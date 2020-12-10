«В 2022 году мы увидим большие изменения на рынке центров обработки данных»

Год назад Гай Вилнер, основатель и генеральный директор компании IXcellerate, заявил о намерении вложить $260 млн в развитие бизнеса в России. RB.RU поговорил с Гаем об индустрии и перспективах российского рынка.

По расчетам команды, компания должна занять 25% российского рынка ЦОДов к 2023 году. Для этого планируется строительство не менее четырех новых дата-центров.

Компания IXcellerate занимает второе место в рейтинге крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России, уступая только «Ростелекому», который располагает втрое большим количеством стоек. Среди клиентов IXcellerate такие гиганты, как Tencent, Huawei, Thomson Reuters и NVIDIA.

О работе на российском рынке

— Гай, вы развиваете бизнес в России с 2011 года. Если бы вы могли отправить сообщение себе в прошлое, что сказали бы? Не стали бы отговаривать?

— Нет-нет. Единственное, что я бы сделал — это посоветовал себе начать учить русский язык как можно раньше. (смеется)

— Вы совсем не говорите по-русски?

— *Чуть-чуть*.

— Что вас больше всего впечатлило здесь десять лет назад?

— Думаю, очень прочные отношения с очень высокой степенью доверия между людьми. Это главное в России. Второе — здесь очень много очень умных людей, уровень образования, которого во многих странах уже не существует. И третье — это глубокая культура России.

— Говоря о культуре, что вы имеете в виду?

— Я говорю прежде всего о великой русской литературе. Когда мы только запускали свой бизнес в России, как-то ко мне подошел наш главный бухгалтер и спросил, читал ли я Толстого, Чехова или Пушкина. На тот момент я был совсем не знаком с ними и активно начал восполнять пробелы.

— Что вам больше всего понравилось?

— Мое любимое произведение — это «Герой нашего времени» Лермонтова. В качестве обязательного к прочтению я бы всем рекомендовал «Хаджи-Мурата» Толстого.

— Когда вы выбирали регион, в котором будете работать, какие еще страны вы рассматривали и почему остановились на России?

— В первую очередь я рассматривал страны БРИКС и Турцию. Нужно отметить, что Россия существенно выделяется на фоне других стран — это крупнейший интернет-рынок в Европе с огромным потенциалом, Москва стремится стать международной торговой площадкой первого уровня.

Для меня большой интерес представляла инфраструктура, на которой все это построено. Поэтому я продал успешный бизнес — сеть ЦОДов в нескольких странах Западной Европы — компании Equinix в 2007 году за $550 млн. И сосредоточился на российском рынке.

— С какими трудностями было сопряжено это решение?

— На старте самой большой проблемой было найти инвесторов, желающих вкладывать средства в российский бизнес, потому что большинство международных фондов никогда не были в России и с опасением относились к этому рынку.

— Тем не менее вы начали работать с Goldman Sachs и другими крупными инвесторами.

— Первыми двумя институциональными инвесторами IXcellerate стали компании IFC (Международная финансовая корпорация — структура Всемирного банка) и Sumitomo Corporation (японская инвестиционно-промышленная корпорация). IFC уже инвестировала в Россию 25 лет, а Sumitomo— 60 лет, поэтому они обе были хорошо знакомы со страной. Компания Goldman Sachs также присутствовала в России на тот момент.

Гай Вилнер и Константин Борман, управляющий директор IXcellerate

— Кто помогал вам изучать российский рынок? — К сожалению, после двух лет работы мой деловой партнер и соучредитель IXcellerate Клифф Гаунтлетт умер от сердечного приступа, ему было 53 года. Он прожил в России 25 лет и прекрасно говорил по-русски, помогал мне изучить российский рынок. Когда я узнал о случившемся, то немедленно вылетел в Москву. Одним из лучших друзей Клиффа был Рудольф Шенкер из Scorpions, и я до сих пор помню, как мы с ним обнимались и плакали в тот день. С того момента я считал своим долгом реализовать мечту Клиффа. Мы закончили строительство первого ЦОДа в 2013 году, и тогда же у нас появились первые клиенты. Затем начались проблемы: украинский конфликт, присоединение Крыма, последовавшие за этим санкции и падение цен на нефть, которое повлекло за собой падение рубля. В каком-то смысле вопреки трудностям мы создали в компании рок-бэнд из сотрудников и начали проводить ежегодный летний фестиваль Rockin ’Russia.