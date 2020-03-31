«Чувство, будто я единственная не смотрю онлайн-спектакли и не медитирую». Как студенты в России и за рубежом учатся, отдыхают и работают во время карантина

Университеты перевели на дистанционное обучение почти две недели назад, а разговоры в последнее время только о карантине и пандемии. Мы решили узнать у студентов российских и зарубежных вузов, как они все это переживают, как произошел переход на дистанционку, чем они целый день занимаются и удается ли им самоизолироваться.

Екатерина Кузнецова, СПбГЭГУ «ЛЭТИ», 1 курс

Мой университет полностью перешел на дистанционное обучение с 17 марта. В первый день карантина расписание занятий и процесс обучения были еще не налажены, но некоторые преподаватели смогли оперативно все организовать и провести live-трансляции лекций. У нашего вуза есть своя платформа с курсами, где размещен доступ к онлайн-предметам. Каждый преподаватель оповещает нас о предстоящих дедлайнах через личный кабинет студента, ссылки на материалы и лекции оставляет там же за несколько дней до предстоящей пары. Это очень практично, потому что на тебя одновременно не наваливается огромный объем задач – все можно выполнять постепенно. Со многими преподавателями мы общаемся по электронной почте или в социальных сетях. Всегда можно задать вопрос, если что-то непонятно, а многие преподаватели даже дают отдельные задания, где просят составить список вопросов по теме.

Организовывать время стало сложнее. Раньше у меня был определенный «каркас»: расписание пар, от которых я отталкивалась. Сейчас же я могу смотреть все лекции в записи, и никто не контролирует меня. Определенно первое время были соблазны начать читать все давно заброшенные книги, ставить галочки в «to watch – листе», но дедлайны и приближающаяся сессия заставляют все-таки садиться за работу.

Я строю свое расписание так, что каждый день включает в себя учебу, занятия спортом, личные дела (работа, общение с друзьями, саморазвитие).

Мои «пики продуктивности» — до 13:00 и после 18:00, поэтому именно эти промежутки я посвящаю учебе. Нетрудно догадаться, что особых изменений не произошло, ведь я учусь в дневную смену, а вечером выполняю домашние задания.

Я живу в Санкт-Петербурге, где случаев заражения не так много, по сравнению с Москвой. Большую часть времени я провожу дома, хотя раньше я могла учиться в кафе. Сейчас в нашем сером городе непривычно хорошая погода, поэтому просто невозможно отказать себе в прогулке по парку. Я решила на время приостановить посещение спортзала, хоть он еще открыт. Также стараюсь не посещать торговые центры, гипермаркеты и не пользуюсь метро.

Для меня было приятным удивлением, что многие образовательные платформы, онлайн-кинотеатры, библиотеки открыли бесплатный доступ к своему контенту. Я не теряю такую возможность и уже записалась на несколько курсов, которые раньше хотела пройти.

Из-за того, что общественные места (кино, театры, музеи) сейчас закрыты, я реже вижусь с друзьями, но мы поддерживаем связь по Skype, учимся вместе в режиме online.

Наверное, самым парадоксальным последствием карантина стало то, что многие хотели перейти на дистанционное обучение, думая, что будет больше свободного времени, меньше заданий, контроля. Но лично у меня, получилось совсем не так. Задач стало больше, желание саморазвиваться, пока «есть время» тоже растет, поэтому я еще ни разу не чувствовала, что мне нечем заняться или, что мне скучно.

Татьяна Беличенко, НИУ ВШЭ, 1 курс магистратуры

Перевели нас достаточно оперативно — в понедельник сказали о переходе, во вторник в 15:00 у нас уже был первый созвон, а потом лекция. Нам создали чаты в MS Teams, поэтому практически все запланированные семинары проходят, даже задания дают. Мы сдаем большой проект через две недели, поэтому учёба очень интенсивная.

Я встаю в 7 утра — как и в недистанционные дни, только теперь лежу в кровати с ноутбуком следующие три часа. Я совмещаю учебу и работу, поэтому стараюсь написать с утра хотя бы один текст, чтобы разгрузить время днём. День не сильно изменился: сижу с ноутбуком целый день как обычно, только теперь на кухне.

