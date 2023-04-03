Как технологии меняют ситуацию в России с доступностью медицинских осмотров и помощи

Поговорили с Альбертом Шагивалеевым, руководителем направления «Здравоохранение» и заместителем директора департамента продаж и маркетинга в «ICL Техно» , о том, как разработка компании — мобильный диагностический АПК «Система удаленных телемедицинских консультаций» (ICLMed) — меняет ситуацию в России с доступностью медицинских осмотров и помощи, особенно в отдаленных местах.

По данным Минздрава, сегодня российским медучреждениям не достает минимум 100 тысяч специалистов, чтобы закрыть потребность граждан в качественной и своевременной медицинской помощи. И пока государство только нащупывает пути решения этой проблемы, технологии уже показывают результат.

Альберт Шагивалеев, руководитель направления «Здравоохранение» и заместитель директора департамента продаж и маркетинга в «ICL Техно»

— В России острая нехватка врачей и медицинского персонала, особенно сложная ситуация в небольших населенных пунктах. Соответственно, граждане не могут вовремя диагностировать заболевания и получать медицинскую помощь. Способно ли повсеместное внедрение мобильных скрининговых технологий, прежде всего в государственных медучреждениях, повлиять на эту ситуацию?

— Действительно, сейчас в России плановые профилактические медосмотры проходит только половина граждан: так, по данным Минздрава, в прошлом году осмотры прошли где-то 42 млн человек — это 53,8% от плана, который ставило министерство на 2022 год. Между тем ранняя диагностика, задача которой — выявить отклонения в организме вовремя, до проявления первых симптомов заболевания, значительно повышает шансы человека на полное выздоровление и, соответственно, является профилактикой развития хронических болезней.

Согласен, что одна из причин, почему в стране сложилась такая ситуация с медосмотрами, — нехватка персонала; есть населенные пункты, где вообще нет доступа к каким-либо медицинским услугам. Собственно, разрабатывая ICLMed, мы хотели решить эту проблему. Одна из задач нашего комплекса — повысить количество пройденных диспансеризации не только в городах, но и в сельской местности, жителям которой, как правило, приходится обращаться за услугами в поликлиники и больницы, находящиеся за километры от их дома. И я считаю, мы успешно справляемся с ней.

— Давайте обсудим, как работает телемедицина на примере комплекса ICLMed. Что он собой представляет и какие задачи решает?

— ICLMed представляет собой компактный кейс с автоматизированным защищенным рабочим местом врача, программным обеспечением и набором разных диагностических приборов: ЭКГ и УЗИ, тонометр, экспресс-анализаторы сахара и холестерина в крови, спирометр, отоскоп, биохимический и гематологический анализаторы, мобильный рентген, пульсоксиметр, термометр.

Таким образом, наша разработка полностью автоматизирует процесс проведения диспансеризаций и медосмотров в фельдшерско-акушерских пунктах и поликлиниках. Комплекс также позволяет решать задачи работников санавиации.

По сути, ICLMed — это такая мобильная лаборатория, развернув которую в любом месте, медик может оперативно взять биометрические данные пациента и отправить их в Медицинскую информационную систему МИС есть во всех российских медучреждениях, она необходима для организации работы и учета деятельности медорганизации.. Дальше профильный врач получает информацию и удаленно ставит диагноз, если нужно — назначает более узкие обследования и составляет план лечения. Причем в случае острой необходимости комплекс позволяет связаться с профильными врачами экстренно и, получив указания от них, оказать пациенту помощь.

Отмечу, в феврале этого года ICLMed получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Это удостоверение подтверждает качество нашего комплекса и его применимость в медицинских организациях.

— Насколько разработка уникальна для российского рынка?

— Мы пока не встречали на рынке подобные решения, которые одновременно включали бы портативные приборы функциональной, лабораторной и лучевой диагностики. Поэтому ICLMed достаточно востребован нашими клиентами: сегодня комплекс активно используют в Республике Татарстан и Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Сахалинской, Оренбургской и Новосибирской областях.

— Из описания ICLMed на сайте «ICL Техно» у меня сложилось впечатление, что комплекс предназначен в основном для государственных медучреждений. Так ли это, или ваша аудитория более широкая?

— Да, наш основной сегмент клиентов сейчас — это государственные медицинские учреждения. Но мы внимательно изучаем, где еще ICLMed мог бы принести пользу медработникам. Так, проведя исследование, пришли к выводу, что, например, это могут быть шахты, места, где разворачивают добычу нефти, суда.

Почему? В основном работа людей в этих областях проходит в довольно удаленных и труднодоступных местах, поэтому организовать там диагностику состояния здоровья работников довольно трудно, а в каких-то случаях и очень дорого: например, вылет вертолета санавиации стоит несколько сотен тысяч рублей, а отклонение корабля от намеченного курса для высадки заболевшего сотрудника, скорее всего, приведет компанию к большим убыткам.

ICLMed же позволяет провести все необходимые обследования пациентов и оказать экстренную помощь на месте, и для этого не требуется большой штат медицинских работников.

— ICLMed применяют медики в селах и труднодоступных районах. Расскажите, как внедрение комплекса ICLMed повлияло на ситуацию с оказанием медицинской помощи там.

— Например, в одном селе в Сахалинской области в первые две недели медики с помощью ICLMed провели диагностику состояния здоровья более ста жителей: сделали ЭКГ, исследовали холестерин и глюкозу в крови, провели спирометрические исследования. У двоих выявили отклонения от нормы в показателях, и их направили на дополнительные обследования.

Раньше, до появления комплекса, в этом селе ничего подобного не было: чтобы пройти элементарные обследования сельчанам приходилось ездить в поликлинику в ближайшем городе, идти к терапевту, получать направления на анализы — как вы понимаете, такой процесс требовал очень много времени, а, если речь идет о здоровье, оно особенно драгоценно.

— Нужно ли проходить обучение, чтобы использовать ICLMed? Комплекс предназначен исключительно для врачей или среднего персонала тоже?

— Комплекс как раз предназначен для медработников среднего звена — фельдшеров, санитаров. И, несмотря на то, что ICLMed максимально удобен в использовании, обучение для работы с ним проходить надо, поскольку набор содержит разное медицинское оборудование. Но обучение короткое, занимает всего час. Его проводят сотрудники нашей компании.

— Нынешний кризис затронул многие сферы бизнеса в России. Как события 2022 года, по вашим ощущениям, отразились на российской телемедицине и в частности на вас?

— Основная тенденция 2022 года — замещение импортного товара и переход на собственное производство. На мой взгляд, направление очень правильное, и наша компания активно принимает в участие в импортозамещении.

По нашим ощущениям, телемедицины кризис не коснулся, поскольку большинство платформ в этой области являются российскими и используют отечественные составляющие. Наш комплекс также переориентируется на замену импортного оборудования, но проблем не испытываем.

— Какие ваши ближайшие планы по развитию ICLMed?

— Сегодня в тренде интеллектуальные системы в виде систем поддержки принятия врачебных решений и искусственного интеллекта, которые помогают врачам в выявлении заболеваний и правильной постановке диагнозов. В ближайшее время мы будем тестировать и интегрировать подобные системы в ICLMed, чтобы комплекс стал более технологичным.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock

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