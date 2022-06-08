Второкурсница из Москвы создала дисплей панорамного отображения

Студентка второго курса московского университета создала дисплей панорамного отображения. POV-дисплей на основе инерционности зрительной системы позволит привлекать внимание людей в любом месте.
О разработке студентки 2 курса Московского технического университета связи и информатики Анастасии Давыдовой RB рассказали в пресс-службе МТУСИ.
POV-дисплей, разработанный Анастасией, работает на основе инерционной зрительной системы. Он способен привлекать внимание людей в любом общественном месте.
«В последние десятилетия объем человеческого внимания находится на исторически низком уровне: из-за постоянных отвлечений рекламой и уведомлениями из социальных сетей становится все труднее привлекать и удерживать внимание людей», – рассказала Анастасия Давыдова.
POV-дисплей работает так, что человек, смотрящий на него, ощущает иллюзию наличия физического объекта. Совокупность различных факторов восприятия изображения помогает человеку лучше запоминать и обрабатывать передаваемую через дисплей информацию.
Анастасия Давыдова представила свою работу в финале научного конкурса «Первый шаг» в Новосибирске, в котором и одержала победу.
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