10 перспективных AltEnergy-стартапов с российскими корнями
Россия пока отстает от стран-лидеров в сфере возобновляемой энергетики, таких как Китай и США. Но индустрия постепенно встает с колен: за последние пять лет сектор вырос в 13 раз, рассказывают в Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Сказывается эффект низкой базы — и всё же в следующее десятилетие темпы роста должны остаться высокими, считают эксперты.
Мы собрали подборку проектов с российскими корнями, которые работают в сегменте альтернативной энергетики. Среди них — производители зарядных станций для электромобилей, солнечных плавучих электростанций, современных накопителей энергии и других инновационных продуктов.
В подборку вошли проекты на разных стадиях, которые начали активную деятельность не раньше 2017 года.
До 7 марта RB.RU принимает заявки от стартапов, занятых проектами в альтернативной энергетике. 15 марта лучшие из них получат возможность показать свои решения десяти заинтересованным инвесторам в формате четырехминутных питчей. Встреча подготовлена совместно с Агрохолдингом «СТЕПЬ» при поддержке АФК «Система».
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L-Charge
Компания L-Charge была создана в 2020 году, а летом 2021 года презентовала технологию сверхбыстрой зарядки. В ее основе — мини-электростанция на сжиженном природном газе, при этом уже сейчас в ней предусмотрен вариант перехода на водород.
По данным с сайта компании, станция представлена в двух вариантах — стационарном и мобильном. Российская разработка сама генерирует и хранит энергию, при этом она не требует подключения к сети и может за 5-8 минут зарядить электромобиль на 100 км пути.
Сервис уже функционирует в Москве: в декабре он получал по 5-6 заявок на зарядку ежедневно. В столице L-Charge продает электроэнергию по 15 рублей за кВт⋅ч, то есть по себестоимости сжиженного газа. В среднем зарядить машину стоит 600-750 рублей, этого хватит примерно на 250 км. Но в компании рассказывают, что цена на заряд будет меняться в зависимости от региона и стоимости разных видов топлива.
В апреле-мае этого года сервис также начнет работать в Лондоне. Предполагается, что там электроэнергия будет продаваться примерно за 0,80 евроцентов за кВт⋅ч. В ближайшее время L-Charge запустит предподписку на услуги сервиса в британской столице, рассказывают в компании. Также стартап планирует предлагать корпоративные подписки и предоставлять технологии по франшизе.
В команде L-Charge сейчас 20 человек: 15 постоянных сотрудников и 5 человек на аутсорсе. Основатель и генеральный директор Дмитрий Лашин — серийный предприниматель и сосооснователь Fito Group, Pylot.nl и StartExam.
Дмитрий Лашин, основатель L-Charge
Финансовыми показателями L-Charge пока не делится, так как полноценный коммерческий запуск еще не произошел, но в компании отмечают, что все затраты сейчас связаны с R&D и производством зарядных станций. Стартап уже получил инвестиции в размере $1,5 млн, а еще предзаказы на поставку зарядных станций на сумму $5 млн.
В планах на ближайшее время, помимо запуска в Великобритании, разработка и создание прототипа нового продукта — самоуправляемой лодки, которая будет работать по принципу мобильной зарядной станции для электрических лодок.
«Яблочков»
«Яблочков» — производитель быстрых и ультрабыстрых станций, которые заряжают электромобиль примерно за 15 минут. В их основной продуктовой линейке: зарядная станция «Ураган» мощностью до 100 кВт и 120-180 кВт для электромобилей и станция «Торнадо» для общественного электротранспорта.
Весь аппаратный комплекс спроектирован по модульному принципу. «Яблочков» также предлагает систему, которая позволяет отслеживать состояние станции более чем по 120 параметрам в режиме реального времени и удаленно управлять ей.
По утверждению компании, с 2019 года «Яблочков» — лидер по количеству произведенных ультрабыстрых зарядных станций мощностью от 100 кВт в России и СНГ. Стартап поставил 102 станции, из них 70 — мощностью 300 кВт. Станции компании проводят 3060 зарядных сессий в день, за все время работы они отгрузили 3,7 ГВт⋅ч электроэнергии.
Также в «Яблочков» начали разработку двунаправленной V2G зарядной станции AC/DC DC/AC (vehicle-to-grid — концепция, подразумевающая подключение электромобиля в общую электрическую сеть для подзарядки с возможностью выдачи электроэнергии обратно в сеть — прим. редакции).
