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МФТИ и «Яндекс» откроют в вузе факультет программной инженерии

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Московский Физтех в партнерстве с «Яндексом» откроет в своих стенах факультет программной инженерии с бюджетными местами. Студентов будут обучать в условиях максимально приближенных к реальной работе в компании.

МФТИ и «Яндекс» откроют в вузе факультет программной инженерии

Об открытии факультета сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Студентов будут обучать бэкенд, фронтенд и фулстек разработкам, архитектуре программного обеспечения. Основные дисциплины: матанализ, линейная алгебра, языки Java и C++, дискретная математика.

Большую часть времени студенты посвятят работе с учебными проектами и специальным курсам, на которых можно углубиться в основные дисциплины. Образовательную программу ориентируют на практику – студенты будут набираться навыков и опыта, разрабатывая реальные продукты.

«На 2-3 курсе студенты уже будут готовы к стажировкам, а выпускники смогут претендовать на позиции разработчиков в лучших российских и зарубежных компаниях», – подчеркнула генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

Обучение на факультете программной инженерии рассчитано на 4 года. Первая приемная кампания начнется летом 2022 года. В первом наборе будут открыты 36 бюджетных мест. Выпускники факультета получат дипломы МФТИ государственного образца.

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Фото на обложке: sirtravelalot / Shutterstock

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