Я стараюсь сидеть дома, но выхожу гулять по набережной и в магазин за продуктами. Сейчас улетела в другой город — не очень self-distancing, но зато узнала, что на внутренних рейсах не проверяют температуру (очень зря!). Здесь тоже изолируюсь — но зато с друзьями и котом.

Работа и учёба — всё в огне, поэтому чувствую, будто пропускаю все веселье: как будто я единственный человек, который не смотрит онлайн-спектакли и не медитирует. Конечно, я не одна работаю удалённо — но для кого тогда 1000 и 1 подборка о том, чем заняться на карантине?

Единственное, чем мне нравится переход в онлайн, это то, что можно заниматься кучей дел во время пар. Отключила камеру и микрофон — и вперёд разбирать полку с книгами, обедать или делать зарядку. Похоже на подкасты, это классно. В остальном, конечно, я люблю встречаться с людьми в общественных местах и обсуждать что угодно, но не пандемию, поэтому жду, когда все вылечатся, и всё вернётся на свои места.

Диана Ратькова, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, 5 курс

Переход на дистанционку произошел после собрания в универе, на которое я попала случайно. В основном все узнали об этом из чатов групп, информация публикуется в электронном портале — все долго и неудобно.

По учебе все стало очень непонятно, везде разная информация, и происходит большая путница в сроках и требованиях, а сейчас это крайне важно при подготовке диплома. Его еще и сдвинули на две недели раньше!

В распорядке для в целом все осталось по-прежнему: так же хожу на работу, только универа стало меньше по будням. Я живу в пяти минутах пешком от работы, так что в общественный транспорт заходить не приходится.

Сейчас я стараюсь не посещать людные места (ТЦ, общепиты и тд), не падаю духом, потому что просто нет времени на это: очень занята дипломом и работой. Чаще и тщательнее мою руки, нос обрабатываю специальной мазью, витамины пью.

Ксения Хлудеева, Венский университет (Австрия), 1 курс

Чуть больше недели назад нам объявили о том, что университеты переходят на дистанционное обучение до 3 апреля, позже перешли и школы. Сначала все было вполне хорошо и все лишь выкладывали скриншоты мейлов от университета в инстаграм. Сейчас же непредвиденные каникулы продлили до 13 апреля и это ещё не предел… Университеты не были готовы к тому, что учебу для всех факультетов и всех курсов придётся проводить онлайн, поэтому моментально перейти на дистанционное обучение не получилось: то ссылки не открывались, то и вовсе занятия не проходили. Спустя несколько дней процесс нормализовался и только к концу первой недели дистанционного обучения лекции стали выкладывать и проводить в назначенное время.

Конечно, мотивации учиться онлайн у меня как и у многих знакомых особо нет. Но мы стараемся выполнять задания и посещать интерактивные лекции.

С теоретической частью все понятно, а что же делать с экзаменами? Вот их перенесли на неопределенный срок. Многие должны были сдавать их в апреле, в том числе и я. Когда будут следующие даты, неизвестно — как и все происходящее вокруг. Ладно просто экзамены, их можно и потом сдать, а вот что делать тем, у кого последний семестр обучения?

«Я из Италии, и этот семестр учусь в Австрии на переводчика. Мне учиться еще год, а мои многие знакомые заканчивают сейчас бакалавра. Выпускную работу они будут сдавать по скайпу — так же, как и отмечать окончание университета», — рассказывает Катерина, студентка третьего курса Венского университета.

«Я учусь на биолога, сейчас последний семестр в университете. В апреле должны были быть два экзамена, а в мае — практика в лаборатории. Но из-за непредвиденной ситуации экзамены перенесли и практику, соответственно, тоже. Теперь я смогу сдать все только в следующем семестре, а это значит, что получу степень бакалавра на семестр позже...», — говорит Сандра, студентка университета БОКУ в Вене.

