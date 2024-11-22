Гугл — одна из крупнейших интернет-компаний, которая собирает и анализирует сведения пользователей для того, чтобы улучшить свои сервисы. Это включает персонализированный поиск, рекомендации YouTube, информацию о местоположении и рекламу.

При этом многие пользователи не задумываются о том, какой объем материалов собирает поисковая система и как используются данные.

В статье подробно разберем, как получить доступ к этим сведениям и какие инструменты интернет-сервис предлагает для управления ими.

Как посмотреть, что о вас знает Google

https://rb.ru/howto/google-knows-everything/

На старте бизнеса