Школа управления «Сколково» и МФТИ запустят совместный бакалавриат

Московская школа управления «Сколково» и Московский физико-технический институт (МФТИ) впервые запустят совместную программу бакалавриата, сообщила пресс-служба школы. Набор студентов откроется летом 2022 года.
Обучение длится четыре года. Занятия будут проходить очно как на базе Школы управления «Сколково», так и на базе МФТИ. Преподаватели новой программы — это преподаватели Физтеха, профессора Школы управления «Сколково» и международных бизнес-школ.
Особенности бизнес-бакалавриата школы «Сколково»:
- Выпускникам вручаются два диплома: Skolkovo Bachelor of Business Administration и диплом государственного образца МФТИ:
- Абитуриенты имеют возможность получить стипендию на обучение;
- Гибкая программа обучения позволяет сделать образовательный путь студентов индивидуальным и включает широкий спектр дисциплин по выбору;
- Программа бакалавриата строится одновременно на основе нескольких образовательных моделей, которые обеспечивают глубокую подготовку в области физики, математики и IT, погружение в пространство социальных и гуманитарных наук, а также приобретение бизнес-компетенций;
- Студенты программы будут стажироваться в компаниях выпускников и партнеров Школы управления «Сколково».
Для поступления абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и одному предмету по выбору не менее чем на 85 баллов из 100 по каждому экзамену. Для получения стипендии кандидатам предстоит пройти конкурс, включающий в себя проверку физмат-способностей от МФТИ и очную отборочную сессию в Школе управления «Сколково».
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Фото на обложке: Sergey Bezgodov /
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