Третьеклассник из Перми создал роботизированную трость для незрячих людей

Пермский третьеклассник Емельян Евсеев из центра «IT Дети» собрал из конструктора роботизированную трость-помощник для незрячих людей. Встроенные в неё инфракрасные датчики помогают беспрепятственно передвигаться по городу.

Изобретатель и его наставник из центра «IT Дети» заняли второе место во всероссийском конкурсе Startup Tour Jounior, продемонстрировав прототип трости-помощника.

Пермский центр робототехники учит школьников азам программирования и созданию новых гаджетов. Сейчас Емельян готовится к следующему конкурсу «Большая разведка – школьный трек». Юноша представит модель трости из алюминия на более продвинутом программном обеспечении. В неё будут встроены GPS-навигатор и вибромотор, сообщающий о препятствиях.

В Перми активно поддерживают образовательные проекты в сфере информационных технологий. Например, в регионе действует национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», а также «Школа IT-решений» для старшеклассников.

Фото на обложке: IT Дети