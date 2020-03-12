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Третьеклассник из Перми создал роботизированную трость для незрячих людей

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Пермский третьеклассник Емельян Евсеев из центра «IT Дети» собрал из конструктора роботизированную трость-помощник для незрячих людей. Встроенные в неё инфракрасные датчики помогают беспрепятственно передвигаться по городу. 

Третьеклассник из Перми создал роботизированную трость для незрячих людей

Изобретатель и его наставник из центра  «IT Дети» заняли второе место во всероссийском конкурсе Startup Tour Jounior, продемонстрировав прототип трости-помощника. 

Пермский центр робототехники учит школьников азам программирования и созданию новых гаджетов. Сейчас Емельян готовится к следующему конкурсу  «Большая разведка – школьный трек». Юноша представит модель трости из алюминия на более продвинутом программном обеспечении. В неё будут встроены GPS-навигатор и вибромотор, сообщающий о препятствиях.

В Перми активно поддерживают образовательные проекты в сфере информационных технологий. Например, в регионе действует национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», а также «Школа IT-решений» для старшеклассников.

Фото на обложке: IT Дети

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