUNG
Мария Присмакова
Мария Присмакова

Руководитель направления в торговой сети «Пятёрочка»

Анастасия Фролова

В мире, где каждый третий зумер хочет стать блогером, никто не думает о том, что современный ритейл – одна из сфер бизнеса, где можно быстро построить хорошую карьеру в разных направлениях. У кандидатов всегда есть выбор: сразу пробоваться на руководящую позицию, обладая необходимыми компетенциями, или расти и развиваться внутри компании, получая недостающие знания и опыт уже на месте. 

В колонке руководитель направления в торговой сети «Пятёрочка» Мария Присмакова рассказывает, как начинающему специалисту добиться успеха в торговой сети и построить карьеру к 25 годам.

Как молодому специалисту построить карьеру в ритейле?

Что приходится делать

Мне двадцать пять лет, и я самая младшая из команды руководителей в своём управлении. Конкретно моя должность называется так: менеджер направления управления по пополнению категории «Фрукты-овощи» макрорегионов «Волга» и «Волга-Север». Звучит очень сложно, постараюсь объяснить. 

Я работаю в центральном офисе компании в Москве и отвечаю сразу за два макрорегиона (всего их в компании десять). Под моим управлением две группы специалистов, которые планируют поставки в распределительные центры Волжского региона — от Ярославля до Елабуги, а также два менеджера по работе с поставщиками.

Распределительные центры – это гигантские склады, где хранятся продукты и товары перед тем как отправиться в магазины. Моя задача — заказать столько товара у контрагентов, чтобы на складе всегда было оптимальное количество мандаринов, огурцов, помидоров, ананасов, лука, груш, картошки и прочего, и в итоге покупатель видел на полке изобилие свежих и доступных продуктов.

Приходя в магазин, покупатель смотрит на яблоки без пятнышек и зелень, сорванную утром с грядки, а я и моя команда наблюдаем весь путь, который этот товар преодолел.

Звучит скучно. Никаких вам вечеринок с блогерами, съёмок на Сейшелах, коллективных медитаций над блокчейном и ловли потока при производстве мемов и комиксов. Только фуры, графики, объёмы,  паллеты, томаты, арбузы, сезоны, ячейки хранения, прогнозы, расчёты и рабочие встречи под тэгом #почемунетвинограда.

Уже жалко меня? Как бы не так! Не могу представить для себя работы интереснее и динамичнее. Каждый день — новый челлендж, новый инсайт. Каждый день новый фрукт нужно спасать от исчезновения с полки магазина.

Не важно, на чём я сфокусирована сегодня: на проектах по автоматизации процессов, совершенствовании точности прогноза, подготовке складов к фруктово-овощному цунами перед Новым годом, — все эти задачи зажигают меня и заставляют выкладываться на полную.

 

Готовьтесь к сложностям

Я пришла на стартовую позицию специалиста пополнения восточного региона во время учёбы на логистике в магистратуре РАНХиГС и прошла весь тернистый путь от белки в колесе до позиции лидера. 

Начинала с того, что ежедневно в ручном режиме собирала таблицу Excel и почти на глаз прогнозировала отгрузку со склада. В первые дни думала – это не для меня, не понимала, что такое комплектации, и как работает этот жуткий Excel-файл с километровыми формулами.

Через пару месяцев освоилась, где-то через год мне предложили повышение до менеджера, ответственного за перемещения фруктов и овощей между разными складами, и я с нуля выстроила для них прозрачный процесс – как итог и сотрудники офиса, и сотрудники распределительного центра знали, что, в каком порядке и в какой день нужно делать для того, чтобы товар из склада А попал на склад В.

Затем я ушла в управление цепочками поставок, где столкнулась с абсолютно новыми обязанностями — организацией открытий распределительных центров и переключением магазинов с одного питающего РЦ на другой. Например, сначала товар в магазин поступал из одного центра, а надо организовать, чтобы начались отгрузки из другого. 

Потом появилась вакансия менеджера направления, и я рискнула — сходила к директору департамента и попросила повышения. И — джекпот! — через полтора года прихода в компанию стала лидером команды пополнения. Помня ту жуткую табличку, я приложила уйму усилий, чтобы автоматизировать инструмент расчёта для специалистов — сейчас мы с коллегами запускаем ИТ-решение.

Оно исключит ошибки, которые возникают из-за человеческого фактора, снизит долю ручного труда и позволит нам интегрировать разные базы данных компании для планирования поставок фруктов и овощей. Прощай, Excel-файл, здравствуй, прекрасное будущее высоких технологий и роботов.

Так за всё время я сменила четыре команды, и в две из них приходила сразу на руководящую должность. Где-то вливалась в уже сформировавшийся коллектив, где-то набирала команду с нуля (тяжелое было время).

