Детектор лжи, финтех-проект и маркетплейс: рассказываем, почему в стартапах полезно ошибаться

Запуская стартапы, предприниматели часто ориентируются на истории известных бизнесменов, однако опора на их успех чаще всего приведёт к ошибке выжившего. О том, почему не стоит бояться неудач и как факапы в стартапах становятся драйвером карьерного роста, рассказывает Иван Борисенко, руководитель международного направления финтех-компании Lime Credit Group.

Детектор лжи: семь раз проверь гипотезу, один раз начни разработку

Будучи выпускниками Новосибирского государственного университета, мы с друзьями начали заниматься технологическими стартапами. Определились с идеей, сформировали команду, нашли инвестора и в начале 2016 года начали делать первый стартап. Проект был ориентирован на сферу entertainment и заключался в создании детектора лжи для смартфонов. Сейчас это приложение можно найти в App Store и Google Play под названием Verity — facial lie detector.

Мы попытались создать технологию, которая распознавала бы паттерны лжи. Уделив большое внимание R&D, написали модель, которая при помощи камеры смартфона распознавала лицо человека, фиксировала на нём несколько групп точек (уголки губ, брови, уголки глаз), направление взгляда, а также при помощи специального алгоритма определяла пульс человека по изменению тона кожи лба (приливы крови при каждом ударе сердца). В лабораторных испытаниях модель, на первый взгляд, давала точность порядка 70%, чего, по нашему мнению, хватало для entertainment-приложения, не претендующего на роль серьёзного инструмента. Алгоритм действительно неплохо справлялся с распознаванием всех вышеуказанных параметров.

Процесс разрабокти детектора лжи

Окрылённые лабораторными успехами и хорошим темпом разработки, мы незамедлительно начали готовить приложение к запуску, написали ряд пресс-релизов, постарались договориться с рекламными площадками.

И вот, наконец, тревожный момент истины, приложение появляется в магазинах. Мы начинаем собирать обратную связь и понимаем две основные проблемы, которые мы не предусмотрели заранее, но которые, на самом деле, были ключевыми:

в лабораторных тестах мы использовали две или три модели телефонов, а сами тесты проводили на узкой выборке людей при практически одинаковом освещении. Однако, когда люди используют приложение, действие происходит в абсолютно разных условиях освещения, на сотнях различных типов устройств, что снижает точность ниже 50%, а это, как мы понимаем, хуже простого броска монетки.

на момент разработки не существовало научно подтвержденных паттернов, которые точно могли отделить ложь от правды говорящего. Во всяком случае, для более точного распознавания чего-то подобного в случае массового использования потребовался бы профессиональный психолог, который опирается не только на движения лица, но и на контекст вопроса, общее состояние испытуемого. Чего, разумеется, мы заложить в приложение не могли.

Вывод 1: Не делайте сложно. Если у вас есть интересная гипотеза, потратьте как можно больше времени, чтобы быть уверенным в её работоспособности. Напишите, позвоните, встретьтесь с людьми, кто может что-то об этом знать. Как правило, вам не откажут и с радостью помогут, а вы сэкономите деньги и время.

Опыт в финтехе: забейте на мелкие технические ошибки, начинайте продавать

Спустя время мы решили попробовать себя в финтехе и начали разрабатывать онлайн-сервис для ведения управленческого учёта. Сервис должен был стать помощником молодым предпринимателям и управленцам в малом бизнесе. Суть сервиса заключалась в возможности в онлайне наблюдать несколько основных финансовых показателей бизнеса с прогнозом в простом одностраничном виде.

У нас была киллер-фича — конкурентное преимущество. Сервис должен был автоматически интегрироваться с платформой amoCRM и вытаскивать оттуда информацию по сделкам, пропускать её через нашу математическую модель и выдавать фактические значения (как бизнес себя чувствует сейчас), а также прогноз на будущие периоды (что будет через некоторое время).

Если причиной неудачи первого стартапа была сложная и не до конца проверенная гипотеза, то здесь мы просто очень долго делали продукт. Бюджет заканчивался, разработки оставалось много, уменьшилась её скорость. Выпускать продукт с неполным функционалом казалось неправильным. В таких случаях начинается замкнутый круг: бюджет заканчивается, снижается темп производства, удлиняется разработка, ты постоянно откладываешь релиз, конкуренты продвигаются дальше, а инвесторам сложнее доказать необходимость дополнительного финансирования.

В результате наши конкуренты первыми сделали автоматическую интеграцию с amoCRM.

Вывод 2: Не затягивайте разработку. Сразу опишите функционал MVP проекта и, как только достигните этого функционала, пускай даже с некритичными ошибками, выкатывайте проект в маркетинг. Предложите первым клиентам бесплатный период и сосредоточьте команду на сбор обратной связи от этих клиентов и устранение самых распространённых ошибок. Спустя пару месяцев у вас будет работающий продукт с клиентской базой. Так будет проще получить дополнительные инвестиции и доделать оставшийся функционал.

Команда стартапа: на старте все работают круглосуточно

Работая над третьим проектом, мы понимали, что необходим более консервативный и прогнозируемый бизнес, который позволит дофинансировать остальные стартапы. Поэтому мы решили масштабировать уже существовавший у нас бизнес по продаже сертификатов на активный отдых и различные виды спорта.