Алексей Моторенко, сооснователь «Яблочков»
В запуск стартапа вложили 6 млн рублей, которые ушли на разработку и создание первой станции. Сегодня в компании работает 65 человек. Основатели проекта, в том числе генеральный директор Алексей Моторенко, — инженеры и выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета и СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В 2021 году команда стартапа выросла в два раза, а выручка за год составила 540 млн рублей.
Основные партнеры и заказчики компании — ПАО «Россети», ГУП «Мосгортранс», РУП «ПО «Белоруснефть», сети АЗС, в перспективе — частные операторы сетей ЭЗС. Компания подчеркивает, что не является оператором зарядных сетей для электромобилей и полностью сконцентрирована на улучшении продукта.
В планах — доработка двунаправленной V2G зарядной станции AC/DC DC/AC, разработка ультрабыстрых многопостовых зарядных комплексов, переход на массовое крупносерийное производство ультрабыстрых зарядных станций, выход на рынки Евросоюза и Ближнего Востока, рост команды до 150 человек и годовой выручки — до 2 млрд рублей.
ZEVS
ZEVS с 2018 года создает технологичные решения для электротранспортной инфраструктуры. У компании два взаимосвязанных направления: собственная сеть зарядных станций и IT-платформа: мобильное приложение, web-интерфейс для сетей и тестовая среда для производителей. Платформа по сути представляет собой маркетплейс, который объединяет станции разных производителей и продает услуги по зарядке, в том числе и на сети ZEVS.
В мобильном приложении водители могут найти ближайшую станцию, построить до нее маршрут, управлять зарядными сессиями, контролировать расходы. Компания продолжает наращивать функциональность: например, теперь зарядные сессии на станциях сети ZEVS можно планировать заранее. Владельцам станций ZEVS предлагает систему ZOI (Zevs Online Interface), в которую входит личный кабинет для мониторинга и удаленного управления сетью.
Сеть зарядок зарабатывает на зарядных сессиях, а платформа — на комиссии с платежей и абонентской плате за подключение станций. Через мобильное приложение ZEVS собирает платежи с пользователей, после этого средства распределяются между сетью зарядных станций и платформой. Компания также предоставляет возможность кастомизации приложения и системы управления станциями ZOI под бренд и его задачи.
Модель зарядной станции Zevs
По данным с сайта, в мобильном приложении ZEVS уже 4600 активных пользователей. Летом 2021 года ZEVS первой среди российских компаний стал участником акселератора MoveSG в Сингапуре.
В команде постоянно работает около 20 человек. Основатели — Владимир Млынчик и Константин Клюка. Млынчик также входит в совет директоров компании VOLTS.
В планах на ближайший год — запустить несколько десятков станций в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. ZEVS также будет развивать платформу, добавит бронирование зарядных сессий и другие полезные функции. А еще компания начала работать над авторской программой повышения квалификации для руководителей, в рамках которой команда будет делиться своим опытом в индустрии. Ее планируют запустить уже этим летом.
HelioRec
HelioRec производит плавучие солнечные электростанции. У такой технологии несколько преимуществ: например, эффективность выше на 10-20% по сравнению с панелями, расположенными на суше или крышах, благодаря охлаждающему эффекту от воды. А еще она решает проблему нехватки земельного пространства, которая особенно актуальна в Европе и Азии, и минимизирует количество отходов и выбросов CO2.
«Стабильность нашей электростанции обеспечивает запатентованная система hydro-lock. Плавучий модуль, на который устанавливается солнечная панель, частично заполнен водой. Она выполняет роль балласта в системе. Это придает дополнительную инерцию при ветре и волнах», — рассказывает Полина Василенко, основательница стартапа. HelioRec также использует алгоритмы машинного обучения для предсказания выработки электроэнергии в конкретном месте.
Сегодня в команде проекта четыре человека и три советника по бизнесу, развитию технологии и финансам. Василенко — в прошлом инженер с более чем 18-летним опытом работы в энергетическом секторе. После успешной многолетней карьеры в нефтегазовой отрасли основательница HelioRec перешла на «зеленую» сторону энергетики.
Плавучая солнечная электростанция HelioRec
Компания уже построила плавучую солнечную электростанцию в Дагестане на озере Аккёль и в порту Остенде в Бельгии. Последняя поставляет электричество в цех, где ремонтируют старые корабли. С середины января 2022 года система выработала 73кВт•ч и «выжила» при шторме Corrie с порывами ветра 80 км/ч.
HelioRec также завершила гидродинамические испытания в бассейне с волнами во Франции (в Ecole Central de Nantes) и получила письма о намерениях от порта Констанца и от компании Van Oord на апробирование системы.
