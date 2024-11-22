Как посмотреть, что о вас знает Google
Гугл — одна из крупнейших интернет-компаний, которая собирает и анализирует сведения пользователей для того, чтобы улучшить свои сервисы. Это включает персонализированный поиск, рекомендации YouTube, информацию о местоположении и рекламу.
При этом многие пользователи не задумываются о том, какой объем материалов собирает поисковая система и как используются данные.
В статье подробно разберем, как получить доступ к этим сведениям и какие инструменты интернет-сервис предлагает для управления ими.
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Содержание
- Как посмотреть все ваши действия в сети и приложениях
- Как запретить Google отслеживать ваши действия в интернете
- Проверьте, не отображается ли в сети ваше местоположение
- Прослушайте все голосовые команды Google
- Просмотр своих действий на YouTube
- Перечень устройств, получивших доступ к аккаунту Google
- Настройте автоматическое удаление данных
Как посмотреть все ваши действия в сети и приложениях
Google My Activity — это инструмент, где хранятся все действия в Google, туда включаются поисковые запросы, историю просмотров на YouTube, перемещения и взаимодействия с приложениями.
Эти сведения используются для создания более персонализированного опыта, однако доступны для проверки и управления.
Чтобы использовать сервис:
- Перейдите на сайт. Откройте myactivity.google.com.
- Авторизуйтесь. Введите логин и пароль от аккаунта.
- Изучите активность. На главной странице увидите все свои действия, которые разбиты на временные метки. Для каждого процесса указаны дата, время, тип.
- Используйте фильтрацию по типам информации. Чтобы проще ориентироваться, выберите определенные категории. Примените «Фильтр по дате и продукту», где можно отсортировать активность по времени или по видам, например, «Поиск», «YouTube», «Карты».
Какие записи можно найти:
- Историю поиска. Здесь находятся все запросы новые и старые, которые вводились в строку поиска Гугл. Это полезно для того, чтобы вспомнить о прошлых исследованиях или найти нужную информацию, но также может раскрывать много личных сведений о ваших интересах.
- Просмотры на YouTube. Этот раздел хранит все видео, которые когда-либо смотрели на YouTube, а также запросы, которые помогают улучшать рекомендации. Эти записи расскажут о привычках и предпочтениях.
- Историю местоположений. Если на устройстве включено отслеживание локации, Google знает и сохраняет информацию о всех посещенных местах.
- Какие приложения использовали. Интернет-сервис фиксирует взаимодействие с программами, которые связаны с аккаунтом, например, Maps или Gmail.
Как проанализировать сведения в аккаунте Гугл
Google Dashboard — это инструмент, который показывает общий обзор информации, которая связана с профилем. Это удобный способ проверить, какие сервисы активны, и какие записи в них хранятся.
В Dashboard можно увидеть, сколько писем в Gmail, количество созданных документов в Docs, а также другие материалы.
Как использовать:
- Откройте Google Dashboard. Перейдите на myaccount.google.com/dashboard.
- Авторизуйтесь.
- Проверьте сведения. На главной странице Dashboard увидите список всех сервисов, которые привязаны к аккаунту. Это могут быть Gmail, YouTube, Фото, Документы.
- Изучите информацию по приложениям. Каждый ресурс имеет свое описание и количество данных. Например, можно увидеть сколько писем в Gmail, число просмотренных видео на YouTube, количество контактов и даже сведения о загрузках из Play Маркета.
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Для чего полезен Google Dashboard:
- Анализирует активность. Программа помогает понять, какие сервисы используете чаще всего и где хранятся записи.
- Контролирует информацию. Это отличный инструмент для мониторинга всех сервисов Google в одном месте, что полезно, если понадобиться выявить материалы, которые могут быть доступны злоумышленникам при доступе к аккаунту.
- Оптимизирует профиль. В Dashboard можно отключить некоторые ресурсы или удалить ненужные сведения, освободить место в аккаунте и защитить конфиденциальность.
Просмотр активности по категориям
Чтобы облегчить просмотр данных и быстро находить нужные сведения, Google предлагает фильтрацию данных по категориям и датам.
Как использовать фильтры:
- Установите нужные параметры — можно выбрать, например, «Поиск» или «YouTube».
- Примените его и получите список действий, которые соответствуют вашим критериям.
Как запретить Google отслеживать ваши действия в интернете
- Зайдите на myaccount.google.com/data-and-privacy.
