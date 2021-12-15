Школа управления «Сколково» и МФТИ запустят совместный бакалавриат

Обучение длится четыре года. Занятия будут проходить очно как на базе Школы управления «Сколково», так и на базе МФТИ. Преподаватели новой программы — это преподаватели Физтеха, профессора Школы управления «Сколково» и международных бизнес-школ.

Особенности бизнес-бакалавриата школы «Сколково»:

Выпускникам вручаются два диплома: Skolkovo Bachelor of Business Administration и диплом государственного образца МФТИ:

Абитуриенты имеют возможность получить стипендию на обучение;

Гибкая программа обучения позволяет сделать образовательный путь студентов индивидуальным и включает широкий спектр дисциплин по выбору;

Программа бакалавриата строится одновременно на основе нескольких образовательных моделей, которые обеспечивают глубокую подготовку в области физики, математики и IT, погружение в пространство социальных и гуманитарных наук, а также приобретение бизнес-компетенций;

Студенты программы будут стажироваться в компаниях выпускников и партнеров Школы управления «Сколково».

Для поступления абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и одному предмету по выбору не менее чем на 85 баллов из 100 по каждому экзамену. Для получения стипендии кандидатам предстоит пройти конкурс, включающий в себя проверку физмат-способностей от МФТИ и очную отборочную сессию в Школе управления «Сколково».

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