Заказчики HelioRec — порты, морские строительные компании, электрогенерирующие компании. У стартапа три канала доходов: продажа электростанций с маржой 50%; предоставление данных (о генерации электроэнергии, движении станции, метеоданных), их интеграция в IoT-платформу и выдача рекомендаций; сервисы — инжиниринг, строительство и обслуживание электростанций. Пока проект в основном развивался на средства от грантов в Европе и России.
Среди планов компании на год: установить несколько проектов в Европе, получить всю необходимую сертификацию на плавучую систему и еще один патент, а также привлечь инвестиции в размере миллиона евро на масштабирование.
Ecosilico
Ecosilico предлагает технологию переработки кремниевых отходов от солнечной энергетики и микроэлектроники. По словам представителей компании, сегодня не существует экономически эффективного и отработанного процесса переработки кремния. Большинство переработчиков получают кремниевый лом с разной степенью помола и продают его по низкой цене в строительный сектор в качестве наполнителя.
Ecosilico предлагает перерабатывать кремний в новый продукт — наночастицы кремнезема (силику), имеющий широкое применение в различных отраслях: от строительной до косметической и фармацевтической. Процесс переработки у компании протекает в одну стадию и не требует использования токсичной химии, при этом можно варьировать размер частиц силики, контролируя протекание реакции.
Сейчас команда Ecosilico состоит из пяти человек, с которыми работают менторы-консультанты фонда «Сколково». Сооснователь и CEO Муса Тарамов — инженер с большим опытом работы в сфере энергетики и геонауки. Компания уже получила грантовое финансирование в размере 5 млн рублей, что позволило заказать промышленный реактор. С его помощью команда сможет перейти от лабораторного прототипа к готовому индустриальному решению.
Ecosilico запатентовали технологию на территории РФ и подали международную заявку в патентное ведомство. Стартап ведет переговоры с компаниями-переработчиками солнечных панелей в Европе, США и Латинской Америке. У проекта уже появился потенциальный партнер, который заинтересован в технологии.
О выручке говорить пока рано, но самый удобный вариант для стартапа с точки зрения бизнес-модели — это создание совместного предприятия с компанией-переработчиком и встраивание процесса в уже существующую систему.
Из перспективных для своего развития рынков Ecosilico выделяет США и Китай, где уже чувствуют назревающую проблему с отходами отработанных солнечных панелей. В России этот вопрос пока не так актуален, зато Ecosilico может конкурировать с существующими методами производства силики. В рамках этого направления еще предстоит протестировать токсичность и безопасность полученного продукта, чтобы понять возможные ограничения на его применение.
VOLTS
VOLTS производит современные системы накопления электроэнергии, основанные на литий-ионных аккумуляторах. Накопитель — более экологичная альтернатива дизельным генераторам. Продукты VOLTS отличает компактность, возможность масштабирования емкости (от четырех до двенадцати кВт⋅ч, что обеспечивает автономность среднего загородного дома более чем на сутки) и управления через приложение.
Основная бизнес-модель в России — продажа накопителей электроэнергии частным клиентам, у которых есть загородные дома. В этом секторе постоянной проблемой становится отключение электричества и скачки напряжения, поэтому системы резервного электропитания необходимы. По словам представителя VOLTS, с самого начала команда сфокусировалась на премиальном сегменте домовладельцев.
Сейчас в офисах компании в России и ОАЭ работает более 20 человек, основатели, в том числе генеральный директор Александр Кияница, — команда инженеров из петербургского Политеха. Команда уже реализовала более 135 проектов в разных регионах (проектом компания называет производство, продажу и поставку домашних накопителей электроэнергии и опционально — солнечных панелей).
В 2021 году по количеству заключенных контрактов VOLTS выросла в 2,5 раза относительно 2020 года. У стартапа также появились проекты в Европе, например, в Швеции.
Накопитель Volts
В Евросоюзе сейчас очень важна ESG-повестка, а рынок накопителей электроэнергии растет колоссально, рассказывают в VOLTS. Все больше регионов вводят субсидии и гранты на покупку оборудования, связанного с альтернативной энергетикой — например, накопителей и солнечных панелей. Так, в Германии и Швеции существует грант на возврат до 50% от стоимости оборудования.
Европейским клиентам накопитель электроэнергии компания поставляет совместно с солнечными панелями. Они обеспечивают питание дома в дневное время, а излишки запасаются в накопителе и используются ночью.
В России экологический фактор тоже становится значимым: сейчас более 30% всех проектов в стране VOLTS реализовывает вместе с солнечными панелями. Основной стимул покупки солнечных панелей у клиентов в России — не окупаемость (подобные проекты сейчас не окупаются), а возможность быть более независимыми и добывать свое электричество, отмечает Александр Кияница. В планах на год: увеличение продаж в России в три раза и закрепление на европейском рынке — в Германии, Великобритании, Скандинавии.