- В разделе «История действий» выберите «Настройки управления действиями».
Здесь можно отключить:
- Историю местоположений.
- Историю YouTube. Есть отключите эту функцию, то остановится запись просмотренных видео и запросов.
- Действия в сети и приложениях. Эта конфигурация отвечает за сбор данных о поисковых вопросах, какие сайты посещали и какая активнос б в приложениях.
Проверьте, не отображается ли в сети ваше местоположение
История местоположений в Google Maps позволяет сохранить и просмотреть локации, где человек находился. Эти данные используются для того, чтобы оптимизировать карты, предложить маршруты и рекомендовать места.
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Однако такая информация также может представлять угрозу конфиденциальности, если попадет в чужие руки.
Как проверить и удалить историю местоположений:
- Откройте Гугл Карты и перейдите в google.com/maps/timeline.
- Выберите дату в календаре, чтобы увидеть, где были в конкретный день.
- Если хотите удалить историю, нажмите «Настройки и конфиденциальность» и выберите «Удалить всю историю местоположений».
Для дополнительной защиты своей конфиденциальности можете отключить сервисы не только в Google Maps, но и на устройстве.
Это особенно важно, если не хотите, чтобы Гугл или другие приложения имели доступ к информации о нахождении в фоновом режиме.
Даже если временно отключить местоположение, то это существенно ограничит сбор информации о вашей активности.
Как отключить на смартфонах:
- Откройте настройки устройства.
- Найдите и выберите раздел «Местоположение».
- Переключите настройку «Местоположение» в положение «Выкл»., чтобы полностью запретить доступ ко всем приложениям.
Отключите возможность использовать сведения о локации для отдельных программ:
- Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения» и уведомления.
- Выберите платформу, к которой хотите ограничить доступ к нахождению.
- Нажмите Разрешения и выберите «Местоположение». Установите «Не разрешать» или «Только при использовании приложения».
Дополнительные параметры на уровне аккаунта Google:
- Откройте myaccount.google.com/data-and-privacy.
- В разделе «История местоположений» нажмите «Управление».
- Здесь можно запретить собирать информацию о локации для всех устройств, которые привязаны к личному кабинету, что полезно, если используете несколько гаджетов сразу.
Что будет, если ограничить или отключить службы, которые отвечают за локацию:
- Снизится качество рекомендаций. Пользователь будет получать менее точные рекомендации в Google Maps, Search и других сервисах, поскольку они не будут учитывать текущее местоположение.
- Нарушится работа некоторых приложений. Определенные программы, такие как карты и навигаторы, могут потерять доступ к необходимым записям, что может затруднить их использование.
- Повысится безопасность. Если запретите сервисам использовать данные, то это сделает человека менее уязвимыми для слежки и повысит уровень анонимности.
Прослушайте все голосовые команды Google
Доступ к истории управления голосом. Гугл записывает аудио, которые отправляются через Google Assistant, для того, чтобы лучше распознавать речи и персонализировать ответы.
Эта функция полезна для тех, кто активно использует голосового помощника, однако не все пользователи знают, что такие записи сохраняются на серверах Гугл и могут быть прослушаны или удалены.
Как получить доступ к истории:
- Зайдите на myactivity.google.com и авторизуйтесь.
- В меню слева выберите «Фильтр по дате и продукту».
- Отметьте пункт «Голосовая активность», чтобы просмотреть все аудио, которые были отправлены через Google Assistant.
- Пользователь увидит список с указанием даты, времени и текста записи, если она была расшифрована.
Как прослушать и проверить команды:
- В списке аудио выберите интересующую запись.
- Если файл содержит аудиофайл, нажмите «Воспроизвести», чтобы прослушать ее.
- Пользователь может включать команды, чтобы проверить, какие из них были отправлены случайно или ошибочно.
Можно полностью очистить все аудиофайлы, которые были отправлены через Assistant, чтобы защитить приватность.
Гугл позволяет удалять как отдельные записи, так и целые категории команд.
Как пошагово очистить информацию:
- Войдите на myactivity.google.com.
- Найдите категорию «Голосовая активность».
- Чтобы удалить отдельную команду, выберите ее и нажмите на значок корзины.
- Чтобы очистить все записи сразу, выберите «Удалить активность по» и выберите параметр «Все время».
