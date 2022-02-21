10 перспективных AltEnergy-стартапов с российскими корнями

В подборку вошли проекты на разных стадиях, которые начали активную деятельность не раньше 2017 года.

Мы собрали подборку проектов с российскими корнями, которые работают в сегменте альтернативной энергетики . Среди них — производители зарядных станций для электромобилей, солнечных плавучих электростанций, современных накопителей энергии и других инновационных продуктов.

Россия пока отстает от стран-лидеров в сфере возобновляемой энергетики, таких как Китай и США. Но индустрия постепенно встает с колен: за последние пять лет сектор вырос в 13 раз, рассказывают в Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Сказывается эффект низкой базы — и всё же в следующее десятилетие темпы роста должны остаться высокими, считают эксперты.

До 7 марта RB.RU принимает заявки от стартапов, занятых проектами в альтернативной энергетике. 15 марта лучшие из них получат возможность показать свои решения десяти заинтересованным инвесторам в формате четырехминутных питчей. Встреча подготовлена совместно с Агрохолдингом «СТЕПЬ» при поддержке АФК «Система».

Содержание:

Компания L-Charge была создана в 2020 году, а летом 2021 года презентовала технологию сверхбыстрой зарядки. В ее основе — мини-электростанция на сжиженном природном газе, при этом уже сейчас в ней предусмотрен вариант перехода на водород.

По данным с сайта компании, станция представлена в двух вариантах — стационарном и мобильном. Российская разработка сама генерирует и хранит энергию, при этом она не требует подключения к сети и может за 5-8 минут зарядить электромобиль на 100 км пути.

Сервис уже функционирует в Москве: в декабре он получал по 5-6 заявок на зарядку ежедневно. В столице L-Charge продает электроэнергию по 15 рублей за кВт⋅ч, то есть по себестоимости сжиженного газа. В среднем зарядить машину стоит 600-750 рублей, этого хватит примерно на 250 км. Но в компании рассказывают, что цена на заряд будет меняться в зависимости от региона и стоимости разных видов топлива.

В апреле-мае этого года сервис также начнет работать в Лондоне. Предполагается, что там электроэнергия будет продаваться примерно за 0,80 евроцентов за кВт⋅ч. В ближайшее время L-Charge запустит предподписку на услуги сервиса в британской столице, рассказывают в компании. Также стартап планирует предлагать корпоративные подписки и предоставлять технологии по франшизе.

В команде L-Charge сейчас 20 человек: 15 постоянных сотрудников и 5 человек на аутсорсе. Основатель и генеральный директор Дмитрий Лашин — серийный предприниматель и сосооснователь Fito Group, Pylot.nl и StartExam.

Дмитрий Лашин, основатель L-Charge

Финансовыми показателями L-Charge пока не делится, так как полноценный коммерческий запуск еще не произошел, но в компании отмечают, что все затраты сейчас связаны с R&D и производством зарядных станций. Стартап уже получил инвестиции в размере $1,5 млн, а еще предзаказы на поставку зарядных станций на сумму $5 млн.

В планах на ближайшее время, помимо запуска в Великобритании, разработка и создание прототипа нового продукта — самоуправляемой лодки, которая будет работать по принципу мобильной зарядной станции для электрических лодок.

«Яблочков» — производитель быстрых и ультрабыстрых станций, которые заряжают электромобиль примерно за 15 минут. В их основной продуктовой линейке: зарядная станция «Ураган» мощностью до 100 кВт и 120-180 кВт для электромобилей и станция «Торнадо» для общественного электротранспорта.

Весь аппаратный комплекс спроектирован по модульному принципу. «Яблочков» также предлагает систему, которая позволяет отслеживать состояние станции более чем по 120 параметрам в режиме реального времени и удаленно управлять ей.

По утверждению компании, с 2019 года «Яблочков» — лидер по количеству произведенных ультрабыстрых зарядных станций мощностью от 100 кВт в России и СНГ. Стартап поставил 102 станции, из них 70 — мощностью 300 кВт. Станции компании проводят 3060 зарядных сессий в день, за все время работы они отгрузили 3,7 ГВт⋅ч электроэнергии.

