В конце ноября стартует отборочный этап на международную олимпиаду по программированию «Технокубок»

29 ноября начинается отборочный этап на международную олимпиаду по программированию для школьников 8-11 классов. Участвовать могут ребята из любого региона России и стран СНГ. Соревнования пройдут в онлайн-формате, необходима регистрация .

Олимпиада «Технокубок» состоит из двух этапов: отборочного и финального. В отборочном этапе школьникам предлагают решить задания по программированию дистанционно. Всего есть три раунда, участвовать можно в любом из них. По итогам каждого раунда формируются списки, лучших участников приглашают в финал.

Можно выбрать часовой пояс и решать задания в комфортное время. Организаторы проследят за процессом с помощью специально разработанной системы прокторинга. Специалисты будут записывать экран и участника на видео, чтобы избежать случаев нечестного прохождения олимпиады.

«Технокубок» является олимпиадой первого уровня и позволяет победителем автоматически получить 100 баллов за ЕГЭ по информатике или поступить в профильный вуз без экзаменов. Также победители получат привилегии при поступлении на образовательные программы Mail.ru Group. Диплом олимпиады действителен четыре года с момента прохождения.

Финал пройдёт в смешанном формате: офлайн и онлайн весной 2021 года.

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