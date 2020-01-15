Подросток открыл новую планету во время стажировки в НАСА

Стажеру поручили изучить данные о яркости звезд, полученные с космического телескопа TESS. Когда Вольф посмотрел на систему, расположенную в 1300 световых лет от Земли, он заметил небольшое затемнение у одного из солнц.

Это затемнение оказалось планетой в 6,9 раз больше Земли. Она находилась на орбите двух звезд — такие планеты обычно называют планетами с кратной орбитой.

«В тот день в моих записях было много пометок о двойных звездах, — рассказал Кукер. — Но когда я обнаружил эту, то поставил у нее сразу 10 звездочек».

Кукер отметил свою находку и показал ее своим кураторам. Вместе они изучали открытие несколько недель и привлекли других ученых для подтверждения его гипотезы. По словам НАСА, подросток сделал редкую находку — обычно планеты с кратной орбитой довольно трудно обнаружить и обычно их замечают, только когда планеты проходит по нижнему диску солнца и яркость одного из солнц уменьшается.

Кукер утверждает, что было нелегко доказать то, что он нашел, но все данные указывали на его правоту. «Наша уверенность в достоверности моей находки то падала, то поднималась, — говорит он. — Но в конце стажировки мы стали уверены, что обнаружили планету».

Это первый раз, когда телескоп TESS смог обнаружить планету с кратной орбитой. Теперь Кукер и его наставники ищут, в каком научном журнале опубликовать статью о своем открытии.

Кукер планирует продолжить изучать астрономию и будет поддерживать контакт со своими кураторами из НАСА. «В будущих исследованиях я буду искать еще больше планет», — сказал он.

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