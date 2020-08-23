«Всё строится на дружбе и взаимопонимании». Как подростки учатся делать стартапы и работать в команде

Рассказываем, зачем детям учиться делать стартапы, почему подход Children to Children работает и как подростки взаимодействуют в команде, переживают провалы и находят силы делать новые проекты.

Зачем детям стартапы

Кнарик Арабян, сооснователь детской бизнес-школы KinderMBA

В современном мире важно, чтобы обучение было максимально приближено к реальной жизни, чтобы правильно расставлять приоритеты и формировать ценности, а ещё развивать мотивацию и действовать, не боясь ошибок.

В детской бизнес-школе KinderMBA мы помогаем ребятам развить предпринимательское мышление и получить необходимые навыки будущего: умение работать в команде, умение решать проблемы, навыки мягкого общения, целеполагание, креативность, проектная работа, умение планировать и эффективно распределять ресурсы, тайм-менеджмент и многие другие. На занятиях ребята изучают контент по определенному направлению, например, банкинг, реклама, предпринимательство и работают над собственными проектами. Это либо бизнес-проекты, включающие в себя этапы от генерации идей до реализации, либо реальные кейсы от крупных компаний.

В конце семестра наши ученики презентуют свои проекты экспертному жюри на международной конференции KinderMBA Global School Business Project Award, которая традиционно проходит на экономическом факультете МГУ. Это порядка 400 проектов каждый год. В рамках конференции действует «Аллея стартапов» — специальная площадка, на которой ребята могут рассказать о своем проекте, представить и даже реализовать свою продукцию.

После конференции мы обязательно обсуждаем результаты каждой команды: подводим итоги семестра, анализируем обратную связь от экспертов, размышляем, что получилось, а над чем еще предстоит работать, какие были сложности и как их преодолеть. Порой анализ произошедшего, рефлексия детей поражает нас, взрослых, до глубины души — настолько это обстоятельные и тонкие рассуждения.

Они учатся работать в команде, брать на себя ответственность, принимать решения, адаптироваться к изменениям. У них свой взгляд на разные ситуации, свой подход к решению самых непростых задач. Мы ценим модель Children 2 Children, когда дети участвуют в реальных кейсах и решают сложные задачи для бизнеса, помогают другим детям решать существующие проблемы и вместе создают новую реальность.

Мы подумали, что опыт наших учеников может быть полезным и интересным для школьников. И начинаем нашу рубрику с очень важного и необходимого в 21 веке навыка — навыка командной работы. Надеемся, что опыт наших учеников поможет и другим школьникам смело идти к своей мечте!

История команды «Сириус»

Дима Харитонов Глеб Шишнев Миша Никитин

Как появилась команда

Миша: Команда «Сириус» появилась в 2017 году. В ней были я, Макс и Даня, и мы создавали проект энергетического желе. Затем появился Глеб и ушел Даня. Потом присоединился Дима. Вместе мы работаем уже три года — с 2018.

Глеб: Мне кажется, мы сразу друг к другу привыкли. Не помню, чтобы у нас были какие-то разногласия.

Миша: Когда появился Глеб, мы сразу сдружились: смеялись над одним и тем же, думали об одном и том же. Сработались сразу.

Дима: А потом пришел я.

Миша: С Димой мы познакомились в 2017 году когда я представлял свой проект на весенней конференции KinderMBA в МГУ. Я тогда был одновременно в нескольких проектах: в личном от Iron House Pro, где я делал умную аптечку, и в «Сириусе». Я перебегал из аудитории в аудиторию. И в одной из аудиторий вместе со мной выступал Дима. Как-то он упомянул, что хочет пойти к нам на Юго-Западную заниматься. И вдруг в один день я вижу его на занятиях в KinderMBA у нас! Тогда мы только начали изучать модуль «Моя компания». Мы его сразу, конечно, взяли в команду. И не пожалели — он очень хороший участник команды.

Роли в команде

Дима: Распределение по задачам меняется на каждом проекте. Но обычно Миша отвечает за финансовый блок, Глеб — за продвижение и оформление презентации, а над проработкой идеи продукта работаем вместе.

Миша: Да, но когда все меняется в процессе работы над проектом - это тоже нормально. Что-то меняется в человеке и ему ближе становится какая-то другая сфера. Я вот обычно занимался аналитикой, находил данные. Дима прорабатывал эти данные, делал выводы на их основе. Он очень хорошо создает таблицы, переводит числа в речь, в текст для зрителей. Глеб же очень хорошо умеет оформлять презентации, так что за это обычно отвечает он.

Но, конечно, каждый из нас может прийти помочь другому с его блоком или заниматься параллельно двумя направлениями. Это очень ускоряет темп работы.

Дима: Да, но мы стараемся не то чтобы проверять, но помогать, давать советы. В конце мы проверяем все, что получилось, вместе.

Глеб: Допустим, я сделал какой-то слайд, а Дима и Миша приходят и смотрят, насколько он хорош. У каждого из нас разные интересы. Например, у Миши мысли не стоят на месте, он всегда ищет что-то новое. Дима часто замечает грамматические ошибки. На основе общих выводов мы создаем единую картину, которую и записываем в слайд.

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Почему работать в команде лучше, чем одному

Миша: Когда 3-4 человека в команде, каждый из участников помогает придумать как сделать проект таким, чтобы он хорошо воспринимался разными людьми. Вот я сейчас говорю, я воспринимаю эти слова по-своему. Дима — так, как он воспринимает. И реагирует тоже по-своему. Когда в команде несколько человек, они могут посмотреть на проект и сделать так, чтобы каждый человек с разными увлечениями его понял, и ему захотелось приобрести наш продукт.

