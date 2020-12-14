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«Развитие предпринимательства — перспективное направление». Ректор вуза – об обучении основам бизнеса

Интервью
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор

Полина Есакова

В Москве подошла к концу образовательная программа Sprint Up. В течение четырех недель (четыре потока по пять дней) студенты столичных вузов и техникумов изучали основы бизнеса в теории и на практике. О том, как учебные заведения организуют образовательные программы вместе с городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, и в чем польза таких курсов для студентов, рассказывает ректор Российского университета транспорта Александр Алексеевич Климов.

«Развитие предпринимательства — перспективное направление». Ректор вуза – об обучении основам бизнеса

Ректор РУТ (МИИТ) Александр Алексеевич Климов

Фото: предоставлено спикером

В каких проектах ДПИР, кроме Sprint Up, вы принимали участие? И почему?

В этом феврале более 800 наших студентов участвовали в «Студенческом фестивале предпринимательства» — его организовали московский Департамент предпринимательства и инновационного развития и АНО «Развитие человеческого капитала». А команда учеников нашей гимназии даже вошла в ТОП-10 предпринимательских проектов фестиваля. Они сделали прототип автономного катера для картографирования дна рек и озер: он перемещался по заданному маршруту по GPS и записывал данные с эхолота. Такую технологию можно использовать на реках и озерах для безопасности судоходства. Кроме того, студенты университета принимают участие в тренингах в рамках проекта «Бизнес Уикенд».

Какие основные плюсы получил ваш вуз?

В первую очередь, конечно же — отличную возможность для развития и расширения профессиональных навыков наших студентов. Талант предпринимателя может пригодиться не только человеку, решившему связать свою жизнь с бизнесом, но и студенту, работающему по полученной в вузе профессии.

А в чем преимущества для студентов, как вы их видите?

Студентам, участвующим в проектах ДПИР, очень нужна возможность получить ценные навыки для личностного роста. Это их первый шаг на пути предпринимательства, попытка реализовать на практике свои бизнес-идеи.

Сколько студентов, по вашим подсчетам, проявляют интерес к предпринимательству?

Можно проверить это по данным Sprint Up, в котором участвовал наш вуз. Уже в первые недели обучения на сайте площадки зарегистрировались около 500 студентов вуза. По этим цифрам можно уверенно сказать: развитие предпринимательских навыков – перспективное направление для студентов нашего вуза.

Можете ли вы поделиться планами на 2021 год? Продолжите ли сотрудничать с ДПИР и в каких проектах?

В марте 2021 года планируем открыть первый детский транспортный технопарк на базе Российского университета транспорта. Он станет площадкой для развития научно-технического и инженерного потенциала учащихся старших классов московских школ и студентов, а также реализует новую модель системы дополнительного образования детей. Уверены, что это будет интересно не только школьникам и студентам, но и преподавателям.

Проект Sprint Up подошел к концу — 24 декабря состоится финал с выступлениями бизнесменов, дискуссиями и, конечно, выбором и награждением победителей. Редакция Rusbase поздравляет всех его участников. Если вы не успели записаться — не расстраивайтесь, у вас еще будет шанс в следующем году. А пока можете поприсутствовать онлайн на финале проекта и ознакомиться с другими нашими материалами о Sprint Up.

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