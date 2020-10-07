Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Студенты разработали алгоритмы для определения фейковых новостей на фестивале по ИИ и алгоритмическому программированию

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

3-4 октября проходил финал Всероссийского фестиваля по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту RuCode. Фестиваль предназначен для того, чтобы соединять IT-специалистов и всех интересующихся в одно сообщество. Участники прошли бесплатные тематические курсы, интенсивы и посоревновались с программистами со всей страны, сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образовая МФТИ.

Студенты разработали алгоритмы для определения фейковых новостей на фестивале по ИИ и алгоритмическому программированию

Фестиваль проходил в онлайн-формате по двум направлениям — искусственный интеллект и алгоритмическое программирование. В треке по ИИ участники получали задания от Сбербанка и МФТИ, а потом защищали презентации со своими решениями. Сбербанк предлагал научиться предсказывать подлинность новости, а МФТИ просил решить задачу по выявлению фейковых объявлений о приёме на работу. По итогу соревнований организаторы выбрали 10 победителей, которые получат денежные призы. 


Лучшие решения для Сбербанка представили:

  • Давид Авагян (МГУ им. Ломоносова);
  • Ирина Горбунова (выпускница УрФУ);
  • Давид Нурдинов (РУДН).

Лучшие решения для МФТИ показали:

  • Давид Нурдинов (РУДН);
  • Ирина Горбунова (выпускница УрФУ);
  • Юрий Войтешонок (БФУ им. Канта).

Чемпионат по алгоритмическому программированию делился на два уровня сложности — начальный и продвинутый. В начальном уровне победила команда Abyss of clowns из Ставрополя — Виктор Селезнев, Павел Афонькин, Александр Афонин, а в продвинутом Сhillteam из Ивановской области — Артём Титов, Игорь Авдеенко, Кирилл Кудряшов. Ребята предложили лучшие алгоритмы для определения фейковых новостей. На чемпионате также отбирали ребят на Московскую командную олимпиаду школьников по программированию.


Всего в фестивале поучаствовало 20 тысяч человек из 80 регионов России.


А для тех, кто хочет заниматься технологиями и предпринимательством, Rusbase предлагает принять участие в программе Инженер 4.0. 

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 октября 2020

Стартап экспедиция Б8

07 октября 2020

Стартап кафе: HR Tech

07 октября 2020

CODENROCK DESIGN WEEKEND

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма