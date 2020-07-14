«Технополис Москва» проведёт марафон по профориентации для школьников

Особая экономическая зона «Технополис Москва» организовывает серию экскурсий и мастер-классов для школьников 10-15 лет. Принять участие могут школьники из Москвы и Московской области, их родители, а также дети из летних лагерей и центров дополнительного образования.

В ходе экскурсий ребята познакомятся с работой высокотехнологичных производств и получат практические навыки, узнают больше о профессиях будущего, среди которых управление беспилотными летательными аппаратами, 3D-дизайн и моделирование. Специалисты покажут детям, что можно напечатать на 3D-принтере и как запрограммировать и запустить коптер, предложат поучаствовать в создании «умных» игр.

Эта программа поможет детям понять, насколько им нужна та или иная профессия. Помимо профессиональных навыков, школьники научатся выражать свои мысли, сопереживать, оценивать свои потребности и возможности.

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