Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов

Студент ИТМО изобрел «умный» рюкзак из фанеры со встроенным механизмом, который преобразует в электроэнергию колебания, создаваемые при ходьбе. С помощью технологии можно прямо на ходу зарядить телефон, чтобы, например, совершить важный звонок.

Об изобретении рассказали в пресс-службе университета ИТМО.

Рюкзак с USB-выходом собран из фанеры. Внутри встроен так называемый лифт, подвешенный на пружинах к верхней части рюкзака и способный перемещаться вверх и вниз при возникновении колебаний во время ходьбы, рассказал автор разработки Максим Мягких.

«Механическую энергию этих колебаний мы преобразуем в электричество при помощи шаговых двигателей, которые выполняют в нашем устройстве функцию генераторов», – пояснил Максим.

Для того, чтобы создать эффективный механизм преобразования, Максим и его помощники в лице команды из 7 школьников провели практический эксперимент. Исследователи рассчитали средний период шага для каждого стиля ходьбы. Получилось, что среднестатистический человек делает 2 шага в секунду. Эти данные помогли разработчикам рассчитать жесткость пружин, от которых и зависит период колебаний лифта.

«Мы хотим предложить альтернативу пауэрбанку, потому что есть давняя проблема: его тоже нужно заряжать и необходимо проверять, взят ли он с собой. Наше устройство решает эти проблемы», – рассказал Максим Мягких.

В будущем автор разработки рассчитывает доработать технические характеристики рюкзака и его внешний вид: материал, цвет, фактура корпуса.

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Фото: Дмитрий Григорьев, ITMO.NEWS