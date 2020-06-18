Волонтёрство, челленджи и путешествия для смелых: как не заскучать этим летом

Делюсь способами, как перейти из режима «в учёбе» в режим «отдых» с удовольствием и пользой.

Лето наступило стремительно и внезапно, и для студентов наступают долгожданные каникулы. Но так ли легко оставить дела, забыть об учёбе и наслаждаться тремя месяцами свободы? По собственному опыту знаю, что переключиться на отдых после сессии, экзаменов и курсовых работ очень трудно.

Попрощайтесь с вузом до сентября

Перед тем, как перейти к каникулам, стоит закончить все дела в вузе. Закройте сессию, подберите хвосты, отнесите книжки в библиотеку, верните долги одногруппникам. Словом, сделайте то, что дёргает и мысленно возвращает на учёбу.

А ещё перестаньте поглощать информацию в больших количествах.

Вряд ли вашему организму понравится врываться в отдых с горой учебников и планов на следующий год. Об этом подумаете в конце лета.

Время — ресурс, используйте его правильно

Проблема, которая касается всех. Очень важно следить за временем, которое проводите в интернете. Несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией, помните — это не навсегда. Мир потихоньку выходит из состояния анабиоза и возвращается к жизни, поэтому причин и отговорок залипать в компьютере становится меньше.

Если сложно самодисциплинироваться и отказаться от интернет-сёрфинга, используйте специальные приложения и сервисы, которые напомнят о превышенном лимите.

Включите путешествия в список дел на лето

Чтобы скорее настроиться на привычные летние активности, больше гуляйте. Карантинные ограничения снимаются или смягчаются, поэтому если давно хотели, но откладывали путешествие по России, время пришло. Перед выездом советуем посмотреть актуальную карту с трафиком самолётов. Она постоянно обновляется, показывает, что и где происходит, куда можно полететь.

Если далеко выезжать не хочется, путешествуйте по своему региону.

Не обязательно садиться в самолёт, чтобы получить массу запоминающихся эмоций.

Стоит отъехать от города на ближайшем автобусе и выйти в поле — приключения обеспечены. Но помните о личной безопасности и лишний раз не безумствуйте.

Учитесь новому (если совсем без этого не можете)

Для тех, кто всё-таки не решается далеко отойти от дома и не может жить без компьютера, есть вариант провести время с пользой — пополняйте культурный бэкграунд, занимаясь онлайн. В сети много курсов, лекций, обсуждений, фестивалей кино. Если не хватает структуры — составьте список книг или фильмов, которые хотите изучить. К концу лета станете интеллектуалом, который запросто отличит постмодерн от мета-модерна и наоборот. Только помните о мере и не перегружайтесь информацией!

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Поскольку свободного времени летом много, то к культурному развитию неплохо добавить языковое. Современность диктует — английский нужен везде, от поездок в отпуск до зарубежных командировок. Поэтому приходится постоянно повышать скиллы в изучении. Чтобы не скучать и не стоять на одном месте, как можно чаще общайтесь с носителями языка. Для этого придумали специальные сайты и приложения, где вы найдёте друга по переписке — Polyglot Club, The Mixxer, Speaky, iTalki. Из тысячи анкет выбирайте понравившуюся и скорее знакомьтесь. Кроме того, вы сами можете обучать желающих вашему родному языку.

Осваивайте новое и необычное

Если хочется быть не просто книжным интеллектуалом, но и развивать навыки на практике, ввяжитесь в челлендж. Во-первых, соревновательный дух не даст быстро сойти с дистанции, а во-вторых, это весело и полезно, помогает двигаться вперёд и делать те вещи, которые раньше не приходили в голову — к примеру, открыть стартап или запустить проект.

Чтобы лето не выглядело рутинным и мало отличающимся от учебных дней, предлагаем освоить новую область деятельности. Пускай она будет безумной, яркой и запоминающейся.

Например, пойдите на курсы художественного свиста. Уверены, после них вы будете красиво объяснять (разумеется, свистом), что это не плохая примета, а настоящее искусство.

В копилку к новому занятию добавьте волонтёрство. Увы, этим летом не удастся поехать собирать клубнику в Финляндию, но покататься внутри страны — вполне. Есть удивительные направления вроде Камчатки и Байкала! Если вы из центральной России и не готовы к радикальным забросам в другую часть страны, то есть заповедники даже в пределах Московской области. Например, Лосиный остров.

Перед тем, как поехать туда, ещё раз проверьте карту карантинных ограничений и уточните у организаторов информацию о приезде.

Сохраняйте лето в памяти

Документируйте события, которые с вами случаются. Ведите личный дневник, снимайте фильм, бегайте повсюду с включённым диктофоном. В конце лета из собранного материала получится своеобразный проект — ваши воспоминания, которым можно придать любую форму.

И последнее — делайте добрые дела как можно чаще.

Это может быть что-то маленькое и незначительное на первый взгляд, но на самом деле важное. Помните, что не все герои носят плащи и для добрых дел не всегда стоит спасать вселенную.

Помогите бабушке перейти через дорогу или донести сумки женщине из магазина до дома. Так вы разгрузитесь психологически и почувствуете себя лучше, получите положительные эмоции. А они держат в тонусе и дают силы на новые приключения.