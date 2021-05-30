План игры: какой должна быть ваша стратегия для успешной сдачи ЕГЭ

Выходим на финишную прямую: до ЕГЭ остались считаные дни, а значит, нужно активировать все силы, не расслабляться, не сдавать позиции, четко видеть цель, к которой вы стремитесь. Руководитель онлайн-центра подготовки к ЕГЭ «Репетиторская империя» Виктор Медведев делится рекомендациями о том, что нужно и нельзя делать перед экзаменами.

Чего нельзя делать во время подготовки

Повторять теорию

Многим кажется, что регулярное перечитывание учебников или собственных конспектов – это наиболее успешный путь к высоким баллам. Это не так. Существует такой инструмент как конус Дейла, который показывает, насколько хорошо усваивается информация в зависимости от вида деятельности.

В случае, если человек просто читает материал, в среднем он запоминает лишь 10-20%.

А в то время, когда ученик вовлечен в деятельность, например, имитирует процесс воспроизведения информации, попадающейся на реальном экзамене, в памяти откладываются от 30 до 80% изученного.

Хвататься за все и сразу

Хаос всегда менее результативен, чем системный подход. Исследования показывают однозначный вред многозадачности, которая лишь создаёт иллюзию продуктивности, но на самом деле значительно снижает производительность и даже негативно сказывается на работе нашего мозга.

Поэтому нет никакого смысла в том, чтобы смотреть видео по профильной математике, параллельно решая варианты по русскому языку. Совмещать подготовку к нескольким предметам важно, но совмещение – это не про попытку браться за всё разом.

Кроме того, в рамках предмета тоже не стоит пробовать объять все темы одномоментно. Самая эффективная стратегия – расставить приоритеты в зависимости от своего уровня знаний, а затем уделять внимание именно тем блокам, с которыми есть проблемы.

Попробуйте найти на ФИПИ варианты досрочных тестов по каждому предмету, решить их и таким образом определить свою степень подготовленности. Затем необходимо понять, какие темы вызывают меньше всего проблем, а какие – наибольшие трудности, чтобы разумно распорядиться оставшимся на подготовку временем.

Для составления наглядной картины стоит распечатать кодификаторы ЕГЭ по предметам с темами, вопросы по которым включены в состав теста. Затем, ориентируясь на свои ощущения, обозначьте напротив каждого пункта, на сколько баллов по шкале от 1 до 5 вы владеете материалом. Так станет понятно, какие темы необходимо дополнительно повторять или углубленно изучать, и получится правильно расставить приоритеты.

Идти по пути наименьшего сопротивления

Эволюционно наш мозг устроен так, что он стремится избегать опасности и трудности. Поэтому зачастую нам дискомфортно приступать к тем вещам, которые заставляют «напрягать извилины» и повышают гормоны стресса.

Очень ярко это проявляется при подготовке к ЕГЭ. Например, если говорить о подготовке к экзамену по истории, ребята много раз перечитывают темы, неоднократно повторяют Древнюю Русь, Московскую Русь, политическую раздробленность, но не приступают к непростому и насыщенному событиями XX веку, который занимает до 40% экзамена.

На обществознании школьники зацикливаются на блоках «Общество» и «Человек», но оттягивают погружение в «Право» или «Экономику», потому что для них они кажутся трудными и неподъемными.

Это серьезная ошибка в подготовке, потому что именно на сложных и малопроработанных темах выпускники чаще всего теряют баллы.

Решать тесты из непроверенных источников

К сожалению, большинство школьников не придают значения тому, насколько та практика, которую они решают, соответствует заданиям, встречающимся на ЕГЭ. Многие очень крупные и популярные онлайн-платформы, например, Решу.ЕГЭ, зачастую предоставляют тесты, которые мало соотносятся с тем, что будет на экзамене.

Поэтому при подготовке важно использовать верифицированные источники. К ним относятся сборники от составителей экзаменов: старый и новый банки ФИПИ, а также задания ЕГЭ прошлых лет, которые с высокой вероятностью повторяются из года в год. Такой подход обеспечивает объективное представление о том, с чем придется столкнуться в реальности и позволяет не тратить силы на то, что не спрашивается на экзамене.

Не приступать к заданиям второй части

У многих ребят, особенно со слабой базой подготовки, существует психологический барьер перед ними. Хотя принципиально важно понимать, что задания и первой, и второй части проверяют знания одной и той же теории.

