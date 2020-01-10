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Что нужно подросткам для идеального дня – исследование

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

В свой идеальный день российские школьники больше всего хотят выспаться, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования Общероссийского народного фронта. 

Что нужно подросткам для идеального дня – исследование

Идеальный день российских школьников начинается с восьмичасового сна. 2,5 часа они готовы уделять хобби и любимым занятиям, почти столько же – встречам с друзьями, около полутора часов – общению с семьей. Остальное время подростки хотят отвести занятиям с репетитором (17 минут), одному интересному школьному уроку, домашним заданиям (не больше 35 минут) и социальным сетям (около полутора часов). Для них также важны кружки, спорт и волонтерская или оплачиваемая работа. 

Согласно исследованию, 63% подростков для счастья не хватает времени на любимое дело. Половине опрошенных – полезных для будущей специальности предметов, а трем из десяти подростков недостает общения со взрослыми, с которыми можно было бы обсудить свои проблемы. 

Для исследования ОНФ «Равные возможности – детям» совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» опросили 1018 детей от 13 до 18 лет из 80 регионов России.

Фото на обложке: Shutterstock / Syda Productions

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