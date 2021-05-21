«Яндекс.Учебник» хочет повысить популярность ЕГЭ по информатике

«Яндекс.Учебник» запускает бесплатный интерактивный школьный курс по информатике. Его цель – заинтересовать детей предметом, повысить компьютерную грамотность учеников и сделать так, чтобы ЕГЭ по информатике выбирали чаще.

Количество школьников, которые решают сдавать ЕГЭ по информатике, в последние годы растёт, однако от общего количества школьников эта цифра все равно составляет небольшую долю – не более 12%, рассказали RB.RU в «Яндексе».

Несмотря на распространение ИТ-профессий и цифровизацию жизни в целом, информатика остается не самым востребованным школьным предметом; так, например, ЕГЭ по информатике выбирает всего 12% учеников. Олимпиады по информатике и поступление в вузы на ИТ-специальности – по-прежнему удел избранных. «Яндекс» ставит себе целью изменить эту ситуацию и запускает современный массовый образовательный курс по информатике. Ирина Савицкая, руководитель направления продвижения «Яндекс.Учебника»

Причины непопулярности информатики связаны с наполнением школьной программы, считают в «Яндексе»: на уроках учат работать в текстовом редакторе, создавать таблицы и презентации, а действительно интересные для подростков темы – современные языки программирования, 3D-моделирование, графика – отсутствуют. Устаревают и учебники – скорость развития IT-технологий быстрее. Тем не менее, на экзамене к детям предъявляют высокие требования, и часть детей заслуженно боится сдавать этот сложный предмет, а кто-то просто не знает, что способен в нём разобраться, заявляют в компании.

Курс по информатике от «Яндекс.Учебника» направлен на решение этих проблем. Он подходит для всех школьников и не ставит себе целью превратить в программистов или разработчиков всех без исключения – он в целом повышает компьютерную грамотность учеников, а для тех, кто хочет погрузиться в ту или иную тему глубже, предоставляет дополнительные материалы.

Интерактивный курс включает в себя теорию и практические занятия и полностью покрывает школьную программу. Сейчас он доступен только для 7 класса, но уже разрабатывается программа и для 8. На уроках информатики от «Яндекс.Учебника» школьники получат актуальные знания, заявляют разработчики: например, о том, как программировать на Python, создавать компьютерную графику, пользоваться облачными хранилищами. Эти знания пригодятся в жизни: изучая прикладной язык программирования, осваивая алгоритмику и развивая цифровые навыки, школьники учатся ориентироваться в цифровом мире. Для части учеников курс станет хорошей базой для выбора будущей профессии.

Курс информатики, разработанный «Яндексом», помогает развивать у детей современные цифровые навыки с понятным практическим применением. Например, дети учатся отличать фишинговые сайты от настоящих, узнают, как безопасно использовать пароли. Учителя в свою очередь получают в распоряжение современную цифровую платформу с методическими рекомендациями, на которой большие разделы сопровождаются обучением учителей. Так, по самым сложным темам – например, программированию и компьютерной графике – «Яндекс.Учебник» разработал курсы для педагогов. А если у учителей останутся вопросы, на них с готовностью ответит служба поддержки. Влад Степанов, руководитель продукта «Информатика» от «Яндекс.Учебника»

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