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В конце ноября стартует отборочный этап на международную олимпиаду по программированию «Технокубок»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

29 ноября начинается отборочный этап на международную олимпиаду по программированию для школьников 8-11 классов. Участвовать могут ребята из любого региона России и стран СНГ. Соревнования пройдут в онлайн-формате, необходима регистрация

В конце ноября стартует отборочный этап на международную олимпиаду по программированию «Технокубок»

Олимпиада «Технокубок» состоит из двух этапов: отборочного и финального. В отборочном этапе школьникам предлагают решить задания по программированию дистанционно. Всего есть три раунда, участвовать можно в любом из них. По итогам каждого раунда формируются списки, лучших участников приглашают в финал.


Можно выбрать часовой пояс и решать задания в комфортное время. Организаторы проследят за процессом с помощью специально разработанной системы прокторинга. Специалисты будут записывать экран и участника на видео, чтобы избежать случаев нечестного прохождения олимпиады. 


«Технокубок» является олимпиадой первого уровня и позволяет победителем автоматически получить 100 баллов за ЕГЭ по информатике или поступить в профильный вуз без экзаменов. Также победители получат привилегии при поступлении на образовательные программы Mail.ru Group. Диплом олимпиады действителен четыре года с момента прохождения. 

Финал пройдёт в смешанном формате: офлайн и онлайн весной 2021 года. 


Фото на обложке: Unsplash

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