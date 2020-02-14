Российская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за $1

Диана Костырина, 16-летняя ученица томского лицея, получила от писателя Стивена Кинга права на экранизацию его рассказа «Женщина в комнате». Она участвовала в программе Dollar Baby, по которой Кинг за $1 на год передает права на адаптацию одного своего рассказа молодым режиссерам, пишут «РИА Томск».

Диана планирует снять короткометражку до осени 2020 года вместе с киноклубом «Сибирские мастерские». Фильм покажут в Краснодаре на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia.

«Хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа», — рассказала о фильме Диана.

Диана состоит в киноклубе «Сибирские мастерские» уже четыре года: сначала она была в нем в качестве актрисы, а теперь — режиссера. Сейчас она ищет претендентку на главную женскую роль, а для мужской ведет переговоры с одним известным актером.

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