Также в «Яблочков» начали разработку двунаправленной V2G зарядной станции AC/DC DC/AC (vehicle-to-grid — концепция, подразумевающая подключение электромобиля в общую электрическую сеть для подзарядки с возможностью выдачи электроэнергии обратно в сеть — прим. редакции).

Алексей Моторенко, сооснователь «Яблочков»

В запуск стартапа вложили 6 млн рублей, которые ушли на разработку и создание первой станции. Сегодня в компании работает 65 человек. Основатели проекта, в том числе генеральный директор Алексей Моторенко, — инженеры и выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета и СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В 2021 году команда стартапа выросла в два раза, а выручка за год составила 540 млн рублей.

Основные партнеры и заказчики компании — ПАО «Россети», ГУП «Мосгортранс», РУП «ПО «Белоруснефть», сети АЗС, в перспективе — частные операторы сетей ЭЗС. Компания подчеркивает, что не является оператором зарядных сетей для электромобилей и полностью сконцентрирована на улучшении продукта.

В планах — доработка двунаправленной V2G зарядной станции AC/DC DC/AC, разработка ультрабыстрых многопостовых зарядных комплексов, переход на массовое крупносерийное производство ультрабыстрых зарядных станций, выход на рынки Евросоюза и Ближнего Востока, рост команды до 150 человек и годовой выручки — до 2 млрд рублей.

ZEVS

ZEVS с 2018 года создает технологичные решения для электротранспортной инфраструктуры. У компании два взаимосвязанных направления: собственная сеть зарядных станций и IT-платформа: мобильное приложение, web-интерфейс для сетей и тестовая среда для производителей. Платформа по сути представляет собой маркетплейс, который объединяет станции разных производителей и продает услуги по зарядке, в том числе и на сети ZEVS.

В мобильном приложении водители могут найти ближайшую станцию, построить до нее маршрут, управлять зарядными сессиями, контролировать расходы. Компания продолжает наращивать функциональность: например, теперь зарядные сессии на станциях сети ZEVS можно планировать заранее. Владельцам станций ZEVS предлагает систему ZOI (Zevs Online Interface), в которую входит личный кабинет для мониторинга и удаленного управления сетью.

Сеть зарядок зарабатывает на зарядных сессиях, а платформа — на комиссии с платежей и абонентской плате за подключение станций. Через мобильное приложение ZEVS собирает платежи с пользователей, после этого средства распределяются между сетью зарядных станций и платформой. Компания также предоставляет возможность кастомизации приложения и системы управления станциями ZOI под бренд и его задачи.

Модель зарядной станции Zevs

По данным с сайта, в мобильном приложении ZEVS уже 4600 активных пользователей. Летом 2021 года ZEVS первой среди российских компаний стал участником акселератора MoveSG в Сингапуре.

В команде постоянно работает около 20 человек. Основатели — Владимир Млынчик и Константин Клюка. Млынчик также входит в совет директоров компании VOLTS.

В планах на ближайший год — запустить несколько десятков станций в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. ZEVS также будет развивать платформу, добавит бронирование зарядных сессий и другие полезные функции. А еще компания начала работать над авторской программой повышения квалификации для руководителей, в рамках которой команда будет делиться своим опытом в индустрии. Ее планируют запустить уже этим летом.

HelioRec



HelioRec производит плавучие солнечные электростанции. У такой технологии несколько преимуществ: например, эффективность выше на 10-20% по сравнению с панелями, расположенными на суше или крышах, благодаря охлаждающему эффекту от воды. А еще она решает проблему нехватки земельного пространства, которая особенно актуальна в Европе и Азии, и минимизирует количество отходов и выбросов CO2.

«Стабильность нашей электростанции обеспечивает запатентованная система hydro-lock. Плавучий модуль, на который устанавливается солнечная панель, частично заполнен водой. Она выполняет роль балласта в системе. Это придает дополнительную инерцию при ветре и волнах», — рассказывает Полина Василенко, основательница стартапа. HelioRec также использует алгоритмы машинного обучения для предсказания выработки электроэнергии в конкретном месте.

Сегодня в команде проекта четыре человека и три советника по бизнесу, развитию технологии и финансам. Василенко — в прошлом инженер с более чем 18-летним опытом работы в энергетическом секторе. После успешной многолетней карьеры в нефтегазовой отрасли основательница HelioRec перешла на «зеленую» сторону энергетики.

