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Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Студент ИТМО изобрел «умный» рюкзак из фанеры со встроенным механизмом, который преобразует в электроэнергию колебания, создаваемые при ходьбе. С помощью технологии можно прямо на ходу зарядить телефон, чтобы, например, совершить важный звонок.

Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов

Об изобретении рассказали в пресс-службе университета ИТМО.

Рюкзак с USB-выходом собран из фанеры. Внутри встроен так называемый лифт, подвешенный на пружинах к верхней части рюкзака и способный перемещаться вверх и вниз при возникновении колебаний во время ходьбы, рассказал автор разработки Максим Мягких.

«Механическую энергию этих колебаний мы преобразуем в электричество при помощи шаговых двигателей, которые выполняют в нашем устройстве функцию генераторов», – пояснил Максим. 

Для того, чтобы создать эффективный механизм преобразования, Максим и его помощники в лице команды из 7 школьников провели практический эксперимент.  Исследователи рассчитали средний период шага для каждого стиля ходьбы. Получилось, что среднестатистический человек делает 2 шага в секунду. Эти данные помогли разработчикам рассчитать жесткость пружин, от которых и зависит период колебаний лифта.

«Мы хотим предложить альтернативу пауэрбанку, потому что есть давняя проблема: его тоже нужно заряжать и необходимо проверять, взят ли он с собой. Наше устройство решает эти проблемы», – рассказал Максим Мягких. 

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В будущем автор разработки рассчитывает доработать технические характеристики рюкзака и его внешний вид: материал, цвет, фактура корпуса.

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Фото: Дмитрий Григорьев, ITMO.NEWS

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