Порой было непросто, но я ни разу не пожалела ни о том, что пошла работать по специальности, ни о выборе компании, ни о решении начать карьеру в свежей, то есть нервной категории, так как все решения здесь нужно принимать быстро, иначе товар потеряет привлекательность. 

 

Про целеустремленность, энтузиазм и эмпатию 

Самое сложное — в любой ситуации не падать духом, видеть в проблемах вызовы и по-настоящему слышать окружающих, будь то партнёры, коллеги или подчинённые. Мне кажется, это самые важные качества для любого руководителя независимо от уровня и опыта. 

Энтузиазм, направленность в будущее заряжают твою команду, привлекают классных кандидатов и позволяют тебе самому быстро принимать решения в условиях неопределённости. Однако атмосферу общего доверия и понимания ценности вклада каждого отдельного человека в команде невозможно создать без эмпатии.

Эмпатия отрезвляет, и в пылу битвы за цели компании помогает помнить о том, что твои подчинённые — живые люди, а не биороботы. 

Признаюсь, для меня это самый большой челлендж: приходится одёргивать себя, когда вписываю свой регион в очередной проект. Я осознанно останавливаюсь и присматриваюсь к состоянию своих ребят — готовы ли они к апгрейду или в этом месяце находятся в режиме выживания.

 

Принять, что мы можем ошибаться, и искать решение

В таких больших компаниях нельзя забывать о корпоративных ценностях. Особенно когда речь идет про людей. Если честно, свою склонность ставить цели выше людей как ошибку я осознала на внутренних курсах компании по наставничеству и эмоциональному интеллекту.

Без них я была бы слепа, а результаты команды оставляли бы желать лучшего. Тогда я поняла, что корпоративная культура, ценности –  это очень важно. В соответствии с ними можно корректировать своё поведение, регулировать отношения в коллективе и отбирать кандидатов на собеседованиях.

Вообще об ощущениях от работы: у нас классная атмосфера. Какой бы ни был завал, ты чувствуешь, что людей ценят — и сотрудников, и гостей. У нас есть стратегические сессии для всех работников и прямые линии с генеральным директором.

В одной из таких я участвовала лично — два из десятка моих вопросов были выбраны общим голосованием зрителей, и я задала их в прямом эфире. Ещё три вопроса топ-менеджеры компании признали лучшими и прислали мне за это в подарок книги по бизнесу. Книги — супер, спасибо!

 

Советы начинающим руководителям

Всегда думала, что для руководителя достаточно ставить чёткие цели, давать подробные указания и иметь авторитет — и классные результаты у тебя в кармане. На деле всё оказалось сложнее.

Сталкиваясь с разными ситуациями и людьми, понимаешь, что тут нет универсального рецепта — кому-то комфортно исполнять приказы и ясно осознавать свою роль, а кто-то хочет свободы в принятии решений и сам находит пути к достижению результатов.

Я убеждена, что лучшие руководители, — те, кто чувствует, что нужно команде сегодня, и умеет так выстроить работу, чтобы каждый сотрудник начинал новый день с радостью и стремился достигать выдающегося результата.

Надеюсь, когда-нибудь я смогу стать таким лидером, благо джедаи руководства прямо перед глазами — мои суперпрофессиональные коллеги и моя руководительница (настоящий мастер своего дела!).

Напоследок хочу дать совет начинающим руководителям. Когда войдёте во вкус, помните, что смысл руководства в мобилизации людей, в их мотивации, чтобы они работали и делали это хорошо. Для этого их нужно слышать.

 

Советы тем, кто нацелен на карьеру

  • Начинайте искать работу ещё во время учёбы; 
  • Идите в крупную компанию – там много возможностей и они разные;
  • Не бойтесь начинать со стартовых позиций;
  • Расширяйте границы, думайте объёмнее, не ориентируйтесь только на тренды, рекламу и мнение блогеров. Такая на первый взгляд «неинтересная» логистика овощей и фруктов может оказаться работой мечты;
  • Проявляйте инициативу. Обсуждайте с руководителем свои цели, амбиции и то, что вам интересно расти в профессиональном и карьерном плане;
  • Учитесь, постоянно обновляйте знания; 
  • Помните про эмпатию.

Фото на обложке: unsplash.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Ты ждешь, что будешь управлять миром, а в реальности много рутины». Как открыть рекламное агентство и придумать новый формат рекламы
  2. 2 Москва профинансирует выход столичных производителей пищевой продукции в ритейл-сети Китая
  3. 3 Семь вещей, которые не стоит указывать в резюме
  4. 4 Как помочь построить карьеру сотруднику, который не хочет быть руководителем
  5. 5 Пунктуальность как протест: почему в Тайване не принято приходить на работу заранее
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

28 июля 2021

Конкурс Техновызов

28 июля 2021

Технологический конкурс для промышленных компаний

30 июля 2021

Гранты для реализации комплексных инновационных проектов

Все ВОЗМОЖНОСТИ