Дима: С командой работать гораздо проще, потому что тебя всегда поддержат. Когда ты работаешь один, тебе будет сложнее понять, хорошо ли ты здесь написал, поймут ли это другие люди.

Если команда хорошая и настоящая, тебе не будут врать и скажут, где что плохо, и дадут советы, чтобы переделать.

Миша: Несмотря на это есть один минус. Когда ты делаешь индивидуальный проект, ты контролируешь весь проект и вся ответственность лежит на тебе. И если проект провалится, ты сможешь винить только себя. В команде вы можете легко обсудить все недочеты, кто что сделал неправильно и что кому нужно сделать лучше в следующем семестре. Когда ты один, ты не сразу понимаешь, что ты сделал не так.

Друзья в команде

Глеб: Мне кажется, что человек может быть очень развитым и понимающим. Но если с ним неинтересно общаться, то он не даст, так сказать, никакого молока. Ты можешь попросить его найти какой-то блок информации, какой-то материал. Например, я знаю все об Илоне Маске, но если вам в принципе неинтересно со мной говорить, вы заскучаете на первой минуте моего рассказа.

Миша: Если я когда-нибудь открою компанию, я лучше наберу команду за два года. Пусть я меньше добьюсь, зато мы сработаемся, сделаем проект, выиграем что-то, будем очень успешными и нам будет хорошо вместе. Наверное, находить своих людей сложно, но когда ты понимаешь, что нашел, это большая удача.

Что произошло с командой за время пандемии

Миша: В этом семестре мы работали над кейсом от «Райффайзенбанка» — придумывали новую карту Sport Eco Card. Целевая аудитория — спортсмены и просто любители активного отдыха, которые ведут здоровый образ жизни. А еще те, кому небезразлична чистота нашей планеты. Мы придумали создать экосистему между смартфоном, фитнес-трекером и нашей картой.

Дима: Да, у нас очень интересный проект получился, но семестр в целом оказался одним из самых неудачных для нашей команды. Мы многое делали онлайн, много переписывались. Из-за этого чаще возникали какие-то разногласия, которые лично решить проще. Хотя дело не только в формате работы, конечно.

Миша: Наверное, в этом семестре мы не до конца справились: есть ощущение, что могли сделать лучше. В любом случае мы ценим наши проекты. И думаем, что они очень хорошие, что в будущем мы сможем их доработать и реализовать. Желание есть.

В этом году мы сильно волновались. Мы рассказывали презентацию, но не видели зрителей. Было сложно. В оффлайне ты смотришь на зрителей, видишь их реакцию, их лица. Видишь, что они тебя подбадривают, что ты идешь в правильном направлении и можешь продолжать тему.

Либо же наоборот переходить к следующему слайду, если не видишь отклика. А сейчас в Zoom сложнее заметить эмоции людей, видно только лишь слайд.

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Что пошло не так

Миша: После этого семестра я решил уйти из команды. Хочу попробовать сделать проект с другими участниками, в новой команде. Мы приняли решение с Максом, который тоже занимается в нашей группе в KinderMBA, попробовать вести проект вместе. Еще одна причина — некоторые проекты у нас не оканчивались успехом, последние два провалились. Я хочу попробовать новый формат. И параллельно следить за тем, как развивается Сириус. Возможно, я еще туда вернусь. Мы расформировались, но приняли это решение взвешенно, без обид и ссор — собственно, этому нас и учили в KinderMBA.

Я понял, что нужно тщательнее относиться к тексту, который печатается на слайде. Приносить туда такие факты, которые будут интересны аудитории. Находить больше интересных кейсов, анализировать новые данные, глубже изучать рынок.

Причем важно работать не только над текстом в презентации, но и над питчингом, над тем, как мы будем его преподносить, что будем говорить. У нас было много лишнего.

«Сириус» — команда успешная, с большой историей, она существует уже три года. Я думаю, что мой уход из команды ничего не значит. Она продолжит жить.

Глеб: Мое мнение — грустить категорически не стоит. Люди двигаются вперед, у кого-то меняются интересы. Все не вечно. Миша ушел из команды, чтобы попробовать новый стиль, новый формат. Мы с Димой тоже будем пытаться развить команду «Сириус», сделать что-то по-другому. Будем решать, что мы сделали не так в этих двух семестрах. Может, мы застоялись на месте и не двигаемся в одном направлении с другими ребятами. Мы будем пытаться их догонять и обгонять.

Дима: Я согласен с Глебом — грустить не надо. Нужно пробовать что-то новое. Все меняется. Лично я на Мишу совершенно не сержусь, мы с ним так и остались друзьями. Возможно, немного жалко, что мы потеряли такого хорошего участника нашей команды. Миша вложил не только огромную энергию в нас, но и помощь в создании всех наших проектов.

Главные факторы успеха команды

Миша: Мне кажется, что это хорошие отношения между участниками этой команды. Надо подбирать людей, которые соответствуют твоим чувствам, твоим интересам. С которыми тебе интересно общаться. Члены команды должны быть твоими друзьями.

Глеб: Я думаю, что ключевых факторов как таковых нет. Бывает так, что посреди проекта приходит какой-то абсолютно новый человек, с которым люди не знакомы. И несмотря на это человек понимают вот эту силу, вот этот дух проекта и вливается в процесс. В общем, я считаю, что все зависит от желания. И конечно, все строится на дружеских отношениях и взаимопонимании.

Дима: Все должны друг другу нравиться. Если у каких-то участников не будет взаимодействия, они будут постоянно ссориться, то ничего не получится. Также мне кажется, что каждый участник команды должен научиться чему-то у другого участника. Потому что если все будут изучать информацию от своих друзей, это тоже увеличит их понимание друг друга и доверие.