Плавучая солнечная электростанция HelioRec

Компания уже построила плавучую солнечную электростанцию в Дагестане на озере Аккёль и в порту Остенде в Бельгии. Последняя поставляет электричество в цех, где ремонтируют старые корабли. С середины января 2022 года система выработала 73кВт•ч и «выжила» при шторме Corrie с порывами ветра 80 км/ч.

HelioRec также завершила гидродинамические испытания в бассейне с волнами во Франции (в Ecole Central de Nantes) и получила письма о намерениях от порта Констанца и от компании Van Oord на апробирование системы.

Заказчики HelioRec — порты, морские строительные компании, электрогенерирующие компании. У стартапа три канала доходов: продажа электростанций с маржой 50%; предоставление данных (о генерации электроэнергии, движении станции, метеоданных), их интеграция в IoT-платформу и выдача рекомендаций; сервисы — инжиниринг, строительство и обслуживание электростанций. Пока проект в основном развивался на средства от грантов в Европе и России.

Среди планов компании на год: установить несколько проектов в Европе, получить всю необходимую сертификацию на плавучую систему и еще один патент, а также привлечь инвестиции в размере миллиона евро на масштабирование.

Ecosilico





Ecosilico предлагает технологию переработки кремниевых отходов от солнечной энергетики и микроэлектроники. По словам представителей компании, сегодня не существует экономически эффективного и отработанного процесса переработки кремния. Большинство переработчиков получают кремниевый лом с разной степенью помола и продают его по низкой цене в строительный сектор в качестве наполнителя.



Ecosilico предлагает перерабатывать кремний в новый продукт — наночастицы кремнезема (силику), имеющий широкое применение в различных отраслях: от строительной до косметической и фармацевтической. Процесс переработки у компании протекает в одну стадию и не требует использования токсичной химии, при этом можно варьировать размер частиц силики, контролируя протекание реакции.



Сейчас команда Ecosilico состоит из пяти человек, с которыми работают менторы-консультанты фонда «Сколково». Сооснователь и CEO Муса Тарамов — инженер с большим опытом работы в сфере энергетики и геонауки. Компания уже получила грантовое финансирование в размере 5 млн рублей, что позволило заказать промышленный реактор. С его помощью команда сможет перейти от лабораторного прототипа к готовому индустриальному решению.



Ecosilico запатентовали технологию на территории РФ и подали международную заявку в патентное ведомство. Стартап ведет переговоры с компаниями-переработчиками солнечных панелей в Европе, США и Латинской Америке. У проекта уже появился потенциальный партнер, который заинтересован в технологии.

О выручке говорить пока рано, но самый удобный вариант для стартапа с точки зрения бизнес-модели — это создание совместного предприятия с компанией-переработчиком и встраивание процесса в уже существующую систему.



Из перспективных для своего развития рынков Ecosilico выделяет США и Китай, где уже чувствуют назревающую проблему с отходами отработанных солнечных панелей. В России этот вопрос пока не так актуален, зато Ecosilico может конкурировать с существующими методами производства силики. В рамках этого направления еще предстоит протестировать токсичность и безопасность полученного продукта, чтобы понять возможные ограничения на его применение.

VOLTS

VOLTS производит современные системы накопления электроэнергии, основанные на литий-ионных аккумуляторах. Накопитель — более экологичная альтернатива дизельным генераторам. Продукты VOLTS отличает компактность, возможность масштабирования емкости (от четырех до двенадцати кВт⋅ч, что обеспечивает автономность среднего загородного дома более чем на сутки) и управления через приложение.

Основная бизнес-модель в России — продажа накопителей электроэнергии частным клиентам, у которых есть загородные дома. В этом секторе постоянной проблемой становится отключение электричества и скачки напряжения, поэтому системы резервного электропитания необходимы. По словам представителя VOLTS, с самого начала команда сфокусировалась на премиальном сегменте домовладельцев.

Сейчас в офисах компании в России и ОАЭ работает более 20 человек, основатели, в том числе генеральный директор Александр Кияница, — команда инженеров из петербургского Политеха. Команда уже реализовала более 135 проектов в разных регионах (проектом компания называет производство, продажу и поставку домашних накопителей электроэнергии и опционально — солнечных панелей).