«К-Плюс»
«К-Плюс» разрабатывает технологию производства калий-ионных аккумуляторов в мягком корпусе. Постоянно растущий спрос на стационарное накопление и хранение энергии выявил проблему: на мировом рынке не хватает надежных и недорогих электрохимических устройств. Продукт стартапа сможет ее решить.
По данным с сайта проекта, стоимость 1 кВт⋅ч для калий-ионного аккумулятора в два раза ниже по сравнению с литий-ионным аналогом при схожих эксплуатационных характеристиках. Это возможно за счет использования экологичных и более дешевых реагентов при синтезе электродных материалов. А свинцово-кислотные аккумуляторы при сопоставимой цене с калий-ионными обладают маленьким сроком службы.
Полина Морозова, основательница стартапа, отмечает, что известных калиевых проектов в мире нет (кроме, возможно, Китая — это большая площадка, которую сложно мониторить). Натриевые стартапы есть и в Штатах, и в Европе. «Насколько я знаю, выпуск еще не начался: TLR (уровень готовности технологии) — около 7, а наш сейчас где-то между 5 и 6.
Полина Морозова, основательница «К-Плюс»
Литий-ион начали массово выпускать в 1990-е, в то время как первые статьи появились в 1970-х. Натриевую тему в плане научных разработок подхватили в 2010-х, а калиевую — еще позже. Тот, кто первый начнет разработку и сделает это успешно, совершит мини-революцию в аккумуляторах», — отмечает предпринимательница.
Сейчас в команде четыре человека. Две основательницы, Полина Морозова и Наталья Каторова, окончили бакалавриат ФНМ МГУ и магистратуру Сколтеха по направлению науки о материалах. Команда получила грант от Фонда содействия инновациям в апреле 2020 года по программе «Старт-1» и патент на ячейку. «К-Плюс» также продали три партии электродных материалов.
Будущая бизнес-модель — лицензирование технологии, частично запатентованной, частично скрытой за ноу-хау. Потенциальные инвесторы и клиенты — те, кто заинтересован в решениях для стационарной энергетики, в том числе для установки вместе с солнечными панелями, ветряными электростанциями, в частных домохозяйствах. Сейчас проект ищет финансирование для разработки более энергоемкого прототипа.
«Прометей РД»
«Прометей РД» работает в области водородных технологий и производит платиноуглеродные электрокатализаторы, необходимые для электролизеров и низкотемпературных топливных элементов с полимерной мембраной — важных компонентов водородной энергетики. Электрокатализатор обуславливает их мощностные характеристики и сильно влияет на срок службы. Компания также выполняет НИОКР в области создания новых материалов для топливных элементов.
В портфеле предприятия уже два патента, близится к завершению разработка технологии «зеленого» синтеза катализаторов, рассказывает директор по развитию Данил Алексеенко. Проект получил грант от Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Старт-НТИ», от Центра поддержки экспорта Ростовской области на размещение продукции на Alibaba.com и микрогрант от фонда «Сколково» на проведение исследовательских испытаний образцов наноструктурных Pt/C- и PtM/C-катализаторов.
Сегодня в команде проекта шесть человек: в это число входят сотрудники и научные консультанты, в том числе генеральный директор Сергей Беленов. Данил Алексеенко отмечает, что интерес к продукции компании и команде растет вместе с интересом к водородной энергетике в целом. У проекта есть несколько клиентов в России и партнеры за рубежом, а годовую выручку удалось увеличить в три раза в 2021 году до 3,2 млн рублей.
В 2022 году «Прометей РД» планирует расширить географию и заключить договоры о сотрудничестве с несколькими ключевыми компаниями в области водородной энергетики. Он также будет осваивать новые направления в сфере материалов для водородной энергетики, например, вести НИОКР совместно с ЮФУ по созданию высокоэффективных углеродных носителей для катализаторов. Это позволит улучшить характеристики имеющихся материалов и даст возможность получить новые виды катализаторов.
Компания ищет партнеров и разрабатывает бизнес-планы для различных проектов (продажи лицензии на изготовление продукта, создания патента под заказ и проведения заказных НИР).
HyPoint
HyPoint — разработчик водородных топливных элементов для авиации. Компания разрабатывает систему топливных элементов с турбонаддувом и воздушным охлаждением. Ее удельная мощность достигает 2000 Вт/кг, что более чем втрое превышает удельную мощность традиционных аналогов, а энергетическая плотность — 1500 Вт⋅ч/кг, достаточно для полетов на дальние дистанции.