В Австрии ввели карантин: все сидят дома и выходят на улицу исключительно в магазин. Все закрыто кроме супермаркетов, почты и аптек в которых действует правило не подходить ближе, чем на метр к другому человеку, а кассиры сидят на большой прозрачной пластмассовой загородкой. Раньше можно было ходить в парки, но сейчас их тоже закрыли.

Сфера услуг и развлечений, а также все кафе и рестораны — закрыты. Работает только доставка еды, и то в ограниченном количестве и в ограниченное время. Соответственно, тысячи людей сейчас в отпуске: у кого-то это неоплачиваемый отпуск, а кому-то повезло больше и несмотря на то, что люди не работают, они все равно получают зарплату. В данной ситуации в Австрии предпринимателям помогает государство: оно выплачивает 50% зарплаты трудящимся. Другой половине людей повезло меньше, и их попросту уволили.

Мой распорядок дня с наступлением карантина однозначно изменился: нет четкого понимания, что делать и когда. Да, у нас есть занятия, да, мне нужно много заниматься самостоятельно, но мотивации готовиться к экзаменам, которые неизвестно когда будут, мало. Я живу в общежитии не одна, и в данной ситуации этому безумно рада. Не представляю, чтобы я делала и сколько бы сериалов пересмотрела, если бы была одна.

Есть и положительные стороны: я снова начала рисовать — хобби, на которое раньше не было времени, начала учить французский язык, который уже собираюсь учить два года, а также мы проводим время с друзьями, с которыми я живу: играем, готовим, а ещё у нас есть настольный теннис и спортзал.

Государственные вузы вошли в положение студентов и прямо сейчас обсуждают принятие петиции о том, чтобы вернули уплаченные деньги за этот семестр в университете (720 евро). Эту сумму обязаны платить студенты не из европейского союза и стран третьего мира. Местные же платят 20 евро.

Также многие студии, компании входят в положение и возвращают сумму за купленные абонементы на различные виды услуг, в том числе спортивных. Например, я купила абонемент на семестр на танцы, и если сначала мне предложили записаться ещё на любые курсы абсолютно бесплатно, то сейчас и вовсе вернут деньги, которые я потратила.

Ямур Дырык, Средиземноморский университет (Турция)

Все образовательные учреждения, от начальной школы до университетов, закрылись 16 марта. Онлайн обучение началось с 23 марта.Частные школы преподают в прямом эфире по их собственной учебной программе. Ученики государственных школ слушают уроки по телевизору.

Мне, как студентке государственного университета, пока нечего делать: отдыхаю, читаю книги, смотрю фильмы и стараюсь не думать о вирусе.

Мы всей семьей сидим дома. Так как я самая молодая в семье, я хожу в магазин по необходимости.

У нас в стране закрыли все дискотеки, кафе, кино. Открыты только магазины и аптеки, а пожилым людям старше 65 лет запретили выходить на улицу.

Артем Арбузов, Волоколамский филиал Красногорского колледжа

Поначалу было решено ввести свободное посещение для студентов, но к концу той же недели всех нас перевели на дистанционное обучение. Учеба после этого изменилась очень сильно. Все учителя стали скидывать нам задания в электронном дневнике и через социальные сети.

Задавать стали больше, времени на то, чтобы все сделать стало меньше, потому что мы еще сидим на дистанционных парах пока не через видеоконференции.

Время моего препровождения немного изменилось. Я все так же просыпаюсь с утра, в 8:30 захожу в социальную сеть и жду, когда учитель напишет задания. А так, с одной стороны, стало больше времени, но домашнее задание делает свое дело. Где-то 60% дня приходится делать заданные работы.

По необходимости приходится ходить в магазин или погулять. Все-таки в четырех стенах сидеть целые сутки не очень приятно.

Я постоянно общаюсь, узнаю, что-то новое от друзей, которых смог найти даже во время эпидемии. Отдыхаю я так же, как и до этого. Не падать духом, наверное, помогает желание заняться чем-то новым. Как-бы то ни было, немного свободного времени у меня появилось — по сравнению с той постоянной учебой, что у меня была и будет после возвращения с карантина.

Фото на обложке: Unsplash / titiya chuaichat

