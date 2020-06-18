Поступать нельзя отложить: как попасть в зарубежный вуз во время пандемии

Мы расскажем вам о том, как выбрать страну и вуз, оценить свои финансовые возможности и подготовиться к поступлению, а ещё объясним, чего ждать от образования за рубежом в период эпидемии коронавируса.

В 2020 году поступление за границу может показаться сложным по нескольким причинам. Кроме очевидного — нестабильной обстановки по всему миру из-за COVID-19, есть ещё и стереотип, что обучение за рубежом — это привилегия только очень обеспеченных семей. Не будем вводить вас в заблуждение — такое образование в основном платное, и найти бюджетные варианты практически невозможно. Но выбор точно не сводится к университетам Лиги плюща с чеком в $40 000 в год. Другие вузы не уступают им в качестве образования, но стоят в два-три раза дешевле.

Первый шаг — выбор вуза

Куда поехать учиться

Первым делом надо прислушаться к себе и подумать о своих предпочтениях. Если вы человек более европейского склада, то вам в большей степени подойдут Великобритания, Ирландия. В Испании, Италии, Франции и Нидерландах есть ряд престижных учебных заведений, где обучение идёт полностью на английском языке. Если же вам больше по душе дальние страны, тогда США, Канада или Австралия отлично подойдут.

Существуют признанные международные рейтинги, которые помогут вам сделать выбор и расставить по приоритетности подобранные вузы. Academic Ranking of World Universities (ARWU), QS World University Rankings, THE World University Rankings — это только самые известные. На их сайтах можно изучить, какое место занимает университет в общем мировом рейтинге, в рейтинге отдельной страны или по конкретной специальности.

Рейтинг отражает качество преподавания, удовлетворенность студентов академической программой и даже востребованность выпускников у работодателей.

Сколько это стоит

В Европе год обучения стоит от 10 000 евро, в Великобритании — от 12 000 фунтов, в Канаде — от 11 000 канадских долларов, в США и Австралии — от 25 000 американских долларов. Конечно, стоимость обучения — один из основных факторов при выборе вуза, но всё же стоит разобраться в специфике обучения в разных странах.

Так, например, в Великобритании, Ирландии, странах ЕС бакалавриат в большинстве случаев длится ровно три года, а магистратура — только год. В США и Канаде бакалавриат, как и в России, длится четыре года, а магистратура — два.

С учетом разной продолжительности обучения будет легче выбрать подходящую страну, соответствующую вашим критериям и общему бюджету.

Ещё надо оценить стоимость перелета, проживания, питания и других сопроводительных расходов. По правилам визового центра каждого государства существует минимальная финансовая гарантия, которую необходимо учитывать при оформлении долгосрочной студенческой визы. В среднем эта сумма составляет 12 000 долларов США в зависимости от валюты страны, куда вы собираетесь.

Зачем получать образование за границей

Из-за внушительных цифр, составляющих стоимость обучения и проживания за рубежом, может возникнуть сомнение, стоят ли эти инвестиции того, чтобы в итоге получить заветную «корочку»? Ответ очевиден — да!

Кроме зарубежного диплома, котирующегося и за границей, и в России, перед вами откроются новые возможности и карьерные перспективы. Все страны, упомянутые выше, поддерживают международных студентов политикой продления студенческих виз.

После выпуска студент получает визу выпускника (Post-Study Visa), которая дает все те же права, что и рабочая виза. Продолжительность срока действия такой визы — от одного года до трех лет. Визу выпускника помогает оформить сам университет, если вы успешно окончили программу бакалавриата или магистратуры.

Ведущие международные компании всегда находятся в поиске молодых талантливых специалистов и предлагают выпускникам большое количество мест для стажировок или работы. Стартовая зарплата за рубежом составляет от 35 000 долларов США в год. Будем откровенны, без опыта работы и необходимых практических знаний и умений получить такую стартовую зарплату в России почти невозможно. Но окончив зарубежный вуз, приобретя ценный опыт работы за границей, и в России вас ждут блестящие перспективы.

Как поступить

Несмотря на то, что обучение в упомянутых странах платное, принимают университеты не всех кандидатов, и «купить» свое место в вузе не получится. Каждый абитуриент должен соответствовать вступительным требованиям университета.

Оценки. Школьные, если абитуриент планирует поступать в бакалавриат, или университетские, если студент хочет продолжить свое обучение в магистратуре. Средний балл по пятибалльной системе оценивания, с которым возможно поступить за рубеж, варьируется от 4.0 до 5.0. При этом, если балл ниже 4.0, то опции все равно возможно найти, но уже не очень престижные.

Школьные, если абитуриент планирует поступать в бакалавриат, или университетские, если студент хочет продолжить свое обучение в магистратуре. Средний балл по пятибалльной системе оценивания, с которым возможно поступить за рубеж, варьируется от 4.0 до 5.0. При этом, если балл ниже 4.0, то опции все равно возможно найти, но уже не очень престижные. Знание английского языка. Основных сертификатов, которые принимают зарубежные учебные заведения, два: IELTS Academic и TOEFL. Какой сертификат нужен для поступления, и самое главное, какой балл, написано на сайте вуза. Также можно проконсультироваться у специалистов по международному образованию. Менеджеры по обучению за границей подскажут, какие нужны экзамены, и подберут подходящие для вас университеты и программы, сопроводят по вопросам зачисления, бронирования проживания и оформления студенческой визы.