Что рекомендуется делать с файлами:
- Регулярное удаляйте аудио. Это помогает избежать накопления чувствительных сведений, которые могут использовать для того, чтобы проанализировать ваши привычек.
- Очищайте выборочно. Можно убирать только определенные команды, которые содержат личную информацию или были отправлены ошибочно.
Просмотр своих действий на YouTube
Этот видеохостинг, как и другие сервисы Гугл, собирает информацию о действиях пользователей, таких как просмотренные видео, комментарии и лайки.
Эти сведения помогают улучшать рекомендации, но также могут раскрывать много личной информации о личных хобби.
Как просмотреть историю на видеосервисе:
- Перейдите на myactivity.google.com и выберите «Фильтр по дате и продукту».
- Выберите «YouTube» в качестве продукта.
- Здесь отобразятся ваши просмотры и поиск на YouTube.
Как управлять своими сведениями:
- Чтобы удалить отдельное видео, найдите его в списке и нажмите на значок корзины.
- Для того, чтобы очистить полностью информацию о просмотрах выберите «Удалить активность по» и выберите диапазон времени.
- Пользователь также может отключить сохраняемый контент, чтобы YouTube больше не хранил записи о просмотренных видео.
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Также есть плюсы и минусы удаления истории.
Преимущества:
- Повысится приватность: сервис больше не будет запоминать сведения о просмотре и поиске.
- Меньше персонализированного маркетинга. YouTube не сможет использовать личные предпочтения для показа рекламы.
Недостатки:
- Потеряется синхронизация: просмотренный контент не будут отображаться на других устройствах.
- Меньше рекомендаций, которые подойдут пользователю. Видеохостинг будет предлагать более общие видео и перестанет учитывать приоритеты.
Перечень устройств, получивших доступ к аккаунту Google
Просмотрите подключенные гаджеты. Важный шаг для того, чтобы защитить личный профиль — это проверить привязанные устройства, у которых есть возможность собирать информацию.
Как просмотреть все устройства, у которых есть доступ:
- Зайдите на myaccount.google.com/security.
- В разделе «Ваши устройства» увидите перечень всей техники, которая могут просматривать личный кабинет.
- Здесь будет указана информация о каждом гаджете: название, модель, дата последнего входа.
Советы как управлять устройствами:
- Убирайте лишнюю технику. Если обнаружили неизвестный или ненужный гаджет, нажмите на него и выберите «Удалить доступ». Это особенно полезно, если забыли выйти из аккаунта на старом устройстве.
- Регулярно проверяйте список. Рекомендуется раз в несколько месяцев мониторить активные устройства, чтобы удостовериться, что доступ имеют только ваши собственные.
- Активируйте двухфакторную аутентификацию. Чтобы повысить безопасность можно включить дополнительную защиту. Это поможет оградить аккаунт от вторжения даже в случае, если кто-то получит доступ к паролю.
- Управляйте доступом для сторонних приложений. Платформы, которым человек предоставил возможность просматривать информацию, также могут иметь доступ к данным Google. Иногда такие сервисы могут сохранять сведения или использовать их для персонализации рекламы. Важно периодически проверять список таких приложений и удалять те, которые больше не нужны.
Как мониторить сторонние приложения:
- Перейдите на myaccount.google.com/security.
- В разделе «Сторонние приложения с доступом к аккаунту» нажмите «Управлять доступом».
- Здесь увидите список всех сервисов, которые могут просматривать информацию. Можете нажать на каждое из них, чтобы узнать, какие сведения он использует.
- Чтобы убрать доступ, выберите платформу и нажмите «Удалить доступ».
Почему важно ограничивать возможности программ:
- Снижается риск утечек.
- Повышается конфиденциальность информации.
Настройте автоматическое удаление данных
Гугл предлагает данную функцию, которая помогает регулярно очищать поиск, контент, активность в приложениях и информацию о локациях.
Можете настроить удаление записей каждые 3, 18 или 36 месяцев. Этот процесс не требует ручного вмешательства, что удобно для поддержания конфиденциальности.
Как настроить опцию:
- Перейдите в настройки конфиденциальности личного кабинета.
- Выберите опцию «Управление данными» и настройте автоматическое удаление для каждой категории активности.
- Самостоятельная очистка помогает избежать накопления сведений и гарантирует приватность, поскольку нежелательная информация удаляется с заданной периодичностью.
Фото на обложке: Freepik
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