В 2021 году по количеству заключенных контрактов VOLTS выросла в 2,5 раза относительно 2020 года. У стартапа также появились проекты в Европе, например, в Швеции.

Накопитель Volts

В Евросоюзе сейчас очень важна ESG-повестка, а рынок накопителей электроэнергии растет колоссально, рассказывают в VOLTS. Все больше регионов вводят субсидии и гранты на покупку оборудования, связанного с альтернативной энергетикой — например, накопителей и солнечных панелей. Так, в Германии и Швеции существует грант на возврат до 50% от стоимости оборудования.

Европейским клиентам накопитель электроэнергии компания поставляет совместно с солнечными панелями. Они обеспечивают питание дома в дневное время, а излишки запасаются в накопителе и используются ночью.

В России экологический фактор тоже становится значимым: сейчас более 30% всех проектов в стране VOLTS реализовывает вместе с солнечными панелями. Основной стимул покупки солнечных панелей у клиентов в России — не окупаемость (подобные проекты сейчас не окупаются), а возможность быть более независимыми и добывать свое электричество, отмечает Александр Кияница. В планах на год: увеличение продаж в России в три раза и закрепление на европейском рынке — в Германии, Великобритании, Скандинавии.

«К-Плюс» разрабатывает технологию производства калий-ионных аккумуляторов в мягком корпусе. Постоянно растущий спрос на стационарное накопление и хранение энергии выявил проблему: на мировом рынке не хватает надежных и недорогих электрохимических устройств. Продукт стартапа сможет ее решить.

По данным с сайта проекта, стоимость 1 кВт⋅ч для калий-ионного аккумулятора в два раза ниже по сравнению с литий-ионным аналогом при схожих эксплуатационных характеристиках. Это возможно за счет использования экологичных и более дешевых реагентов при синтезе электродных материалов. А свинцово-кислотные аккумуляторы при сопоставимой цене с калий-ионными обладают маленьким сроком службы.

Полина Морозова, основательница стартапа, отмечает, что известных калиевых проектов в мире нет (кроме, возможно, Китая — это большая площадка, которую сложно мониторить). Натриевые стартапы есть и в Штатах, и в Европе. «Насколько я знаю, выпуск еще не начался: TLR (уровень готовности технологии) — около 7, а наш сейчас где-то между 5 и 6.

Полина Морозова, основательница «К-Плюс»

Литий-ион начали массово выпускать в 1990-е, в то время как первые статьи появились в 1970-х. Натриевую тему в плане научных разработок подхватили в 2010-х, а калиевую — еще позже. Тот, кто первый начнет разработку и сделает это успешно, совершит мини-революцию в аккумуляторах», — отмечает предпринимательница.

Сейчас в команде четыре человека. Две основательницы, Полина Морозова и Наталья Каторова, окончили бакалавриат ФНМ МГУ и магистратуру Сколтеха по направлению науки о материалах. Команда получила грант от Фонда содействия инновациям в апреле 2020 года по программе «Старт-1» и патент на ячейку. «К-Плюс» также продали три партии электродных материалов.

Будущая бизнес-модель — лицензирование технологии, частично запатентованной, частично скрытой за ноу-хау. Потенциальные инвесторы и клиенты — те, кто заинтересован в решениях для стационарной энергетики, в том числе для установки вместе с солнечными панелями, ветряными электростанциями, в частных домохозяйствах. Сейчас проект ищет финансирование для разработки более энергоемкого прототипа.

«Прометей РД» работает в области водородных технологий и производит платиноуглеродные электрокатализаторы, необходимые для электролизеров и низкотемпературных топливных элементов с полимерной мембраной — важных компонентов водородной энергетики. Электрокатализатор обуславливает их мощностные характеристики и сильно влияет на срок службы. Компания также выполняет НИОКР в области создания новых материалов для топливных элементов.



В портфеле предприятия уже два патента, близится к завершению разработка технологии «зеленого» синтеза катализаторов, рассказывает директор по развитию Данил Алексеенко. Проект получил грант от Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Старт-НТИ», от Центра поддержки экспорта Ростовской области на размещение продукции на Alibaba.com и микрогрант от фонда «Сколково» на проведение исследовательских испытаний образцов наноструктурных Pt/C- и PtM/C-катализаторов.