Поэтому, если системно заняться ее изучением, будет абсолютно неважно, каким способом вас спрашивают – выбрать вариант из теста или дать развернутый ответ.

Чтобы побороть этот деструктивный страх, рекомендуется прорешать очень много заданий из второй части, чтобы довести формулировки до автоматизма.

Что нужно делать перед ЕГЭ

Составить комбинированный план

Есть проверенная менеджерская истина: 10 минут планирования экономят 10 часов рабочего времени. Важно, чтобы план подготовки был гибким и учитывал множество факторов. Школьники часто допускают ошибку: составляют план только по одному предмету, не думая о том, что сдавать экзамены нужно будет по 3-4.

Хорошая стратегия должна учитывать, как в рамках, например, недели или дня, будет распределено время на каждый предмет. Поэтому комбинированный план – это инструмент, который позволит меньше переживать из-за того, что что-то упущено или мало изучено.

Использовать фокусировку на главном

К сожалению, когда план составлен, мозг часто начинает бойкотировать и сопротивляться огромному списку задач. И в такие моменты часто план больше демотивирует, чем помогает. Нужно дробить большой «кусок гранита» и в один момент времени концентрироваться на единственной задаче, не думая, что впереди их еще 10-20-30.

План важен и нужен, но «мыслим глобально, действуем локально». Только так груз огромного количества пунктов плана не будет давить, а задачи будут закрываться одна за другой.

Тренироваться воспроизводить информацию

На самом деле главное, что проверяет ЕГЭ, – умение запоминать и воспроизводить материал на экзамене в условиях стресса. Поэтому акцент в подготовке, особенно в последние недели и дни, должен быть сделан на «вытаскивание» и применение информации из долгосрочной и краткосрочной памяти.

Для этого необходимо брать задания с развернутым ответом и пытаться мысленно или на бумаге сконструировать своё решение. То, что вызвало особые сложности, требует тщательной проработки и дополнительного повторения, чтобы довести любую тему практически до автоматизма.

Разобрать критерии экзамена

Экзамен – это «игра» по определенным правилам, соответственно, чтобы выиграть и оказаться как можно выше в списках на зачисление в вуз – надо знать ее правила. Знание критериев оценки и тонкостей КИМов, по которым проверяют знания выпускников – это один из главных инструментов, помогающих набрать максимальное количество баллов.

Хотя экзамен называется «единым», к сожалению, критерии его оценки очень по-разному трактуются в регионах страны. Чтобы четко понимать, что от вас требуется, какие подходы есть у контрольных комиссий в вашем регионе, можно ознакомиться с методическими рекомендациями для экспертов ЕГЭ, размещенных на сайте ФИПИ, где подробно разобран каждый критерий.

Не лишним будет воспользоваться и помощью наставника, который глубоко погружен в эту сферу и знает особенности проверки в разных республиках, автономных округах, областях и даже городах.

Заняться психологической подготовкой

К несчастью, в своей практике я сталкиваюсь с тем, что даже ребята с уверенным владением материалом и хорошим уровнем знаний, в условиях стресса на ЕГЭ «ломаются» под действием провоцирующих факторов.

Их множество: досмотр перед входом в класс, строгие наблюдатели, незнакомая обстановка, бесконечные минуты перед выдачей бланков, страх перед ответственностью и т.д.

Нельзя допустить, чтобы «нервы» и паника стали причиной потери баллов. Поэтому нужно заранее заняться психологической проработкой, до ЕГЭ использовать различные техники, например, визуализацию самого процесса экзамена, которая поможет значительно снизить уровень стресса в реальной ситуации.

Психологическая подготовка и правильный настрой очень важны, чтобы не растеряться в решающий момент и успешно пройти испытание.

Анализ ответов всех наших успешных выпускников дает представление, что для сдачи ЕГЭ с отличными результатами нужны:

качественная системная подготовка с продуманным планом;

правильный психологический настрой;

усердие и вера в собственные силы;

четкое представление о критериях оценки экзамена;

видение своей цели, к которой нужно стремиться (независимо от того, будет ли это гордость родителей, престижный вуз, перспектива будущей карьеры, материальное поощрение от семьи или что-то другое).

Главное, что нужно запомнить при подготовке: нет никакой «волшебной таблетки», которая позволит набрать высокие баллы. Все в ваших руках!

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