Студенты разработали алгоритмы для определения фейковых новостей на фестивале по ИИ и алгоритмическому программированию

3-4 октября проходил финал Всероссийского фестиваля по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту RuCode. Фестиваль предназначен для того, чтобы соединять IT-специалистов и всех интересующихся в одно сообщество. Участники прошли бесплатные тематические курсы, интенсивы и посоревновались с программистами со всей страны, сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образовая МФТИ.

Фестиваль проходил в онлайн-формате по двум направлениям — искусственный интеллект и алгоритмическое программирование. В треке по ИИ участники получали задания от Сбербанка и МФТИ, а потом защищали презентации со своими решениями. Сбербанк предлагал научиться предсказывать подлинность новости, а МФТИ просил решить задачу по выявлению фейковых объявлений о приёме на работу. По итогу соревнований организаторы выбрали 10 победителей, которые получат денежные призы.

Лучшие решения для Сбербанка представили:

Давид Авагян (МГУ им. Ломоносова);

Ирина Горбунова (выпускница УрФУ);

Давид Нурдинов (РУДН).

Лучшие решения для МФТИ показали:

Давид Нурдинов (РУДН);

Ирина Горбунова (выпускница УрФУ);

Юрий Войтешонок (БФУ им. Канта).

Чемпионат по алгоритмическому программированию делился на два уровня сложности — начальный и продвинутый. В начальном уровне победила команда Abyss of clowns из Ставрополя — Виктор Селезнев, Павел Афонькин, Александр Афонин, а в продвинутом Сhillteam из Ивановской области — Артём Титов, Игорь Авдеенко, Кирилл Кудряшов. Ребята предложили лучшие алгоритмы для определения фейковых новостей. На чемпионате также отбирали ребят на Московскую командную олимпиаду школьников по программированию.

Всего в фестивале поучаствовало 20 тысяч человек из 80 регионов России.

А для тех, кто хочет заниматься технологиями и предпринимательством, Rusbase предлагает принять участие в программе Инженер 4.0.