Сегодня в команде проекта шесть человек: в это число входят сотрудники и научные консультанты, в том числе генеральный директор Сергей Беленов. Данил Алексеенко отмечает, что интерес к продукции компании и команде растет вместе с интересом к водородной энергетике в целом. У проекта есть несколько клиентов в России и партнеры за рубежом, а годовую выручку удалось увеличить в три раза в 2021 году до 3,2 млн рублей.



В 2022 году «Прометей РД» планирует расширить географию и заключить договоры о сотрудничестве с несколькими ключевыми компаниями в области водородной энергетики. Он также будет осваивать новые направления в сфере материалов для водородной энергетики, например, вести НИОКР совместно с ЮФУ по созданию высокоэффективных углеродных носителей для катализаторов. Это позволит улучшить характеристики имеющихся материалов и даст возможность получить новые виды катализаторов.



Компания ищет партнеров и разрабатывает бизнес-планы для различных проектов (продажи лицензии на изготовление продукта, создания патента под заказ и проведения заказных НИР).

HyPoint

HyPoint — разработчик водородных топливных элементов для авиации. Компания разрабатывает систему топливных элементов с турбонаддувом и воздушным охлаждением. Ее удельная мощность достигает 2000 Вт/кг, что более чем втрое превышает удельную мощность традиционных аналогов, а энергетическая плотность — 1500 Вт⋅ч/кг, достаточно для полетов на дальние дистанции.

Офисы HyPoint находятся в Великобритании и США. По данным из white paper, которая выложена на сайте компании, сегодня в команде 52 человека. Среди них — пять сооснователей, в том числе CEO Алексей Иваненко. Алексей отучился на инженера, работал в «Роснано», ХК «Композит», американских корпорациях Owens Corning и 3M.

Модель оборудования HyPoint

В августе прошлого года HyPoint заключила соглашение с вертолетостроительной компанией Piasecki Aircraft Corporation на сумму $6,5 миллиона. В рамках партнерства HyPoint планирует поставить пять полномасштабных систем на водородных топливных элементах мощностью 650 кВт для наземных испытаний, демонстрационных полетов и сертификации.

В заявлениях HyPoint и Piasecki Aircraft Corporation говорится, что они намерены сделать систему доступной и для других производителей eVTOL.

Forbes пишет, что сейчас у HyPoint заключены договоры на $14 млн, а за четыре года существования компания привлекла $10 млн инвестиций. Последний раунд в $4,5 млн закрыли в марте 2021 года. В числе инвесторов — Phystech Ventures, а в списке партнеров компании — в том числе ZeroAvia, разработчик водородно-электрических самолётов с российскими корнями. Согласно информации из white paper, HyPoint планирует коммерциализировать свой продукт в 2025 году.

ZeroAvia

RB.RU уже рассказывал о ZeroAvia в декабрьской подборке: компания производит водородные двигатели для самолетов, которые позволяют уменьшить углеродный след и снизить влияние авиационной промышленности на экологию. Сейчас стартап ориентируется на оснащение 10-20-местных самолетов с дальностью полета более 500 миль, но в будущем ZeroAvia планирует работать в том числе с самолетами вместимостью более 200 человек.

В декабре прошлого года стало известно, что ZeroAvia получила $35 миллионов от United Airlines и Alaska Air Group. Общая сумма инвестиций в ZeroAvia составляет $115 миллионов, среди инвесторов в том числе Shell Ventures и Amazon’s Climate Pledge Fund. Соглашение с United подразумевает возможность закупки до 100 двигателей ZeroAvia — они могут быть интегрированы в самолеты United Express в 2028 году.

Самолет ZeroAvia

ZeroAvia уже получила экспериментальные сертификаты для двух прототипов самолетов от CAA и FAA, прошла важные этапы летных испытаний и находится на пути к коммерческой эксплуатации в 2024 году.

В январе компания Cleantech Group включила проект в список Global Cleantech 100 Companies 2022 года. В том же месяце Департамент торговли штата Вашингтон предоставил стартапу грант в размере $350 тысяч. Это совсем небольшие деньги по сравнению с вложениями частных инвесторов, но они важны для имиджа компании. Грант будет направлен на преобразование существующего склада в Пейн Филд (аэропорт в округе Снохомиш, штат Вашингтон) в научно-исследовательский центр.