Офисы HyPoint находятся в Великобритании и США. По данным из white paper, которая выложена на сайте компании, сегодня в команде 52 человека. Среди них — пять сооснователей, в том числе CEO Алексей Иваненко. Алексей отучился на инженера, работал в «Роснано», ХК «Композит», американских корпорациях Owens Corning и 3M.
Модель оборудования HyPoint
В августе прошлого года HyPoint заключила соглашение с вертолетостроительной компанией Piasecki Aircraft Corporation на сумму $6,5 миллиона. В рамках партнерства HyPoint планирует поставить пять полномасштабных систем на водородных топливных элементах мощностью 650 кВт для наземных испытаний, демонстрационных полетов и сертификации.
В заявлениях HyPoint и Piasecki Aircraft Corporation говорится, что они намерены сделать систему доступной и для других производителей eVTOL.
Forbes пишет, что сейчас у HyPoint заключены договоры на $14 млн, а за четыре года существования компания привлекла $10 млн инвестиций. Последний раунд в $4,5 млн закрыли в марте 2021 года. В числе инвесторов — Phystech Ventures, а в списке партнеров компании — в том числе ZeroAvia, разработчик водородно-электрических самолётов с российскими корнями. Согласно информации из white paper, HyPoint планирует коммерциализировать свой продукт в 2025 году.
ZeroAvia
RB.RU уже рассказывал о ZeroAvia в декабрьской подборке: компания производит водородные двигатели для самолетов, которые позволяют уменьшить углеродный след и снизить влияние авиационной промышленности на экологию. Сейчас стартап ориентируется на оснащение 10-20-местных самолетов с дальностью полета более 500 миль, но в будущем ZeroAvia планирует работать в том числе с самолетами вместимостью более 200 человек.
В декабре прошлого года стало известно, что ZeroAvia получила $35 миллионов от United Airlines и Alaska Air Group. Общая сумма инвестиций в ZeroAvia составляет $115 миллионов, среди инвесторов в том числе Shell Ventures и Amazon’s Climate Pledge Fund. Соглашение с United подразумевает возможность закупки до 100 двигателей ZeroAvia — они могут быть интегрированы в самолеты United Express в 2028 году.
Самолет ZeroAvia
ZeroAvia уже получила экспериментальные сертификаты для двух прототипов самолетов от CAA и FAA, прошла важные этапы летных испытаний и находится на пути к коммерческой эксплуатации в 2024 году.
В январе компания Cleantech Group включила проект в список Global Cleantech 100 Companies 2022 года. В том же месяце Департамент торговли штата Вашингтон предоставил стартапу грант в размере $350 тысяч. Это совсем небольшие деньги по сравнению с вложениями частных инвесторов, но они важны для имиджа компании. Грант будет направлен на преобразование существующего склада в Пейн Филд (аэропорт в округе Снохомиш, штат Вашингтон) в научно-исследовательский центр.
Олег Перцовский, директор по операционной работе Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»:
В России быстро растет мощность альтернативных источников энергии, в первую очередь солнечной и ветроэнергетики. С 2015 по 2020 годы выработка возобновляемой энергетики выросла со 100 млн кВт⋅ч до 2,3 млрд кВт⋅ч в год. Сами по себе цифры на фоне общего масштаба российской энергетики совсем небольшие, но каждый год показатель практически удваивается.
Свою роль здесь играет несколько факторов — это и механизм договоров на поставку мощности возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ), гарантирующий инвесторам возврат на вложенный капитал, и стремительно снижающаяся за счет новых технологических решений и эффекта масштаба себестоимость электроэнергии.
На рынке уже определился ряд ключевых игроков как в солнечной, так и в ветроэнергетике. Каждый год мы видим снижение стоимости электроэнергии в их заявках на конкурсный отбор в рамках механизма ДПМ ВИЭ, при том что требования по локализации заметно усложнились.
Эти требования способствуют созданию в России собственных производств оборудования для возобновляемой энергетики. Иногда речь идет о трансфере зарубежных технологий, что тоже неплохо, но в ряде случаев, как с компанией «Хевел», это именно создание и внедрение полностью российских технологических решений.
Также в статистику обычно не попадают установки малой генерации, поставляющие энергию для отдельных домохозяйств, небольших поселков, малых предприятий. Здесь тоже есть неплохие перспективы по мере удешевления технологий.
Поэтому, хотя мы на два порядка уступаем по доле возобновляемой энергетики странам-лидерам в этом направлении, Россия демонстрирует и значительный потенциал.
Все фото: предоставлены героями
Обложка: Unsplash
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