Второкурсница из Москвы создала дисплей панорамного отображения

Студентка второго курса московского университета создала дисплей панорамного отображения. POV-дисплей на основе инерционности зрительной системы позволит привлекать внимание людей в любом месте.

О разработке студентки 2 курса Московского технического университета связи и информатики Анастасии Давыдовой RB рассказали в пресс-службе МТУСИ.

POV-дисплей, разработанный Анастасией, работает на основе инерционной зрительной системы. Он способен привлекать внимание людей в любом общественном месте.

«В последние десятилетия объем человеческого внимания находится на исторически низком уровне: из-за постоянных отвлечений рекламой и уведомлениями из социальных сетей становится все труднее привлекать и удерживать внимание людей», – рассказала Анастасия Давыдова.

POV-дисплей работает так, что человек, смотрящий на него, ощущает иллюзию наличия физического объекта. Совокупность различных факторов восприятия изображения помогает человеку лучше запоминать и обрабатывать передаваемую через дисплей информацию.

Анастасия Давыдова представила свою работу в финале научного конкурса «Первый шаг» в Новосибирске, в котором и одержала победу.