Основных сертификатов, которые принимают зарубежные учебные заведения, два: IELTS Academic и TOEFL. Какой сертификат нужен для поступления, и самое главное, какой балл, написано на сайте вуза. Также можно проконсультироваться у специалистов по международному образованию. Менеджеры по обучению за границей подскажут, какие нужны экзамены, и подберут подходящие для вас университеты и программы, сопроводят по вопросам зачисления, бронирования проживания и оформления студенческой визы. Мотивационное письмо. Корректно написать Personal Statement поможет знание английского языка на требуемом уровне. В нём вы должны рассказать о себе, о том, почему вы выбрали конкретно этот университет и специальность и почему вообще решили поступать за границу.

Корректно написать Personal Statement поможет знание английского языка на требуемом уровне. В нём вы должны рассказать о себе, о том, почему вы выбрали конкретно этот университет и специальность и почему вообще решили поступать за границу. Дополнительные испытания и тестирования. Представитель приемной комиссии вуза может провести с вами интервью, попросить написать внутренний тест по профильному предмету или дополнительное эссе. Например, чтобы поступить в бакалавриат в США, нужно будет сдать SAT или ACT, некий аналог российского ЕГЭ. А для того, чтобы попасть на программы магистратуры по бизнесу, финансам, экономике или смежным областям, надо предоставить сертификат о сданном экзамене GMAT или GRE. Эти требования не являются обязательными для всех стран и вузов, но имеют важное значение при поступлении в рейтинговые университеты.

Обучение и жизнь студентов не заканчивается на посещении лекций и семинаров. Карьерные центры вуза предлагают студентам с первой недели составить свое резюме и найти стажировку на время каникул. Студенческий совет вовлекает во всевозможные внеурочные активности: экскурсионные поездки, организацию мероприятий и праздников. Спортивные соревнования и занятия поддерживают здоровье и физическую форму студентов. Но несомненно, большую часть времени студенты посвящают основной цели — учебе.

Как пандемия изменила образование в зарубежных вузах

Из-за непростой ситуации, вызванной COVID-19, все университеты Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, США, Канады и многих других стран были вынуждены прекратить очное обучение. И по сей день это правило сохраняется. Государства и сами вузы прорабатывают стратегию по выходу с карантина, но ситуация остается неоднозначной.

Чтобы обеспечить безопасность студентов и тех, кто только поступил, университеты рассматривают несколько сценариев дальнейшей деятельности:

перевести первый семестр будущего учебного года в онлайн, так как современные условия и платформы вузов позволяют это сделать;

выбрать гибридную модель обучения, где студенты смотрят лекции в онлайне, но занимаются очно на семинарах и проектных занятиях в небольших группах;

перенести начало учебного года на октябрь-ноябрь, вместо привычного сентября, чтобы студенты могли полностью учиться очно.

Последний вариант для многих самый желанный, ведь обучение за рубежом — это не только книги и учебники, но и погружение в аутентичную культуру страны, традиции вуза и просто насыщенную студенческую жизнь. Это тот самый незабываемый опыт, за которым отправляются студенты из разных уголков мира.

Но некоторые вузы уже объявили о том, что очного обучения на кампусе не будет. И речь идет не только о первом семестре, а об учебном годе в целом. Кембриджский университет в Великобритании исключил из расписания студентов все очные занятия вплоть до сентября 2021 года. В то же время, в соседней Ирландии, по словам регионального менеджера Доминик Лютрингер, Тринити Колледж начнет программу Foundation (подготовительный годичный курс перед бакалавриатом) для международных студентов очно, но не в сентябре, а со 2 ноября. Программы бакалавриата и магистратуры тоже были перенесены на более поздний срок, первый семестр для ирландцев стартует с 28 сентября.

Поступать нельзя отложить — ставим запятую

Несмотря на введенный карантин и тот факт, что сейчас нельзя с уверенностью утверждать, где и когда обучение начнется очно или онлайн, приемные комиссии университетов остаются открытыми круглогодично и готовы принимать заявки новых абитуриентов на 2020 и 2021 учебный год. Поступление в престижные вузы, как правило, начинается за год до начала обучения. Если у будущих студентов пока что нет на руках финального документа об образовании (аттестата или диплома), это не преграда. Достаточно предъявить академическую выписку оценок за последние два года обучения, на основании которой студент будет зачислен в вуз. Также абитуриенты могут отправить документы в несколько университетов, чтобы и подстраховать себя, и сделать выбор был шире.

Так что, суммируя все вышесказанное, можно смело утверждать, что поступление за рубеж — это куда более доступный и простой процесс, чем может показаться изначально.

Благодаря принимаемым мерам и новым стратегиям, разработанным университетами, второй волны коронавируса опасаться не следует: вузы сделают все необходимое, чтобы обучение проходило в режиме полной безопасности, но при этом без потери эффективности.

Чтобы образование за границей для вас стало еще более привычной темой, не просто мечтой, а реальным планом, я, как выпускница зарубежного университета и специалист, работающая в сфере образования за рубежом, составила пять основных рекомендаций:

Следите за своим учебным прогрессом и оценками. Баллы ЕГЭ при поступлении за рубеж учитываться не будут, а вот оценки играют первостепенную роль. Практикуйте английский язык при первой возможности. Это поможет сдать на высокий балл международный тест по английскому языку и быстрее раскрепоститься и заговорить по приезде за границу. Развивайтесь, интересуйтесь, совершенствуйтесь. Учеба — это далеко не вся наша жизнь, очень важно быть разносторонним человеком. Спорт, творческие кружки, научные конференции, волонтерство — все то, что делает вас уникальным и выделяет среди других кандидатов при зачислении. Выберите правильное время для поступления. Если чувствуете, что морально не готовы ехать учиться в бакалавриат, то лучше этот вопрос отложить до поступления в магистратуру. Со временем станет понятнее, какие страна, университет и специальность подойдут вам лучше всего. Keep calm and carry on. Сохраняйте спокойствие, уверенность в себе и продолжайте стремиться к тому, чего вы действительно хотите. У вас все получится!

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