Этот кейс был более положительный: мы чётче определили задачи, и каждый месяц проект приносил прогнозируемые деньги. Мы сформировали стратегию продвижения и получили финансирование на масштабирование, но непосредственный руководитель проекта и его подчиненные просто не смогли выдержать темп. Соответственно, заявки клиентов, приводимые маркетингом, не обрабатывались на нашей стороне в полной мере.

Иван Борисенко с командой

В данном случае проблема уже была в команде. В венчурном бизнесе необходимо, чтобы занимающийся им человек чётко понимал, что это его проект. Он должен им гореть, а не относиться к нему как к работе с 9 до 17.

Вывод 3: Занимаясь своим бизнесом, вы должны быть уверены, что занимаетесь им на полный штык. Не переводите фокус на что-то другое. Кроме того, если чувствуете, что вы в команде самый сильный член, возможно, это плохой звоночек. Вы должны чувствовать рядом с собой зубастую команду, а не тянуть людей за собой. Ежедневно отслеживайте бизнес-показатели, ищите узкие горлышки и безжалостно убирайте от бизнеса ленивых формалистов.

Финансирование стартапов: не тратьте деньги на набивание шишек

Чтобы инвесторы заинтересовались проектом, стартап желательно должен находиться на этапе «есть идея, команда и работоспособный MVP». Вы должны иметь хоть какие-то карты на руках и, что самое важное, чёткое понимание, как будете действовать: распишите денежный поток, распределите роли в команде и проработайте план продвижения. Самое главное — детально продумайте не то, как будете разрабатывать продукт, а то, как вы будете его продавать. При наличии вышеуказанного инвестор, как профессионал, сам сможет определить, толковый проект или нет.

Вывод 4: Если есть хорошая идея, и команда уверена, что стартап может взлететь, я бы рекомендовал не искать частных инвесторов, а сразу подаваться на акселераторы, в том числе зарубежные. В этом случае не будете тратить время на набивание собственных шишек и, при наличии куратора, сможете научиться фокусироваться на важном. Само собой, это не значит, что кто-то будет делать работу за вас, но вы с большей вероятностью избежите базовых ошибок.

Опыт в стартапах как драйвер профессионального развития

Сейчас я руковожу международным направлением в финтех-компании. В моём подчинении находятся офисы компании в Мексике и Южной Африке, а также различные департаменты офиса РФ — IT, маркетинг.

Тот опыт, который мы приобрели в стартапах, в основном помогает мне в трёх вещах:

Во-первых, стал глубже понимать желания инвесторов. Я лучше нахожу с ними общий язык и понимаю, как их ожидания воплотить в реальность.

стал глубже понимать желания инвесторов. Я лучше нахожу с ними общий язык и понимаю, как их ожидания воплотить в реальность. Во-вторых, я знаю, какие ошибки точно нельзя допускать при развитии проекта. Важно находить чёткий баланс между IT и бизнесом, при этом не затягивая разработку. Мы учитываем эти моменты, поэтому показываем высокие и желаемые результаты. Например, на африканском проекте подняли прибыльную часть бизнеса в полтора раза за шесть месяцев.

я знаю, какие ошибки точно нельзя допускать при развитии проекта. Важно находить чёткий баланс между IT и бизнесом, при этом не затягивая разработку. Мы учитываем эти моменты, поэтому показываем высокие и желаемые результаты. Например, на африканском проекте подняли прибыльную часть бизнеса в полтора раза за шесть месяцев. В-третьих, международный бизнес подразумевает открытие офисов в новых странах, то есть запуск бизнеса с нуля и доведение его до оговорённых показателей. Опыт стартапов помогает понять, на чём необходимо делать фокус, а на что, наоборот, не стоит тратить время, человеческие и финансовые ресурсы.

Рекомендации начинающим предпринимателям

Хорошо подумайте, хотите ли вы действительно заниматься стартапом и бизнесом в целом. Посмотрите вокруг, возможно, при вашем, образовании, уровне жизни, знакомствах и круге интересов более целесообразным будет пойти в какую-то корпоративную историю. Если идея хорошая и вы решили, что её 100% нужно реализовывать, проверьте гипотезу и проведите серию проблемных интервью с теми, кому, на ваш взгляд, она будет интересна. Не стесняйтесь спрашивать, звонить, встречаться. Потратьте на это время. Погрузитесь в тусовку стартапов. В России она довольно развита, сходите на мероприятия ФРИИ, послушайте, чем живёт индустрия. Если идея выглядит как швейцарский нож, крутая и сложная, забудьте про неё. Хорошо взлетают маленькие, но элегантные стартапы с коротким циклом разработки. Вам с командой будет легче реализовать такой продукт, вы наработаете навыки и с большей вероятностью доведёте проект до продаж. Правильно подбирайте команду. Если у вас есть крутая идея, формируйте бодрую команду, которая закроет основные потребности проекта. Как правило, на старте хватит лидера-организатора, технического специалиста и маркетолога. Причём каждый должен быть эффективно замотивирован и работать круглосуточно. Кроме того, если вы уже оформили юридическое лицо, хорошей мыслью будет пригласить в команду человека (возможно, part-time), который снимет с вас вопросы, связанные с документооборотом, оплатой услуг подрядчиков. Учите английский язык. В стартапах знание языка откроет возможности для нетворкинга и выведет на новый качественный уровень, а в международных компаниях коммуникация на английском — это базовый навык сотрудников.

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